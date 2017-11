HS koeajoi: Volkswagen Arteon on pätevä auto, jota on ilo ajaa – Ja todiste siitä, että autoilua ei kannata vielä jättää robottien haltuun

Auto

Höyhenenkevyttä menoa

Miksi ovet ei aukene meille

espoolaisen automarketin parkkipaikalla ja hipelöin uuden Volkswagen Arteonin ovenkahvaa.En siksi, että olisin lumoutunut sen ajattomasta muotoilusta, vaan siksi, että haluaisin päästä autoon sisälle.Taskussani on tietysti avaimet, ja nappia painamalla keskuslukitus aukeaisi. Mutta kun auto maksaa 60 000 euroa ja on varustettu avaimettomalla avauksella ja lukituksella, saa avainten kaivelu nyt jäädä rahvaan hommiksi.Yritän uudestaan. Ei mitään reaktiota. Kyllähän tämä aiemmin toimi.Kun ajoin Arteonin tähän parkkiruutuun, ihmiset katsoivat. Eikä ihme. Volkswagenin uusi sporttinen sedan on linjakas näky. On kuin Passat olisi laitettu lenkille ja salille.Nyt tuntuu, että minua katsotaan ihan vääristä syistä.Lopulta, useamman yrityksen jälkeen, auto hyväksyy pyrkimykseni päästä sisään. Ovi au­keaa ja peilit taittuvat ulos harkitun hitaasti. Istahdan nahalla ja alcantaralla verhoillulle kuljettajan penkille ja painan napista dieselkoneen käyntiin.Navigaattori herää eloon ja tunnelmavalot syttyvät ohjaamoon. Ulkomaailma unohtuu.Vie minut pois täältä!Uusi Volkswagen Arteon pyrkii tarjoamaan ylellistä tunnelmaa ihmiselle, jolle Passat on liian arkinen ja Audi A5 liian pieni.Ulkonäöltään se perustuu lähes täysin Volkkarin Sport Coupe GTE -konseptiautoon, joka esiteltiin pari vuotta sitten Geneven automessuilla.Sen elämäntehtävä on nyt olla uusi luksus-Passat, kun Passatista muokattu mukavuuscoupe CC poistuu mallistosta. Hinnaltaan ja mitoiltaan Arteon asettuu ­Audi A5:n ja yläluokan A7:n väliin. Hintahaarukka on nyt 45 000–62 000 euroa ja siitä lisävarusteita sopivasti poimimalla kohti avaruutta.Koeajoon otimme keskitason Elegance-mallin Passatista tutulla 2-litraisella turbodieselillä ja DSG-automaattivaihteistolla.Tässä hintaluokassa ajotuntuman odottaa olevan moitteeton, ja niin se onkin. Eniten yllättää ohjauksen keveys. 1 600 kilon painoista autoa voi pyöritellä pikkusormella. Tästä huolimatta kurvailu ei tunnu keinotekoiselta. Kokonaisuus on eleetön.Alusta nielee tien epätasaisuudet ja rosot hyvin. Jopa 14 suuntaan säätyvistä penkeistä luulisi erikoisemmankin muotoisen ihmisen löytävän mukavan ajo­asennon ja penkkien sivuttaistuki on hyvä.”Äänekäs”, kommentoi kuitenkin kyytiin istahtanut tuttava heti, kun olen kiihdyttänyt auton maantienopeuteen. Koeajomallin 19-tuumaiset pyörät jylisevät tosiaan melkoisesti.Passatista tuttu 2.0 TDI -kone on perusvarma työjuhta 150 hevosvoimalla ja hyvällä väännöllä, mutta ei se raskaassa Arteonissa urheilulliselta tunnu. Kovaa menoa kaipaaville on tarjolla 240-hevosvoimainen diesel tai 280 hevosen TSI-bensakone.Sisätiloiltaan Arteon on pettymys. Se ei eroa mitenkään hyvin varustellusta Passatista eikä oikeastaan Golfistakaan.Kaikki toimii ja viimeistely on hyvää VW-laatua, mutta niin se on saman konsernin halvimmassa Seatissakin.On kuin Volkkarilta olisi into loppunut puoliväliin autoa, kun ulkomuodot saatiin veistettyä nätiksi. Ja niin seitsemäntenä päivänä, luomistyöhönsä tyytyväisenä, saksalainen insinööri heräsi sunnuntaikrapulassa ja katsoi, että en kyllä jaksa. Menee se kaupaksi näinkin.Tilaa kuitenkin riittää. Kontti on hieman pienempi kuin Passatissa, mutta vetää mukavat 563 litraa. Penkit käännettyinä ­Arteoniin lastaa vaikka parimetrisiä lankkuja.Arteonista löytyy myös tulevaisuuden teknologiaa. Mukautuva vakionopeudensäädin yhdistettynä mukautuvaan kaistaohjaukseen tarkoittaa, että ­Arteon osaa hätätilanteessa ajaa itseään. Kun irrotan kädet ratista maantiellä, auto ottaa ohjat haltuun ja pitää itsensä tarkasti keskellä kaistaa, samalla tarkkaillen etäisyyttä edellä ajavaan. Jos nukahtaisin rattiin enkä heräisi auton varoitusääniin, ­Arteon ohjaisi itsensä hitaasti tien sivuun pysähdyksiin hätävilkut päällä.Mukautuvassa kaistaohjauksessa on kuitenkin se ärsyttävä piirre, että auto tekee kor­jausliikkeitä myös silloin, kun kuski pitää käsiä ratissa. Käytännössä ominaisuus tulee siksi mieluusti kytkettyä pois päältä.Koeajomallissa ilmeni myös omituisia sähkövikoja, jotka panevat miettimään, että ehkä ihan vielä ei ole aika luovuttaa valtaa roboteille.Jutun alussa kuvattu ovien avaimettoman lukituksen temppuilu jatkui läpi koeajoviikon. Auto ei yksinkertaisesti tahtonut tunnistaa avauselettä eikä reagoinut lukitusyritykseenkään kuin vasta useamman sipaisun jälkeen.Sama päti takakontin Easy Open -toimintoon. Kontin on siis tarkoitus aueta heilauttamalla jalkaa takapuskurin alla. Ominaisuus on mukava esimerkiksi kauppakasseja kannellessa, mutta ei toiminut koeajomallissa luotettavasti.Samoin liikennemerkkien tunnistin oikutteli. Se väitti Länsiväylää useassa kohdassa 120 km/h -tieksi ja tahtoi unohtaa jo lukemansa liikennemerkit. Välillä tuntui, että auto arpoo nopeusrajoituksia hatusta. Vastaavia kameran lukihäiriöitä tuntuu tosin esiintyvän nykyautoissa yleisemminkin. Paljastui kuitenkin, että Arteonin kamerassa oli oikeasti pientä vikaa. Eräänä päivänä kesken taajama-ajon kuusi avustinjärjestelmää heitti mittaristoon vikailmoituksen, muun muassa liikennemerkkien lukija, rengaspaineiden tunnistin, parkkiavustin ja hieman yllättäen myös luistonesto ilmoittivat häiriöstä.Volkswagenin maahantuoja luki autosta vikakoodit koeajon jälkeen ja kertoo, että ”kuljettajaa avustavien järjestelmien kameran ohjainlaite on antanut tietoväylään virheellisen signaalin”. Näin ollen kaikki järjestelmät, jotka kameran tietoja joissain tilanteissa käyttävät, antoivat myös vikailmoituksen.Koeajoautolla oli vikojen ilmetessä ajettu noin 9 000 kilometriä. Arteon koeajettiin syyskuun lopussa kirkkailla keleillä Etelä-Suomessa. Kameran ja sensorien vikailua ei siis ainakaan Suomen hankala sää selitä. Sekään ei toki olisi mikään selitys Suomessa myytävälle autolle.Voi hyvin olla, että koeajomalli oli maanantaikappale. Jos viat kuitataan yksittäisen mallin oikkuilulla, Arteon on aivan pätevä auto ja kiinnostava haastaja hinnakkaampien sedanien luokkaan. Kunpa vain Volkswagen olisi uskaltanut irrotella ja puhaltaa sielua sisätiloihinkin.Tuhannen kilometrin koeajolla dieseliä kului 5,8 litraa sadalla kilometrillä.