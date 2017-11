Kun auto muuttuu hovimestariksi – Porschen digijohtaja vie perinteistä autoyhtiötä uuteen suuntaan ja kertoo nyt, millainen on tulevaisuuden auto

Auto

Kun auto muuttuu hovimestariksi – Porschen digijohtaja vie perinteistä autoyhtiötä uuteen suuntaan ja kertoo n

Auto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilma

Autoalan

Koslowski uskoo

Autosta

Ensimmäisenä

https://www.hs.fi/autot/art-2000002926517.html

Avainasemassa