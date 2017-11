Autojen hallintalaitteista tuli tuskallisen vaikeita käyttää – Honda otti askeleen taaksepäin ja palautti volyyminsäätönupin

Auto

Autojen hallintalaitteista tuli tuskallisen vaikeita käyttää – Honda otti askeleen taaksepäin ja palautti voly

Uusi

Autonewsin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Moni asiakas

https://www.hs.fi/autot/art-2000002819655.html

Tällaisten

Auton hallintalaitteet

Ei olekaan

https://www.hs.fi/autot/art-2000005095507.html