Opelin ”sokeeraavan hyvää” sähköautoa odotettiin Suomeen, mutta jättimäinen yrityskauppa torppasi auton myynnin – ”Suunnitelmat romuttuivat”

Auto

Opelin ”sokeeraavan hyvää” sähköautoa odotettiin Suomeen, mutta jättimäinen yrityskauppa torppasi auton myynni

Kovasti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kuulostaa autolta

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kohuttua-sahkoautoa-ei-ehka-koskaan-saada-suomeen/ebgfLTnq

Kittilän mukaan

Toinen syy

Uutistoimisto

Kittilän mukaan