Poliisi kiristää valvontaa joulukuun alussa, jolloin laittomasta autosta voi napsahtaa tuhannen euron lisävero – Uuden laitteen testissä yli 20 000 autoa kärähti

Auto

Poliisi kiristää valvontaa joulukuun alussa, jolloin laittomasta autosta voi napsahtaa tuhannen euron lisävero

Poliisi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Liikennekäytöstä

Vuonna 2015

Lakimuutoksen