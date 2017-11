HS koeajoi: Kapea koppero tuntuu erilaiselta kuin muut – Kia Picanto on näppärä kaupunkiauto fiksusti toteutettuna

Auto

HS koeajoi: Kapea koppero tuntuu erilaiselta kuin muut – Kia Picanto on näppärä kaupunkiauto fiksusti toteutet

Syöksähdän

Huomattava

Penkki

Ajaessa

Pelkkää

liikenneympyrään pirteän pizzataksimaisesti. Kia Picanto kallistuu hieman, mutta pitää tiukan otteen tiessä.Vilkaisen kaistanvaihtomahdollisuuksia olkani yli. Isoista ikkunoista näkee hyvin joka suuntaan. Risteykseen kääntyessä näkee pyöräilijät ja muut yllättäjät, kunhan pää pyörii riittävästi. Määränpäässä pikkuinen Picanto on helppo pyöräyttää parkkiin, kunhan vain onnistuu löytämään paikan.Kaupunkiautoksi tässä on siis ainesta. Näppäryys ja helppous toisaalta eivät ole mitään suuria saavutuksia. Jo 90-luvun Nissan Micra hoitaisi tällaiset asiat hyvin. Mitä uutta ja erityistä Picanto pystyy tuomaan verrattuna perinteisiin pikkuautoihin?Voit tarkastella autoa eri puolilta alla olevaa liukuria liikuttamalla.Ainakin Kia Picanto jakaa mielipiteet. Korkea koppero näyttää ulkoa vähän kankealta, vaikka on muotoilussa pientä twistiäkin. Mummo Ankka ja Pikku-Myy yhdistettynä yhteen autoon?Huomattava asia on auton kapeus, alle 160 senttiä. Tavallisesti nykyautot ovat parikymmentä senttiä leveämpiä. Tällä autolla ei siis leveillä, eikä ole tarkoituskaan. Se on pikemminkin harvinaisen funktionaalinen tapaus. Korkeat ja leveät mittasuhteet vievät juuri sen verran tilaa kuin tarvitaan viiden ihmisen liikuttamiseen polttomoottorivoimin.Harvinaisen lyhyeen keulaan on saatu mahtumaan 1.2-litrainen moottori. Tonnin halvempi perusmalli on yksilitraisella. Sen selvästi laiskempi kiihtyvyys ja mukana tuleva köyhempi LX-varustelu eivät tee siitä yhtä suositeltavaa.Ovi on nykyautoksi harvinaisen ohut ja kevyt. Kuskin paikalle istutaan ryhdikkäästi. Vähän pakkokin, sillä ohjauspyörästä puuttuu etäisyyssäätö. Jotta rattiin ylettyy, pitää nostaa selkänoja aika pystyyn.Muuten ajoasentoa saa säädettyä kohtuullisen hyväksi, varsinkin tässä EX-varustelussa. Karvalakkimalli LX:stä puuttuu penkistä korkeussäätö. Penkki on aika laimean tuntuinen, eikä tue ristiselkää ollenkaan. Pidemmällä matkalla kroppa voi väsähtää varsin nopeasti.Ratissa nappeja riittää runsaasti, mikä kertoo nykyaikaisen hyvästä varustelusta koeajoautossa. Ohjauspyörä on myös todella mukavan tuntuinen käteen. Se on perusvarustelussakin nahkaverhoiltu ja lämmitettävä. Jo kymmenen asteen syyssäässä ratinlämmitystä käytti mielellään.Nykytyyliin kojelaudan päälle on nostettu keskinäyttö. Yli kahden tonnin lisähintaan tähän saisi paremmin tablettitietokonetta imitoivan kosketusnäytön navigaattorilla ja peruutuskameralla. Nyt pitää pärjätä pikkunäytöllä ja napeilla. Onpahan ainakin tämä yksikkö hyvin näkyvillä ja käsillä.Takapenkillä on kummallisenkin tilavaa. Penkki on korkealla, joten siihen on todella luontevaa istahtaa.Tiloissa 180 senttiä on vielä sopiva takamatkustajan pituus. Sen mittaisen polvet mahtuvat vielä 180-senttisen kuskin taakse. Samoin pää alkaa olla liian lähellä kattoa vasta yli 180-senttisillä, silloinkin lähinnä jos nojaa taakse. Yli 180-senttinen joutuu myös kumartamaan päätä ovesta kulkiessaan aika paljon.Penkki on laimeasti muotoiltu. Se vähän syö mukavuutta, mutta lisää isosti käytännöllisyyttä. Kolme hoikkaa henkeä mahtuu istumaan rinnakkain, toisin kuin melkein missään kilpailijassa. Siinä missä useimmat tämän luokan autot on rekisteröity vain neljälle, Picanto on heti yhden ihmisen äänellä parempi.Takakontti on kohtuullisen kokoinen, jos ottaa koko tilan käyttöön. Välipohja taas tekee siitä ahtaamman. Välipohjan päälle mahtuu vain urheilukassi tai pari-kolme kauppakassia.Ajaessa fiilis on pikkuinen. Picanto kääntyy näppärästi ja tuntuu kevyeltä, 1.2-litraisella moottorilla myös pirtsakalta. Näpsäkkyyttä hitusen häiritsee pitkä kytkimen liike ja välillä takelteleva vaihteisto.Maantiellä pienuus alkaa tuntua huonona asiana. Auto kyllä liikkuu ihan asiallisesti, mutta fiilis on huojakka. Lähes kaikki muut nykyautot tuntuvat nuolevan tietä tukevammin. Ne ovatkin paljon leveämpiä.Picantossa voi vastapainona nauttia näpsäkästä ajosta kapeilla kujilla tai ovien avaamisen helppoudesta parkkiruuduissa.Vanhempiin pikkuautoihin verrattuna varustelu on täyttä 2010-lukua vakiovarusteisine Bluetootheineen. Silti moni nykyautoista tuttu varuste alkaen vakionopeussäätimestä, parkkitutkasta ja automaatti-ilmastoinnista on vasta Premium Pack -lisävarustepakettia. Sen lisähinta on yli tonnin, mikä nostaakin hinnan sitten lähelle 16 000 euroa. Siihen hintaan alkaa saada jo kokoluokkaa isompia autoja, kuten Kia Rion.Pelkkää kaupunkipyörittelyautoa etsivälle tällainen pikkuriikkisempi auto parkkitutkalla olisi vielä paremmin vastinetta rahalle. Picanton saa viimeisteltyä varsinaiseksi kaupunkimestariksi automaattivaihteistolla puolellatoista tonnilla. Lisähinnasta kaksi kolmasosaa tulee selvästi isommasta autoverosta. Se johtuu automaatin 124 grammaan nousevista päästöistä. Tämä tuntunee myös ajossa isompana kulutuksena. Automaattia ei myöskään voisi hankkia ensi vuodelle ehdotetulla romutuspalkkiolla, jonka päästöraja on 110 grammaa.Kovin kilpailu tälle manuaaliversiolle voi tulla korealaisten omasta konsernista. Hyundai i10:llä olen ajanut runsaasti, myös eräässä koeajotilaisuudessa peräjälkeen uuden Picanton kanssa. Saman hintaluokan pikku-Hyundai on selvästi tavallisemman ja jykevämmän tuntuinen. Siihen verrattuna Picanto on tilavampi ja osittain modernimpi, mutta huomattavasti kopperompi.Joka tapauksessa nykyaikaisen tuntuinen auto rahoituksella vain noin parin sadan euron kuukausierällä ja seitsemän vuoden takuulla on houkutteleva ajatus. Picanton "Pikku-Myy"-tyyli joko valloittaa tai työntää luotaan. Järjellä ajateltuna se hoitaa kaupungissa kulkevan ihmisen tai perheen liikkumiset oikein hienosti. Varmasti jossain joku miettiikin autoja myös järjellä.