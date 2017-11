Vuoden auton tittelistä kilpailee kuusi autoa – Tutustu autojen koeajoihin ja äänestä suosikkiasi

Auto

auto- ja liikennetoimittajat ovat ajaneet tänä vuonna jälleen kymmeniä ja kymmeniä uusia autoja.Mutta mikä uusista autoista on ollut paras?Se selviää joulukuun 13. päivä, kun Auto- ja Liikennegaalassa julistetaan vuoden auto.Auto- ja liikennetoimittajat ry:n jäsenet listasivat ensin 39 uutusmallia, joista toimittajat äänestivät kuuden auton finalistijoukon. Arvioinnissa painottuivat muun muassa tekniikka, taloudellisuus, turvavarusteet ja rahalle saatava vastine.Finalisteiksi Vuoden Auto 2018 -kilpailuun selvisivät nämä autot:Yksi tämän vuoden tärkeimmistä Opel-uutuuksista on isomman keskikokoluokan Insignia ja sen Sports Tourer -farmarimalli.Auto on suunniteltu kokonaan uudelleen, eli kyseessä on siis vihdoin Insignian toinen sukupolvi. Edellinen valittiin vuoden autoksi Euroopassa vuonna 2009.Turvallisuusvarustelu on Volvon valtteja, tässäkin autossa.XC60:n vakiovarusteisiin kuuluvat nyt muun muassa ohjausavustuksin paranneltu ja automaattisen täysjarrutuksen osaava City Safety -järjestelmä, kaistallapitoavustin, kuljettajan vireystilan valvonta sekä liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä.XC60:n perustuntuma tiehen on tukeva ja rauhallinen. Jousitus on mukavuuspainotteinen, mutta isot tiemuhkurat tuntuvat silti matkustamossa asti.Tasapainoisesti ja täysin uudelleen piirrettyä Ibizaa silmäilee mielikseen.Koeajoauton erikoinen metallihohtoväri kerää katseita parkkipaikoilla, ja perusharmaista arkiautoistaan nousevat kanssa-autoilijat vilkuilevat ajokkia vaivihkaa, ilmeisen kiinnostuneen oloisina.Katseiden voi ajoittain tuntea pureutuvan selkään, kun jotkut seuraavat, kuka tuohon autoon istuutuu. Onnistunut ulkoinen olemus ei ole harhaa, sillä Ibizalle on myönnetty alan tavoiteltu Red Dot 2017 -palkinto tuotemuotoilun kategoriassa.Auton saa viisi- tai seitsemänpaikkaisena, ja tavaratila on viisipaikkaisena peräti 720 litran kokoinen.Tilaa on miellyttävän runsaasti. Esimerkiksi etu- ja takaistuimilla mahtuvat vaivatta istumaan peräkkäin yli 190- ja 180-senttiset aikuiset. Lisävarusteena saatavat kaksi lisäpenkkiä kolmanteen penkkiriviin maksavat noin tuhat euroa lisää.Škodan laadullinen ilme on ollut jo pitkään hintaluokassaan kilpailukykyinen.Näiden syiden vuoksi niin monet suomalaiset päätyvät Škodaan, ja myös Kodiaqille on helppo ennustaa valoisaa tulevaisuutta.Kia Stinger on eteläkorealaisen merkin tehopakkaus. Auton tehokkaammassa versiossa on 3,3-litrainen V6-moottori, joka tuottaa 365 hevosvoimaa. Kiihtyvyys nollasta sataan on 5,1 sekuntia.Kiihtyvyys on samaa luokkaa kuin Audi S4 -autossa, joka on Audin A4-sarjan tehomalli.Stingerin nopeutta on oletettavasti myös miellyttävää hallinnoida, sillä auton suunnittelusta on vastannut BMW:n urheiluautomallien eli M-sarjan mallien entinen johtaja Albert Biermann.Volkswagenin uutuus on tulossa suomalaisille jälleenmyyjille vasta loppuvuonna, eivätkä auton hinnatkaan ole vielä selvillä. Suomalaiset autotoimittajat ovat kuitenkin ihastuneet autoon ennakkoon ajettujen koeajojen myötä, joten auto on yltänyt aina finaaliin saakka.T-Rocilla Volkswagen tavoittelee nuorempaa asiakaskuntaa.auto julkistetaan 13.12. Auto- ja liikennegaalassa, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. Voittajasta äänestävät Auto- ja liikennetoimittajat ry:n jäsenet.Viime vuonna Vuoden auto Suomessa oli Volvo S90/V90.