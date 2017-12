HS Koeajo: Söpö ja simppeli Suzuki Ignis kulkee notkeasti kiihkeässä kaupunkiliikenteessä

Auto

autojen kritisoija saattaa Suzuki ­Igniksen koeajettuaan heltyä pieneen hymyyn, sillä tämä auto on yksinkertaisesti söpön simppeli. Huomattavan pieni ulkoinen olemus saa aikaan suojelureaktion: pärjääköhän tuo nyt oikeasti isompiensa seassa?Igniksen ratissa saa kuitenkin kokea miellyttävän yllätyksen, sillä ajaminen sujuu kiihkeässä kaupunkiliikenteessä notkeasti.Hallintalaitteiden paikat pystyy sisäistämään nopeasti, ja auto on helppo hallittava. Ohjaustuntuma on kyllä keinotekoisen kevyt, mutta näkyvyys ulos eteenpäin on lähes kuin suuresta akvaariosta ja vaihteiden napauttelu paikoilleen on tehty mukavan näpäkäksi. Kiihdyttely liikennevirran mukana sujuu.Pienessä autossa saattaa ensin tuntea olonsa hieman turvattomaksi, mutta pian pelko väistyy. Peltihaarniskan koosta puuttuvan massan korvaa Igniksen keveyden ja pienuuden mukanaan tuoma vikkelyys.Edes selkeän koristelematon sisäilme ja äänimaailma eivät häiritse tien päällä, kun niitä on osannut odottaa. Siihen on syynä auton hinta.Suzuki Ignis on hankintahinnaltaan huomattavan edullinen. Auton saa uutena alleen noin 16 000 eurolla. Tästä voisi pessimistinen kyynikko nopeasti vetää sen johtopäätöksen, että kyseessä täytyy olla erityisen vaatimaton, jopa kehno kulkine. Mutta onko uusi Ignis todellisuudessa sellainen?On helppo olettaa ja väittää, että edullinen auto ei voi olla hyvä. Mutta sitten on tämä halpa ­Ignis. Pian asiat alkavatkin luistaa pessimistin kannalta ihan väärään suuntaan, kohti positiivisia yllätyksiä.Ensinnäkin Suzuki Igniksen ostaminen on tehty helpoksi. Tarjolla on vain yksi malliversio, GL. Rasittavat mallien vertailut ja hintaerojen puntaroinnit voi unohtaa kertaheitolla. Auto on trendikkään näppärästi myytävänä vain verkkokaupassa.Koeajollekin kuitenkin pääsee ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Ennen harkintaa on hyvä huomioida, että auto on rekisteröity neljälle hengelle, vaikkapa pienelle kaupunkilaisperheelle.Igniksessä on tekniikkana pieni, 1,2-litrainen ahtamaton bensiinimoottori (90 hv, 120 Nm), viisiportainen manuaalivaihteisto, mutta yllättäen mukavana bonuksena myös neliveto. Pöytä on ikään kuin valmiiksi katettu, niin hyvin kuin pieni pörriäis­auto sen vain voi tehdä.Suzukin AllGrip-neliveto on tässä hintaluokassa hyvin harvinaista herkkua, ja siitä on Suomen keliolosuhteissa tunnetusti hyötyä, myös kaupunkiajossa. Suurin etu nelivedosta konkretisoituu talvikeleillä, kun meno vakautuu myös liukkailla ajopinnoilla, loskassa, lumella ja jäällä.Jos eksyy pois kaupungista, mökkiteillä menoa helpottaa hieman tavanomaista suurempi maavara, 18 senttimetriä.Pieni, vain 3,7-metrinen Ignis on erityisesti taajamakäyttöön suunniteltu citymaasturi – tai mukamaasturi, kuten kyynikko sanoisi. Yksioikoisen malliston lisäksi Igniksen lisävarustevalikoima on suppea.Tarjolla ei ole kuin lähinnä navigaattori, tasanopeudensäädin, sadetunnistin, mattosarja ja muuta pientä. Ulko- ja sisävärien yhdistelmän voi sentään valita yhdeksästä vaihtoehdosta.Igniksen ulkomuotoa voi kuvailla vähäeleiseksi. Auto on kuin pesussa kutistunut versio isommista mukamaastureista. Ja juuri siinä piilee samalla sen viehätys. Kaikki turha on karsittu.Suhteessa kookkaat ajovalot saattavat kirvoittaa lempeitä tunteita samalla tapaa kuin japanilaisten manga-sarjakuvien hahmojen suuret silmät. Estetiikan strategia on varmasti suunniteltua. Ignis haluaa olla symppis.Sisälle Ignikseen astuessa sel­viää, missä edullinen hinta eniten näkyy. Sisustuksen muovit ovat halvan ja kosketukselle kovan tuntuiset.Se on kuitenkin helppo antaa anteeksi, sillä tilaa Ignis tarjoaa suorastaan hämmästyttävän paljon: neljä 185-senttistä aikuista mahtuu autoon ongelmitta.Mikäli takaistuimella ei tarvita paljon tilaa, sitä voi liikuttaa pituussuunnassa reilun 16 sentin verran, jolloin normaalisti pienehkö, 204-litrainen tavaratila kasvaa hieman suuremmaksi. Miellyttävää on sekin, että autoon on helppo käydä.Edullisesta hinnastaan huolimatta Ignis tarjoaa kohtuullisen hyvin nykyaikaisia varusteita: esimerkiksi monitoimiohjauspyörä, ajotietokone, ilmastointi, seitsemän tuuman kosketusnäyttö, peruutuskamera ja bluetooth-yhteysvalmius sisältyvät aina hintaan.Nelivetoa täydentävät alamäkihidastin ja mäkilähtöavustin. Voimiensa puolesta Ignis soveltuu parhaiten kaupunkiajoon ja maanteille.Moottoritienopeuksissa kiihdytykset täytyy jo suunnitella ajatuksella, sillä kiihtyvyys hiipuu selkeästi yli 100 km/h nopeuksissa.Kaupunkipyörityksessä Ignis on omimmillaan, sillä sen kääntöympyrä on vain 9,4-metrinen, ja pieni auto on myös vaivaton pysäköidä. Korin ääriviivat on helppo hahmottaa sisältä.Ignis on myös miellyttävän pihi. Sitä on vaikea saada kuluttamaan yli viittä litraa sadalla, vaikka yrittäisi ajaa ronskimminkin.Siksi onkin harmillista, että sen virallinen CO2-päästötaso on 114 grammaa kilometrillä: vain neljän gramman pudotus oikeuttaisi Igniksen ensi vuonna alkavan romutuskampanjan piiriin.