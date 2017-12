HS koeajoi: Suomen myydyin katumaasturi Nissan Qashqai uudistui – Ajettavuus on yhä kohdallaan, mutta tilaa kaipaisi lisää

Auto

, tuossa ajaa numero 127. Harmaa, vuosimalli arviolta 2011.Heilautan kättä vastaan tulevan Nissan Qashqain kuljettajalle, mutta hän ei reagoi mitenkään.Olen viikon koeajon aikana päättänyt laskea jokaisen liikenteessä näkemäni Nissan Qashqain. Tällä helposti sulavalla katumaasturilla ajellessa tulee nimittäin kavereita vastaan. Qashqaita on Suomen teillä kymmeniä tuhansia ja esimerkiksi viime vuonna näitä rekisteröitiin 4 600 kappaletta.Tämä on Suomen toiseksi myydyin auto: vain Škoda Octaviaa suomalaiset ostavat enemmän. Mikä mallissa sitten niin viehättää?Jos laskelmoidun pliisuksi muotoiltu Octavia on se auto, jonka saa vaalikoneesta tulokseksi vastaamalla kaikkiin kysymyksiin ”en osaa sanoa”, ratsastaa Qashqai näennäisellä erikoisuudella. Se on nuorekkaasti muotoiltu ja muhkean näköinen, eikä nimi tahdo vielä kymmenenkään vuoden jälkeen taipua suuhun. Kaškait ovat Iranissa elävä paimentolaiskansa. Ajavatkohan he muuten Nissanilla?Amerikassa Qashqaita myydään ”renttusporttina” – mallinimi on siellä Rogue Sport. Maasturimaisen kuoren alla Qashqai on kuitenkin aivan tavallinen perheauto ja hinnoiteltu niin, että mahdollisimman moni uutta autoa etsivä tulisi sitä ainakin vilkaisseeksi. Halvin malli maksaa 23 000 euroa.Qashqai on tänä vuonna ­uudistunut. Erittäin vähän, koska vanha resepti on toiminut niin hyvin. Siis: pientä piristystä ulkokuoreen, hienosäätöä jousitukseen ja ohjaukseen ja trimmausta sisätiloihin.Varustetasoja on nyt peräti seitsemän ja kaikkien herkkujen malli on nimeltään Tekna+. Otimme kuitenkin koeajoon lähes riisutuimman Visia-mallin katsoaksemme, mitä lähtöhinnalla saa.Ainoana lisävarusteena koeajomallissa on Safety Pack, johon kuuluu muun muassa kaistavahti, hätäjarrutustoiminto ja liikennemerkkien lukija. Lisäksi automaattivaihteisto nostaa hintaa vielä pari tonnia.Koeajomallissa on pienin ja niin ikään malliston myydyin 115-hevosvoimainen bensamoottori yhdistettynä kiintoisaan X-Tronic -automaattivaihteistoon.Kiintoisaan siksi, että Nissanin automaatissa ei ole varsinaisesti vaihteita lainkaan, vaan se toimii periaatteessa kuin skootterissa. Tekniikaltaan se on siis CVT eli niin sanottu variaattori, portaaton automaattivaihteisto.Aikoinaan variaattorivaihteistot olivat kammottavia ajaa. Tuntuma oli kuin kuminauhaa venyttäisi – kaasua painaessa ei tapahtunut oikein mitään, mutta moottori kuitenkin huusi.Tekniikka on kuitenkin kehittynyt ja Nissanin X-Tronic yllättää positiivisesti.Auto kiihtyy liikennevaloista taajamanopeuteen yllättävän sujuvasti eikä vaihteistolle tarvitse uhrata ajatustakaan. Qashqaita on mukava pyöritellä kaupungissa.Tässä auttaa myös se, että jousitukseen on saatu hyvä tasapaino. Tuntuma on sopivan pehmeä, eikä töyssyjä tarvitse pelätä. Qashqai selvittää yllättävän nätisti myös maaseudulla erään kiharaisen routavauriotien, jossa moni oikeakin maasturi tuntuu irrottavan paikat hampaista.Pienen bensaturbon rajat tulevat kuitenkin maantiellä vastaan. Ohituskiihtyvyys on vaatimaton. Pientä lisäapua tuo mahdollisuus käyttää vaihteistoa myös manuaalisena – välityssuhdetta voi muuttaa eli ”vaihteita” vaihtaa myös itse ja näin hakea lisätehoa korkeammilta kierroksilta.Yhdessä kevyen ohjauksen kanssa tämä digivaihteiden hämmentäminen tekee menosta hieman keinotekoista, mutta tärkeintä lienee, että Qashqai on helppo ajettava. Myöskään rengasäänet eivät kantaudu häiritsevästi sisälle.Sisäpuoli ei tarjoa suuria yllätyksiä. Ohjaamon ilme on siistiytynyt edellismallista ja varsinkin ratti on parantunut. Nykymuodin mukaan ratin alareuna on uudessa Qashqaissa viistottu, eli kuskin paikalle on helpompi kömpiä. Istuimesta puuttuu perusmallissa kuitenkin kaltevuussäätö ja penkkien sivuttaistuessa on toivomisen varaa.Sisätilan materiaalit ovat peruslaadukasta muovia ja kan­gasta, ja ohjaamon kontrollit ovat selkeitä. Navigaattorin ja peruutuskameran puute Visia-varustetasossa kylläkin tympäisee. Jälkimmäistä kaipaisi etenkin siksi, että näkyvyys takakulmiin on huono. Vakiona tulevalla parkkitutkallakin kuitenkin pärjää.Auton muhkeasti muotoiltuun ulkokuoreen nähden sisätilojen pienuus yllättää, yhä. Qashqai on neljälle ihmiselle ahdas auto.Penkit kaatamalla tavaroille saa kyllä kuljetustilaa ja kyytiin mahtuvat korkeatkin esineet. Takakontti on itsessään kuitenkin aika niukka. Se vetää 430 litraa, mikä ei ole suurensuuri luku, varsinkin kun pyöränkotelot ja takapenkkien taakse jäävä porras tekevät lastaustilasta hankalan muotoisen.Konttiin saa fiksusti tilan­jakajana toimivan valepohjan, mutta ei vielä halvimpiin malleihin.Uusi Qashqai on hyvin varovaisesti paranneltu versio edellisvuoden mallista. Ajettavuus on kohdallaan ja auto on helppo omaksua.Halvimmat Visia City- ja Visia -mallit ovat kuitenkin niukasti varusteltuja; ilmastointikin on manuaalinen ja navigaattori puuttuu. Ehkäpä ulkokuorikin kaipaisi pientä krumeluuria.Nissanilla lisävarusteet on sidottu varustetasoihin, joten katse kulkee hinnastoa ylöspäin hieman kalliimpaan Acentaan ja N-Connectaan. Niistä löytyvät jo edellämainitut ja vähän muutakin muutaman tuhannen euron lisähinnalla. Acenta onkin ollut Suomessa myydyin varustetaso.Malliston huipulla on sitten Tekna+ kaikilla varusteilla. Moottorista ja vaihteistosta riippuen se maksaa 31 000–40 000 euroa ja siihen on tarjolla myös neliveto.Tankatessa paljastuu koeajon viimeinen yllätys. Bensaa on kulunut 500 kilometrin seka-ajossa huikeat 8,8 litraa. Koeajosta noin puolet tapahtui kaupungissa ja puolet moottori- ja maantiellä. Lukema ylittää valmistajan ilmoittaman yhdistetyn kulutuksen yli kolmella litralla ja kaupunkikulutuksenkin kahdella litralla.Pikkuturboa saa siis ajaa todella tarkalla kaasujalalla. Nissan voisi myös harkita Japanissa suositun hybridin tuomista mallistoon. Muuten ei tule kuin tuttuja vastaan näillä bensan hinnoilla.Ja kas – tuossa ajaakin Qashqai numero 216.