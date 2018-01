Enemmän tekniikkaa, vähemmän tehoa – Applen ja BMW:n entisten tekijöiden uusi auto luottaa siihen, että hevosvoimat siirtyvät prosessorivoiman tieltä

Auto

Enemmän tekniikkaa, vähemmän tehoa – Applen ja BMW:n entisten tekijöiden uusi auto luottaa siihen, että hevosv

Kautta

Mutta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Byton

BBC:n

Yhtiön

BBC:n

Auto

Teslalla

Haasteena

Bytonin

Tällä

Auton

On

Toisaalta

https://www.hs.fi/autot/art-2000002819655.html

Nähtäväksi