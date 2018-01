HS Pikakoeajo: Toyota Hilux muuntuu Suomessa autoverottomaksi Truckmasters OX -malliksi – säästö voi olla hämmentävän iso

Auto

on hyvä uutinen yrittäjille. Jos olet ostamassa yrityksen nimiin isoa työautoa, kannattaa ehkä hankkia auto, joka on rekisteröity kuorma-autoksi. Sen hinnasta saa vähentää arvonlisäveron kokonaisuudessaan. Lisäksi vuotuinen käyttövoimavero on pienempi.Kuorma-autoksi rekisteröityjä isoja pakettiautoja ja maastureita on itse asiassa ollut Suomessa jo vuosikymmeniä. Yleensä niitä on tehty isoista eurooppalaisista pakettiautoista, Fiat Ducatoista Mersun Sprintereihin. Toinen iso kuorma-autoksi täällä rekisteröity ryhmä ovat isot jenkkimaasturit ja -avolavapakut, kuten Hummer ja Chevrolet-pick-upit.Näissä kaikissa on ollut helppoa. Kokonaispaino eli massa suurimmalla sallitulla kuormalla on ollut yli kuorma-auton 3 500 kilon rajan.Monet yrittäjien suosimat autot jäävät kuitenkin alle tuon rajan. Esimerkiksi Toyota Hiluxin kokonaispaino on 3 210 kiloa. Sitten suomalaiset ottivat sen käsittelyynsä: tuloksena kokonaismassa on 3 510 kg ja auto syntyy uudesti nimellä Truckmasters OX.Muutostyöt kuorma-autoksi rekisteröitäväksi OX -malliksi on tehty Suomessa. Truck Masters Finlandin apuna suunnittelussa ja testauksessa on ollut myös Uudenkaupungin tehtaastaan tunnettu Valmet Automotive.Koeajoauto näyttää härskillä tavalla komealta. Isot maastorenkaat, maavaran korotus, lokasuojien levitykset, astinlaudat sekä lisäraudat keulassa ja lavalla tekevät siitä muhkean näköisen menopelin.Nämä ovat kuitenkin vain offroad-paketti, arvonlisäverolliselta hinnaltaan 5 900 euroa. Tällaisia tuunauksia voisi hankkia pakettiautoksi tai henkilöautoksi rekisteröitäväänkin malliin.Autoverottomaksi kuorma-autoksi tekevät kikat ovat pinnan alla piilossa. Nykyään myös logot autossa ovat Toyotaa, joten kuorma-autoksi sitä ei erota ulkoa mistään. Aiemmin vuodesta 2015 alkaen OX-mallia tehtiin edeltävän sukupolven Toyota Hiluxista. Siihen vaihdettiin vielä keulan ja perän logot, mutta ei enää.Nyt kun liikenteessä vastaan tulee uuden mallin Toyota Hilux, se saattaa olla tai olla olematta tällainen Truckmasters-kuorma-auto.muutokset ovat järeämpi taka-akseli sekä taakse tuleva ilmajousitus vakiomallin lehtijousien oheen. Näin auto kestää 300 kiloa tavallista versiota raskaamman kuorman.Lisäksi pinnan alla piileskelee vielä yksi muutos: kuorma-auton nopeudenrajoitin. Eikä se ole ainoa tällaista autoa rajoittava tekijä.Toinen tärkeä rajoittava juttu on ajokortti. Kuorma-auto vaatii C-kortin, jollaisen moni takavuosina ajoi. Nykyään se on kalliimpaa ja harvinaisempaa. Mutta jos C:tä ei ole valmiiksi taskussa, voi ajaa myös kevyemmän C1-kortin. Se riittää 7 500 kilon kokonaispainoisiin kuormureihin asti.Huonona puolena vanhan kortin päivitys muuttaa ajokortin vuonna 2013 tulleeseen systeemiin. Siinä kuorma-autokortit pitää uusia viiden vuoden välein nuorenakin. Vanhoilla korteilla sitä tarvitsee tehdä vasta vähän vanhemmalla iällä.C1-korttiin tarvitaan yhdeksän tuntia teoriaopetusta, viisi tuntia ajo-opetusta ja lopuksi kuljettajantutkinto. Hinnat autokouluissa ovat tuhannen euron luokkaa, kun oppilaalla on jo henkilöautokortti. Truck Masters Finland on itsekin tunnistanut tilanteen ja myy ajo-opetusta autojen ”lisävarusteena”.OX:lla voi myös olla erinäisissä tilanteissa pikkuisia rajoitteita. Joihinkin paikkoihin on ajokielto yli 3,5 tonnin ajoneuvoille, tai pysäköinti kuorma-autoilla on kielletty.Tällaisella piilokuorma-autolla tosin on kiusaus vähän kiertää tuollaisia sääntöjä. Kukaan kun ei huomaa sen olevan kuorma-auto.Rajojen yli päästi myös nopeudenrajoitin, joka koeajoyksilössä puuttui menoon vasta 95 km/h vauhdissa. Sen jälkeenkin sitä pystyi hieman venyttämään vakionopeussäätimellä. Sen avulla vauhtia pystyi nostamaan 102 km/h asti.Kuorma-auton nopeusrajoitus on 80 km/h. Sen selvästä ylittämisestä seuraa tietenkin sakot, jos siitä jää kiinni. Poliisit tosin eivät ehkä huomaa tällaisen auton kuorma-autoutta, nopeuskamerat eivät ainakaan.Vaikka vauhtia kertyykin, ajaessa tuntee käskevänsä työkalumaista vekotinta. Moottori puurtaa perinteisellä diesel-rohinalla ja ajotuntuma on tönkkö. Kuorma-automainen lehtijousitus pompottaa, vaikkakin OX:n taka-akselin ilmajousituksen kanssa ehkä aavistuksen perus-Hiluxia mukavammin.5,3 metriä pitkän kankean mörön sompailu parkkihalleihin tai kaupunkikeskustoihin on ikävää. Pientä lohtua tuovat parempien varustetasojen peruutuskamera ja automaattivaihteisto. Silti kaupunkilainen tai muuten näppäristä autoista tykkäävä kiertää tämän veronkierron kaukaa.Vähän miellyttävämpi tuttavuus Toyota Hilux – ja Truckmasters OX – on maantiellä. Erillisen rungon päälle rakennetussa autossa ei ole häiritsevää rengasmelua. Toisaalta ajotuntuma on etäinen.Elementissään Hilux/OX on huonoilla teillä tai maastossa. Kokeiltu pieni ajelu niityllä kymmenen sentin lumessa ei onnistuisi kaikilta. Nelivedon hitaalla alueella meno oli rauhallisen varmaa, ja offroad-paketilla korotettuna OX:n pohja ei ollut vaarassa.Teiden ulkopuolella ajo tosin vaatii maanomistajan luvan. Huonommat sivutiet taas ovat Suomessa usein kuitenkin sen verran säällisessä kunnossa, että vähemmänkin järeä maasturi riittäisi. Tällä ei kuitenkaan tarvitse niin varoa. Eikä meno ainakaan jää välineistä kiinni. Sekin on fiilis, mitä moni haluaa ostaa.tärkein kysymys: kannattaako tällainen veroton kuorma-auto? Oikeastaan kyllä, jos on yrittäjä ja hankkisi muuten henkilöautoksi rekisteröidyn Hiluxin. Silloin säästöt ovat sen verran isoja, että moni mielellään ajaa C-kortin ja suostuu ajamaan moottoriteillä vähän hiljempaa.Koeajettu viisipaikkainen Double Cab Premium automaattivaihteistolla maksaisi 61 602 euroa henkilöautoksi rekisteröitynä Hiluxina kaikkine arvonlisä- ja autoveroineen. Henkilöautosta ei voi vähentää arvonlisäveroa, jolloin hinnaksi yrittäjälle jää tuo hinta kokonaisuudessaan.Autoverottomaksi kuorma-autoksi OX:ksi tehtynä hinta on 54 436 arvonlisäveroineen. Mutta siitäpä voi tehdä myös alv-vähennyksen, jonka jälkeen hintaa on enää 43 900 euroa. Näin säästöä tulee lähes parikymmentä tonnia.Sen jälkeen säästää noin 900 euroa vuodessa pienempinä vuotuisina käyttövoima- ja ajoneuvoveroina. Toisaalta lisävaivaa ja -hintaa tulee kuorma-auton vuosittaisista katsastuksista. Henkilöautoa tai pakettiautoa ei tarvitse katsastaa kuin vasta kolmen vuoden vanhana.Pikku lisävaiva lienee useimpien mielestä noin 20 000 euron säästön arvoista. Mutta tämä koskee vain viisipaikkaista Hiluxia.tarvitse viisipaikkaisuutta pick-upissaan, kaksipaikkainen pakettiautoversio on edullisempi hankkia kuin kuorma-auto-OX. Tätä vastaavan kaksipaikkaisen hinta on pakettiauton pienempine autoveroineen 48 050 euroa. Pakettiautosta arvonlisäveron voi vähentää autoverottomasta hinnasta, jolloin hinta ALV-vähennettynä on enää noin 40 000 euroa.Workhorse-nimisessä perusmallissa hinnat ovat lähes kymppitonnin alempia, mutta köyhää on myös varustelu. Siitä puuttuvat esimerkiksi ilmastointi, sähköikkunat ja radio. Sen avulla voidaan mainostaa halpaa lähtöhintaa.Lopulta OX on kuitenkin vain viisipaikkaista pakua tarvitsevien marginaalituote, mutta hyvä sellainen. Toyota Hilux on kestävän oloinen laatupeli, jolla työt luonnistuvat suomalaisen kädenpuristuksen kaltaisella luotettavuudella.Pikku veronkierto ei heikennä luotettavuuden tunnetta, kun verottaja on sallinut näitä kuorma-autoja jo vuosikymmenet. Lisäksi tässä tapauksessa kuorma-autoksi muuttamiseen on käytetty tavallista enemmän suomalaista työtä.