HS koeajoi: Uudella Nissan X-Traililla selviää vaikeassakin maastossa, mutta kilpailijat ovat varustelussa edellä

HS koeajoi: Uudella Nissan X-Traililla selviää vaikeassakin maastossa, mutta kilpailijat ovat varustelussa ede

Ensivaikutelma

Karski ja keinotekoinen

Konttiin mahtuu valtiosihteeri

Varusteita puuttuu

on tärkeä, sanovat. Näin kirjoitin uudesta X-Trailista ajopäiväkirjaan ensimmäisen viiden minuutin jälkeen:Äänekäs diesel. Auto tuntuu ja kuulostaa kivimurskaimelta. Olo on kuin ajaisi muovitankkia. Alusta on tanakka.Muun liikenteen yläpuolella nahkapenkeillä istuessa on sellainen olo, että köyhien olisi nyt syytä väistää. Mutta miksi tämä on oranssi ja missä on vetokoukku?Nissanin isompi katumaasturi X-Trail on nyt uudistunut ke­vyesti. Varsinainen uutuus on se, että autoon on nyt viimeinkin saatavilla tehokkaampi dieselmoottori sekä nelivedolla että automaattivaihteistolla. Sellaisen otimme siis koeajoon.Tällä varusteyhdistelmällä autolle kertyy hintaa yli 50 000 euroa, joten sen soisi tarjoavan rahalle vastinetta.Katsotaan.Ajotuntuma on uuden X-Trailin mielenkiintoisin puoli. Auto jää mieleen, hyvässä tai pahassa. Syynä on melko tehokkaan dieselin ja Nissanin sähköisen hihnavaihteiston erikoinen yhteistyö. Ajaminen tuntuu välillä videopeliltä.2-litrainen diesel säksättää, kilisee ja rohisee pienilläkin nopeuksilla niin, ettei jalankulkijoille jää epäselväksi, millainen voimalaitos konepellin alla puksuttaa. Kyseessä on täysin uusi moottori, mutta ehkä tarkoituksella siitä on jätetty kulmia hiomatta. Moottoritiellä diesel rummuttaa ohjaamoon tasaista jylinää, joka tuntuu hieman jopa rinnassa asti. Vääntöä on 380 newtonmetriä eli tarpeeksi.Nissanin automaattivaihteisto on portaaton CVT, eli vaihteita ei perinteisessä mielessä ole. Näitä on kutsuttu myös kuminauhavaihteistoiksi, sillä kaasun painaminen vaikuttaa autoon hieman viiveellä.Nelivedolla tiehen tarraava auto ei niinkään kiihdytä, vaan repii itsensä maantienopeuteen ilman, että kierrokset juuri nousevat. Jalkaa suoristamalla tehoa löytyy kyllä ja moottorin kierroksia voi nostaa naksuttamalla vaihdekepistä pienempää digitaalivaihdetta silmään.Ajotuntuma on siis sekä karski että keinotekoinen. Kaikki eivät tästä pidä, itse nautin.Ajoin X-Traililla 2 000 kilometriä ja pyörähdin myös pohjoisessa huonoilla keleillä. Nelivedosta huolimatta kitkarenkailla saa edetä varoen jäisillä teillä.Metsässäkin käytiin. Nissan on aivan kelvollinen maastoauto, vaikka hieman muovisen näköistä kulkinetta ei tekisikään mieli syöstä rämeikköön.Maavaraa on ja X-Trail vetää varmasti itsensä irti useimmista tilanteista, joihin pieni ihminen sen ratissa ajautuu. Kova alusta täristää jonkin verran umpisurkeilla metsäautoteillä ajellessa, mutta auton voi huoletta pysäyttää jyrkkään, lumiseen mäkeen ja se lähtee siitä nikottelematta liikkeelle. Vetokoukun puuttuessa emme päässeet kokeilemaan trailerin vetämistä, mutta voi olettaa, että venekin lähtee Nissanin voimin rannasta talviteloille ihan mukavasti.Isompaa lastia kuljettava joutuu kuitenkin valitsemaan manuaalivaihteisen version, sillä automaattivaihteistolla saa vetää vain 1 650 kilon painoista kuormaa.Sisäpuolelta kaikki on tuttua Nissania. Ratti on viistottu alareunasta kuten uudessa Qashqaissa ja nappuloita on hieman oiottu. Kalleimman Tekna-varustetason viimeistely on nahkapenkkeineen ja koristetikkauksineen laadukasta, mutta kauneusvirheitäkin löytyy.Tuntuu typerältä, että sitä yksittäistä asiaa ohjaamossa, jota kuski ratin jälkeen eniten hipelöi eli vaihdekeppiä, ei voi muotoilla jämerämmän tuntuiseksi. Muoviliipaisin naksuu kuin jossain lelussa.Samoin kosketusnäyttö tuntuu auttamattoman vanhanaikaiselta. Toisin kuin esimerkiksi kännyköissä, Nissanin kosketusnäyttö on resistiivinen eli se tuntuu samalta kuin vanhat muovipintaiset autonavigaattorit: kuin näpyttelisi kondomiin käärittyä kännykkää. Sen käyttö on hidasta ja epämiellyttävää. Etuna on toki se, että näyttö toimii myös hanskat kädessä.Musiikin toistaminen kännykän bluetoothin kautta vaatii hieman ohjekirjan pläräämistä. Yhteyden saamiseksi pitää näet painaa aux-nappia kaksi kertaa, mitä ei näytöstä voi päätellä.Toiminnot ovat muuten kuitenkin selkeitä ja kaikille tärkeille säädöille löytyy omat nappulansa.Kaukovalot kytkeytyvät automaattisesti päälle ja pois vastaantulijoiden silmien suojaamiseksi ja kaarteissa auton led-silmät kääntyvät tien muotojen mukaan.Tilaa on hyvin. Konttiin mahtuu helposti ainakin yksi valtiosihteeri ja penkit käännettynä auto nielee 2 000 litraa lastia. Katto on korkealla ja autoon mahtuu melkein runkopatja, mutta tavaratilan pituus ja muodot eivät aivan siihen taivu.Koeajolla dieselin kulutus vaihteli välillä 7,1–7,4 litraa sadalla, vaikka matkasta suurin osa oli maantieajoa. Ilmoitettu 6,1 litran yhdistetty lukema on epärealistinen.Uusi X-Trail hoitaa tehtävänsä passelisti ja jää erikoisella ajotuntumallaan positiivisesti mieleen.Yksi iso puute autossa kuitenkin on: siihen ei ole saatavilla mukautuvaa vakionopeudensäädintä eikä muilta kilpailijoilta jo löytyviä nykyaikaisia avustimia, kuten mukautuvaa kaistaohjausta. Nissan on näissä jälkijunassa. ProPilotiksi kutsuttu avustinpaketti tulee myyntiin vasta tämän vuoden lopulla.Etenkin mukautuva vakionopeudensäädin alkaa uusissa autoissa olla jo niin peruskauraa, että 50 000 euron autossa sen puute ärsyttää.Samoin autosta puuttuu myös monelta kilpailijalta löytyvä, kätevä heijastusnäyttö. Juuri nyt kalliin X-Trailin ostava jää osattomaksi monesta modernista ominaisuudesta.Arkipäivää nykyautoissa on myös apujärjestelmien tilttailu talvella. X-Trailissakin niitä toki on, kuten ympärillä olevista kohteista varoittava tutka.Hieman sankempi lumisade saa tutkat piipittämään itsekseen esimerkiksi liikennevaloissa.