HS Koeajo: Odotettu Škoda Karoq tarjoaa kaupunkiajossa pään pyörittelyä ja kurkkimista

Tammikuinen

Onko pienempi parempi?

Onko Karoq nykyaikainen?

Kuinka matka taittuu?

varhais­aamu avautuu eteläsuomalaisella moottoritiellä synkeänä. Lyijynharmaa, valoton taivas tuntuu pu­toavan niskaan, kun taitan aamuruuhkassa matkaa pitkin vasenta kaistaa. Kuin paremmaksi vakuudeksi myös alla olevan auton ulkoväri on lähes sama, innoton harmaa.Se on tietenkin ihan hyvä, jos pitää likaisesta loskasta värinä.Pitkin kiihdytysramppia edessäni lähestyy auto, joka etsii paikkaansa oikean kaistan liikennevirrasta. Se löytyykin, mutta en voi tehdä kanssa-autoilijan mukaan liittymisen helpottamiseksi mitään. Auto siirtyy viereeni, mutta joutuu harmillisesti hieman pussiin, hitaamman liikenteen taakse. Sitten tapahtuu jotain odottamatonta: viereisen Škodan kuljettaja nostaa vasemman kätensä näyttääkseen tunnetun kansainvälisen käsimerkin, katsekontaktin kera.Peukkuahan sieltä näytettiin. Tosielämän peukutus keventää mieltä. Se kertonee myös siitä, kuinka paljon Škoda-leirissä on odotettu upouutta Karoq-mallia, jolla olen juuri nyt liikkeellä.Pituudeltaan 4,4-metrinen Karoq on kolmisenkymmentä senttiä isoveljeään Kodiaqia lyhyempi. Auton mittasuhteet on alempaa hankintahintaa myöten sopeutettu kokonaisuuteen istuviksi. Tämä eläkkeelle siirtyneen Yeti-mallin korvaava uutuus on hyvin läheistä sukua koko Euroopassa suositulle Seat Atecalle, ja molemmat perustuvatkin samaan perusrakenteeseen.Autoja myös valmistetaan samalla Škodan tehtaalla Kvasinyssa, mutta Karoqia tullaan valmistamaan myös Mlada Boleslavissa, Tšekin tasavallassa. Tällä halutaan lyhentää toimitusaikoja.Siinä missä Yeti oli poikkeavan nihilistisesti, kuin kumisaapasta mallina käyttäen muotoiltu, on Karoq toista maata. Auton muotoilua voi luonnehtia ykstotisen varovaiseksi. Ulko­asussa on paljon samoja vivahteita kuin maastoauto Jeepin nykyisissä malleissa. Ronskien linjojensa avulla Škoda haluaa korostaa SUV-malliensa maastoautoja kosiskelevia ominaisuuksia, vaikka eiväthän kyseessä todelliset maastoautot olekaan.Tilankäyttö Karoqissa on Škodan tapaan pätevää. Korkeahkoon autoon noustaan sujuvasti. Kompaktista ulkomuodostaan huolimatta Karoq tarjoaa kunnon tilat neljälle aikuiselle, ja pienin sovitteluin kolmekin keskikokoista matkustajaa voi istuttaa takapenkille. Takaistuimelle mahtuu jopa 190-senttinen aikuinen pitkine jalkoineen, kun edessä istuu keskimittainen, noin 180-senttinen henkilö. Myös päätilaa on sekä edessä että takana runsaasti.Korotetusta ajoasemoinnista huolimatta pidemmällä koeajojaksolla selvisi, että vaikka autosta on kuljettajan paikalta periaatteessa hyvä näkyvyys ulos, tuulilasia kehystävät A-pilarit ja sivupeilit peittävät ajoittain jonkin verran näkyvyyttä etuviistosuuntiin. Tämä harmillinen ominaisuus korostuu kaupunkipyörittelyssä, kun muuta liikennettä täytyy tarkkailla aktiivisesti. Pään pyörittelyä ja kurkkimista on siis luvassa.Voimalinjatekniikan suhteen Karoq ei vieläkään tarjoa mitään uutta auringon alla. VW-konsernista tutut puurtajat ovat 1,0-litraiset (115 hv) ja 1,5-litraiset (150 hv) TSI-bensiinimoottorit; TDI-dieselit ovat puolestaan 1,6-litrainen (115 hv) ja 2,0-litrainen (150 hv).Näistä koeajoimme suuremman dieselin, jolloin auto on aina myös nelivetoinen. Bensiiniversioita ei sen sijaan saa toistaiseksi nelivetoisena.Vaihteisto Karoqissa on valinnan mukaan joko kuusiportainen manuaali tai seitsemänportainen DSG-automaatti, kuten ajamassamme yksilössä. DSG:n lisähinta on noin 2 500 euroa.Matka-ajossa auto etenee vakaasti ja junamaisella leppoisuudella. Ohjaustuntuma on säädetty normaalissa ajotilassa jonkin verran yliherkäksi, ja ratin kautta välittyvä fiilis on hieman keinotekoinen, vaikkakin ohjauksen palautus on reipas. Ohjausvaste kuitenkin paranee sport-ajotilassa. Ajoasetuksen valinta on vakiovaruste kaikissa malleissa, joten ajotuntumaa voi muokata omaan makuun sopivaksi.Sisämelutaso pysyy sileällä asvaltilla hyvin kurissa, mutta renkaista kantautuva tasainen jumina kasvaa huomattavasti karkeille ajopinnoille siirryttäessä. Tämä saattoi johtua osaltaan autoon asennetuista ylisuurista, 19-tuumaisista pyöristä.Koeajoautomme kulutti sekalaisessa ajossa keskimäärin 6,3 litraa dieseliä sadalla, kun keskinopeus oli matka-ajopainotteinen 70 km/h. Reilun litran lisäys viralliseen lukemaan verrattuna on kohtuullinen, eikä käytännön kulutuslukemaa voi isommin moittia. Taloudellisuus on silti vain hyvää perustasoa. Saman voi todeta suorituskyvystä: 150-hevosvoimaisella Karoqilla pärjää mainiosti arkiajoissa, mutta erityistä kiihkeyttä tältä järkidieseliltä on turha odottaa. Haldex-neliveto vakauttaa menoa vaikkapa talven liukkailla keleillä.