MP-messut Messukeskuksessa (Messuaukio 1) 4.2. saakka.

Messukeskuksessa järjestetään tänä viikonloppuna MP-messut eli moottoripyörämessut. Niiden tarkoituksena on paitsi myydä ja markkinoida, myös kasvattaa lajin suosiota.Moottoripyöräily on kärsinyt viime vuosina pienestä laskusuhdanteesta. Vuosi 2017 oli yhdeksäs perättäinen vuosi, jona moottoripyörien myynti laski. Niitä myytiin Tilastokeskuksen mukaan mukaan 2 927 kappaletta, 180 vähemmän kuin 2016.moottoripyörien ajokorttien kokonaismäärä on ollut lievässä laskussa. Niitä toimitettiin kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. MP-messuilla pyritään kääntämään asia nousuun: messuilla 500 henkilöä voi suorittaa moottoripyöräkortin edellyttämät kuusi teo­riatuntia veloituksetta. Tunneille pitää ilmoittautua etukäteen. Lisätietoja saa Haagan autokoulun kotisivuilta.ja mopoautojen osalta tilanne on päinvastainen. Mopojen myynti kasvoi viime vuonna 1 878 kappaleella, eli yhteensä niitä myytiin 7 455 kappaletta. Se tarkoittaa 34 prosentin kasvua edellisvuoteen. Mopoautojen myynti kasvoi 18 prosentilla.Nähtäväksi jää, miten valmisteilla oleva säädös vaikuttaisi mopojen ja mopoautojen myyntiin. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa nimittäin mahdollistaa nuorten ajamisen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla vuodesta 2019 eteenpäin. Nopeusrajoitettu henkilöauto on kolarissa paljon suojaisampi paikka kuin mopoauto tai mopo.Messuilla pääsee myös tutkimaan moottoripyöriä sekä ajamaan niillä. Messuilla on 600 metriä pitkä sisäkoeajorata.