HS-koeajo: Kian pistokeladattava farmari-hybridi on vielä toistaiseksi poikkeuksellinen perheauto

Näyttääkö se sähköautolta?

Lataus kannattaa aina

Brändiveturiksi hybridillä?

nyt olisi koeajossa tavallinen hybridi-farmari, Kia Optima Sportswagon kohtaisi ison liudan päteviä kilpailijoita omassa hinta- ja kokoluokassaan.Niin ei kuitenkaan ole, sillä auton mallinimessä on pieni lisäkirjainyhdistelmä, PHEV. Se tarkoittaa pistokeladattavaa hybridiä, englanniksi Plug-In-Hybrid.Jos sellaisen haluaa käytännöllisenä farmarina, niin kuin monet perheelliset parhaana vaihtoehtona näkevät, ovat vaihtoehdot yllättävän vähissä.Pistokeladattavien autojen idea on yksinkertainen. Autoissa on sekä perinteinen polttomoottori että sähkömoottori, ja vaihtelevan kokoinen akku jälkimmäisen pyörittämiseen.Näin saavutetaan sekä pitkien matkojen toimintavarmuus fossiilisella polttoaineella, että ly­hyempien päästöttömyys sähköllä ajaen – molempien parhaat puolet.Viime aikoina ladattavien hybridien toimintamatkat pelkällä sähköllä ovat lupaavasti kasvaneet yhä pidemmiksi.Täyssähköautot olivat pitkään ulkonäöltään kummallisen erottuvia, usein jopa rumia. Nyt tästä trendistä ollaan irtautumassa, eivätkä nopeasti yleistyvät ladattavat hybridit välttämättä enää eroa perusmalleista lainkaan.Se on kauan odotettu parannus. Kukapa haluaisi ajaa kananmunan mallisella kummajaisella, joka vain ujeltaa liikkuessaan?Optima Sportswagon on Kian ensimmäinen ylemmän keskikokoluokan farmarimalli. Keulasta auto on täysin yhteneväinen neliovisen Optiman kanssa, mutta korin hartialinja jatkuu takana pidemmälle, ja auto on viisi milliä sedania korkeampi tavaratilan kasvattamiseksi.Autosta on olemassa niin tavanomaiset bensiini- kuin dieselversionsa, sekä peräti 245-hevosvoimainen GT-versio.Näissä malleissa ei ole kovinkaan paljon uutta auringon alla.Mutta PHEV on toista maata. Siinä on kaksilitraisen bensiinimoottorin parina 67 hevosvoiman sähkömoottori, jota ruokkii 11,26 kWh:n akku. Akku on sijoitettu sinne, minne se on ollut helpoin piilottaa, eli tavaratilan lattian alle. Tämän vuoksi tavaratilaa on 113 litraa perus-farmaria vähemmän, 440 litraa.Pieni miinus helposta ratkaisusta akun sijoittelussa unohtuu kuitenkin pian, sillä tämä ladattava hybridi kulkee lupaavan pitkälle pelkästään edullisella ja tien päällä päästöttömällä sähköllä.Optima Sportswagon PHEV ylsi sähköllä pisimmälle ruotsalaisen Teknikens Värld -lehden ladattavien hybridiautojen vertailussa. Autolle mitattiin vertailussa yli 59 kilometrin toimintamatka sähköajossa.Entä Suomen kylmissä oloissa? Kuinka pitkälle pelkällä sähköllä pääsee, ja paljonko auto kuluttaa bensiiniä todellisuudessa?Valitettavasti aivan yksioikoista vastausta kumpaankaan kysymykseen ei voi antaa, sillä auton sähkönkulutus riippuu niin paljon kuljettajan ajotavasta, nopeudesta ja ennen kaikkea siitä, kuinka täynnä akku on liikkeelle lähdettäessä. Sekä tietenkin ajettavan matkan pituudesta. Sen sijaan varmaa on, että lataus mahdollisimman täyteen kannattaa aina.Pääsimme autolla alkutalven pikkupakkasissa pelkän sähkön voimin tavallisesti noin 45 kilometrin matkan, ennen kuin bensiinimoottori käynnistyi viemään autoa eteenpäin.Sitä ennenkin moottori saattoi käynnistyä ajoittain luodakseen lämpöä matkustamoon ja ladatakseen akkua. Sähköajossa huippunopeus on 120 km/h, sitä suuremmissa nopeuksissa bensiinimoottori käynnistyy automaattisesti, vaikka ajaisi EV-tilassa sähköllä.Ensimmäisten kymmenien kilometrien aikana polttoainetta kuluu todella vähän, keskikulutuksena usein alle kaksi litraa sadalla. Mutta kun moottori käynnistyy, kulutuslukema alkaa nopeasti nousta. Tämän vuoksi akku kannattaa ladata kun siihen vain on mahdollisuus. Koeajojaksolla saavutimme tyypillisen ajopäivän bensiinin kulutukseksi 2,9 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 66 km/h.Yksi mutta säästeliäisyydessä kuitenkin on. Auton akkua ei voi ladata pikalatauksella. Tavallisesta 8A-kotilatauspisteestä täysi lataus kestää kuutisen tuntia, ellei enemmän. Yön yli tai työpäivän aikana akun saa kuitenkin onneksi täytettyä, joten liikkeelle pääsee tavallisessa arjessa halutessaan aina täyden akun voimin.Optima Sportswagon PHEV ei ole Kialta vain tekninen taidonnäyte kasvavaan autoluokkaan, vaan se kasvattaa samalla korealaismerkin brändin arvoa. Tunnetasolla ekologiaseikoilla on tänä päivänä suuri merkitys, ja hyvä ekologinen valveutuneisuus näkyy luonnollisesti myös brändin arvossa. Tämä seikka on varmasti Kialla tiedostettu.Brittiläinen Brand Finance -tutkimus- ja konsultointiyritys arvioi hiljattain autoalan 100 suurinta brändiä arvojärjestykseen.Kia mielletään Suomessa useimmiten tavanomaiseksi, joskus vaatimattomaksikin autoksi. Siksi Kialta ei tohtisi odottaa kovin merkittävää sijoitusta brändilistauksessa. Ja vaikka brändillä ei ajeta töihin, on tutkimustulos mielenkiintoinen mielikuvatasolla. Brändin kaupallinen arvo ei välttämättä korreloi lainkaan lineaarisesti vaikkapa auton luotettavuusmaineen tai käytännön kestävyyden kanssa.Etukäteen tulosta tietämättä saattaisi siksi arvioida, että umpitavallisen Kia-brändin arvo olisi pienempi kuin vaikkapa maassamme suositun, premium-merkiksi ankkuroituvan Volvon brändiarvo, mutta ei: Kia on reilusti Volvoa edellä. Kian sijoitus on listauksessa 18., kun Volvo on tavoittanut 26. sijan.Yhden pistokeladattavan perhefarmarin olemassaolo on ehkä pieni pisara brändiarvon meressä, mutta pienistä puroista suuretkin vedet koostuvat.