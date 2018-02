Jarrupalat olivat tiivistettyä ruohoa, raha virtaa jopa terroristeille – autojen vara- ja lisäosaväärennökset ovat miljardibisnes

Auto

Jarrupalat olivat tiivistettyä ruohoa, raha virtaa jopa terroristeille – autojen vara- ja lisäosaväärennökset

Kuvittele

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tullin

Toyota

”Hurjimpien arvioiden mukaan 10 prosenttia kaupasta olisi feikkiä.”

Sen lisäksi

”Raha menee rikollisten ja mahdollisesti terroristien taskuun.”

Toivonen

Autonosien

Toivosen

Suomessa

Ennen

”Ovelimmat kauppiaat laittavat sen väärennöksen hinnan hyvin lähelle oikeaa hintaa.”

Sekä