Kokosimme väitteitä kaupunkiajosta: Asiantuntija kertoo, saako risteyksessä vaihtaa kaistaa, räplätä puhelinta punaisissa tai pujotella autojonoja moottoripyörällä

Auto

Kokosimme väitteitä kaupunkiajosta: Asiantuntija kertoo, saako risteyksessä vaihtaa kaistaa, räplätä puhelinta

Suomessahan

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruuhkassa välit kannattaa pitää mahdollisimman pieninä

Punaisiin valoihin ei kannata ”lasketella” ilman kaasua, sillä silloin hidastat muidenkin pääsyä risteilyalueelle

Jos valo vaihtuu keltaiseksi, kannattaa yrittää pysähtyä kaikin voimin, jotta et aja keltaisia päin

Jos yksisuuntaisella kadulla on kaksi kaistaa, liikenteen sujuvuuden kannalta on fiksumpaa ajaa tyhjän kaistan loppuun ja puikahtaa takaisin ruuhkaisemmalle kaistalle

Valoista kannattaa kiihdyttää rivakasti tavoitenopeuteen, koska se säästää polttoainetta

Keskelle risteystä jääminen ja poikkeavan liikenteen tukkiminen on rikos

Raitiovaunulla on etuajo-oikeus

Linja-autolla on etuajo-oikeus

Risteysalueella ei saa vaihtaa kaistaa

Mopoilija ja moottoripyöräilijä saa ruuhkassa pujotella autojonojen väleistä

Tasa-arvoisessa risteyksessä suurimmalla kadulla olevat autot menevät ensin

Kännykkää saa räpeltää ratissa, jos on pysähdyksissä esimerkiksi liikennevaloissa