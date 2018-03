Auto

HS Pikakoeajo: Ford Mondeo Hybrid ekoilee ilman outouksia tai huutomerkkejä

Hybrideistä

Tylsä ajaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei oikeasti kuluta vähän?

Akut vievät tilaa

Miksi ei?

pitää yleensä maksaa lisähintaa, mutta Fordin hinnastossa tulee vastaan yllätys.Mondeo Hybridin hintaa on laskettu halvemmaksi kuin automaattivaihteisilla versioilla samoilla varusteilla bensa- tai dieselmoottorilla.Vaikka hybridi lähtee tehtaalta niitä kalliimpana, päästöpohjaisen autoverotuksen jälkeen se on halvempi. Sen 89 gramman päästöillä hinta jää houkuttelevasti hieman alle 35 000 euron. Tätä halvemmat Mondeo-versiot ovat käsivaihteisia ja monesti huonommin varusteltuja. Nyt hybridin kohdalla joutuisikin perustelemaan, miksi ei hybridiä.Hybrideillä on maine epämääräisinä ajettavina, Ford Mondeolla taas maine luokkansa hauskimpana ajettavana. Tässä on riski ilonpilaamisesta.Ei hybridi tunnukaan aivan yhtä lennokkaalta kuin verrokkina kokeiltu Mondeon bensa-automaattiversio. Hybridi on vähän painavampi ja sen portaaton vaihteisto tuntuu tahmeammalta kovemmissa vauhdeissa kiihdytettäessä.Paikalta lähtiessä taas sähkömoottorin lisäbuusti tuntuu riuskempana alkuvetäisynä. Pääasiassa moottorien yhteispeli toimii hyvin huomaamattomasti. Autoihin vihkiytymätön ei ajaessa välttämättä edes hoksaisi auton olevan hybridi.Hybrideille luvataan epätodellisen pieniä kulutuslukemia, joihin ei käytännössä päästä. Ajoimme pari lenkkiä peräkanaa hybridillä ja 1.5 Ecoboost -bensa-automaatilla. Erot olivat yllättävän isoja.Pienin ero oli maantiellä: lenkkien keskiarvo hybridillä oli 5,7 ja bensa-automaatilla 7,9 litraa satasella. Kaupunkilenkeillä taas hybridin jarrutusenergian talteenotto pääsi oikeuksiinsa. Se vei 6,9 ja bensa-automaatti 12,1 litraa satasella.Luvut perustuivat autojen ajotietokoneisiin, joissa saattoi olla pieniä eroja. Silti eroja on oltava myös kulutuksessa. Fordin bensaturbomoottorit automaattivaihteilla on ennenkin havaittu janoisiksi. Hybridi siis todella kannattaa taloudellisesti.Toisin kuin monissa uudemmissa malleissa, Mondeo Hybridissä akut ovat selkeä loota takakontin perällä. Se nipistää tavaratilan peräosan korkeudesta lähes puolet.Hybridin saa vain konttiperäisenä sedan-mallina. Muut Mondeo-mallit saa farmarina ja viistoperänä isolla takaluukulla. Yhdysvalloissa ajetaan sedaneilla, ja sinne hybridi aluksi tähdättiin. Nyt hybridisuosio kasvaa Euroopassakin.Jos haluaa farmariversion, nelivedon tai käsivaihteisen, tämä ei osu kohdalleen. Maantietä paljon ajavalle taas diesel voi olla aavistuksen parempi.Muille hybridi on fiksu ja edullinen valinta. Mondeo Hybridin voi hankkia joko siksi että se on hybridi, tai siitäkin huolimatta.