Arizonan kuolonkolari ei poista robottiautoja Suomen teiltä – Suomalaistutkija arvostelee robottiautojen testaamista julkisilla teillä: ”Jos tässä vaiheessa kuolee ihmisiä, onhan se aika iso ongelma”

Auto

Arizonan kuolonkolari ei poista robottiautoja Suomen teiltä – Suomalaistutkija arvostelee robottiautojen testa

Juuri nyt

Tiistai-iltana

Tapauksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Valvonta

”Meidän kokeiluissa edetään toistaiseksi selvästi varovaisemmin.” - Eetu Pilli-Sihvola

Laakasuo

”Jos tässä vaiheessa kuolee ihmisiä, niin onhan se aika iso ongelma.” - Michael Laakasuo

Keskeisimpiä

Yhdysvalloissa

Niin