Kaksi veteraanimerkkiä kisaa samoista asiakkaista – kuinka Peugeot 5008 pärjää Škoda Kodiaqille?

Kumpi on tilavampi?

Määrääkö Kiina tarjontaa?

mantran jankkaaminen ei edelleenkään tunnu osoittavan laantumisen merkkejä: SUV siellä, SUV täällä. Jokaisella aikaansa seuraavalla autovalmistajalla pitää olla mallistossaan mahdollisimman monta SUV-autoa eli tavallisesti erilaisin muovikoristein ja hieman korotetuin maavaroin muunneltua mukamaasturia. Niitä on oltava saatavilla eri kokoluokissa, sillä ne myyvät hyvin.Tämä on huomattu myös Peugeotia valmistavassa PSA-yhtymässä. Ranskalaismerkillä luotettiin pitkään vähemmän muodikkaisiin tila-autoihin, mutta nyt on osoitettu tilannetajua ja kelkka käännetty SUV-valtavirrassa lasketteluun.Sekä ranskalainen Peugeot että tsekkiläinen Škoda ovat valmistaneet autoja omalla nimellään todella pitkään, Peugeot jo 1800-luvun lopulta saakka. Mutta siinä missä Škoda on Suomessa hyvin suosittu, jää Peugeot kauas taakse myyntitilastoissa.Esimerkiksi suuria Skoda Kodiaq SUV -autoja oli rekisteröity tänä vuonna tammi–helmikuun aikana Suomessa jo yli 300 kappaletta, joten se sijoittui rekisteröintitilastoissa 19. sijalle, mutta vastaava Peugeot eli 5008-malli ei mahtunut 30 suosituimman mallin joukkoon. 5008 on tosin ollut markkinoillakin lyhyemmän ajan, mutta onko ero muilla syin selitettävissä?Mainittujen seikkojen vuoksi samaan lokeroon putoavien Peugeot 5008:n ja Škoda Kodiaqin pieni keskinäinen vertailu on asetelmaltaan mielenkiintoinen.Molemmat ovat tuoreita, kookkaita SUV-malleja, joiden hinnat eivät lähtötasolla karkaa ylettömän korkealle. Pidemmän korren tässä suhteessa vie Peugeot, sillä 5008 on lähtötasolla yli neljä tuhatta euroa edullisempi kuin Kodiaq.Toisen polven 5008 on 19 senttiä pidempi ja muutenkin kokoluokkaa suurempi kuin Peugeotin Vuoden auto Euroopassa -palkinnon kaapannut, kompaktimpi 3008. Toisaalta 5008:n kokonaispituus on vain 4,64 metriä, joten auto pysyy erinomaisen hyvin kokoluokkansa rajojen sisällä.Peugeotilla uskotaan, että autojen ei tulisi kasvaa liiaksi, vaan säilyä kooltaan hallittuina ja painoiltaan keveinä. Näin kulutus ja päästöt on helpompi suitsia, ja auto on samalla hieman ketterämpi kaupunkiajossa. Esimerkkinä: kun koeajettu 5008 painaa kuljettajan kanssa noin 1 400 kiloa, on vastaavan Kodiaqin massa tyypillisesti parisen sataa kiloa enemmän. 5008:n kääntöympyrä on yli puoli metriä pienempi.Silti 5008:ssa on myös todella suuri tavaratila, perusmuodossaan peräti 780-litrainen. Se on selkeästi enemmän kuin sinällään erittäin toimivista tilaratkaisuistaan tunnetussa Kodiaqissa. Laajennuksessa tila kasvaa peräti 1940 litraan. Tavaratilojen suhteen uusi 5008 on luokassaan erittäin kilpailukykyinen, sillä tilan laajennuskin on tehty helpoksi.Lisäksi 5008:n saa joko viisi- tai seitsemänpaikkaisena. Kolmas penkkirivi istuimineen maksaa autoverottomin hinnoin 850 euroa lisää, mitä voi pitää varsin kohtuullisena. Mikä yllättävintä, taaimmalle riville mahtuu myös aikuinen, jos keskirivillä voidaan hieman joustaa jalkatiloista. Taaimman istuinrivin penkit on suunniteltu kevyiksi, ja ne ovat tarvittaessa myös helposti irrotettavissa. Istuin painaa vain 11 kiloa.5008:ssa on hyvin tilaa sekä ensimmäisellä että toisella penkkirivillä. Toisen penkkirivin kolme erillisistuinta liikkuvat pituussuunnassa, ja selkänojissa on mukavuutta lisäävä kallistustoiminto. Kuljettajan ympärille rakennettu i-Cockpit-ohjaamo on toimiva ja käytännöllinen, mutta ei niin väljä kuin Kodiaqissa.Huonojakin uutisia on: 5008:sta ei ole saatavissa nelivetoversiota. Peugeotin mukaan suurilla markkinoilla, kuten Kiinassa, sille ei ole tarvetta, ja lisätekniikka nostaisi auton painoakin. Suomen talvesta katsoen päätös on tietenkin epäreilu. Nelivedon pois jättäminen on ratkaisu, jolla Peugeot antaa Kodiaqille tasoitusta, sillä nelivedon suosio kasvaa maassamme vakaasti.Nelivedon sijasta saa kuitenkin lisävarusteena Advanced Grip Control -ajotilajärjestelmän hieman runsaan 400 euron lisähintaan. Se on erilaisille ajopinnoille ja vaikeampia pitotilanteita helpottamaan luotu järjestelmä, joka sisältää myös mäkilähtöavustimen. Ei nelivedon veroinen, mutta apu kuitenkin.Peugeot 5008:n moottorit ovat PSA-yhtymän valikoimasta tutut, kaksi bensiiniä ja kolme dieseliä. Hiilidioksidipäästötasot liikkuvat välillä 105–133 grammaa, eli kokoluokassaan varsin vähäpäästöisellä tasolla.Bensiinien tehot ovat 130 ja 165 hevosvoimaa, dieseleiden välillä 100–180. Näistä koeajoon valitun 130-heppaisen PureTech-bensiinin ja EAT6-automaatin toiminta on sujuvaa, ja moottorin tehot riittävät tyydyttävästi auton liikuttamiseen.Pikkuveljensä 3008:n tapaan 5008 on luonnikas ajettava, ja auto tottelee neutraalisti käskyjä etenemissuunnasta. Tiukissa mutkissa pitkähkön akselivälin mukanaan tuoman lievän kankeuden huomaa, ja kori kallistelee hieman.Uusi Peugeot 5008 tarjoaa hintaluokassaan paljon hyviä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä perheautotarjonnan parhaimmistoa. Keskinäinen paremmuus esimerkiksi Kodiaqiin verrattuna riippuu omien arviointikriteerien painotuksista. Auton varustetasot ovat Access, Active, Allure sekä GT.Vakiovarusteluun sisältyvät esimerkiksi 12,3-tuumainen, muokattavissa oleva digitaalimittaristo, kahdeksantuumainen kosketusnäyttö, kuljettajan vireystilan valvonta, liikennemerkkien tunnistus ja hätäjarrutusjärjestelmä.