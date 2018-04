Auto

Sähköautoyhtiö Teslan ostamista voisi verrata vanhan Ladan ostamiseen sadalla tonnilla – Jos kupla puhkeaa, ka

Tesla-asiakkaalle

https://www.hs.fi/talous/art-2000005625327.html

Teslalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teslan

Se

Esimerkiksi

Teslan

https://ftalphaville.ft.com/2018/03/28/1522248619000/No-one-needs-to-buy-Tesla/

Financial Timesin

Suuri

Hyvä

Ja