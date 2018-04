Auto

HS koeajoi: Uusi Renault Clio sai toimittajan muistamaan, miten ranskalaista autoa kuuluu vihata ja rakastaa

Vuosituhannen

Niin sanottu järkivalinta

Minustako Renault-kuljettaja?

vaihteessa isä istutti minut Renault Clion rattiin.”Nyt poika opit ­ajamaan.”Olin teini-iässä ja isä oli vaihtanut hienon japanilaisen sedaninsa pieneen ranskalaiseen Clioon. Oikeasti isä olisi halunnut isomman auton, mutta rahat olivat tiukilla ja siihen aikaan Renault oli niin sanottu järkivalinta. Isä jaksoi jauhaa siitä, kuinka hyvin Renaultin moottorit pärjäävät Formula ykkösissä.Eivät ne pärjänneet. Mutta oli isänkin Cliossa sentään 90 hevosvoimaa. Yritin ajaa, enkä osannut. Kytkin tuntui hankalalta ja vaihteisto kumiselta. Lopulta opin. Se tunne, kun sain auton ensi kertaa liikkumaan, oli sanoinkuvaamaton. Opin rakastamaan Renaultia.Myöhemmin isä törmäsi Cliolla poroon satasen vauhdissa. Auton keula romuttui, mutta isä selvisi yhdellä mustelmalla. Turvallinen auto, hän päätteli, ja osti vakuutuksesta saaduilla rahoilla uudemman mallin Cliosta.Uutta porokolaria ei enää tullut. Tuli Alzheimer.Clio jäi minulle. Pidin sitä kahdeksan vuotta. Se oli niin sanottu järkivalinta. Kilometreissä mitattuna ajoin sillä neljä kertaa maailman ympäri.Renault Clio oli hyvä ja luotettava auto. Se käynnistyi vaikka 30 asteen pakkasessa eikä ikinä jättänyt tien päälle.Clio oli terhakka ajettava ja söi bensaa vain kuutisen litraa sadalla. Erilaiset outoudet oppi sietämään, kuten sen, että joka ikinen talviaamu sai etsiä typerästi sijoitettua penkinlämmittimen nappulaa polven ja oven välistä.Ja sen, että tavaratila oli olematon ja välillä jokin sähköjärjestelmä tilttasi. Lopulta ikääntyvän auton pikkuvikojen korjailu tuli niin kalliiksi, että jouduin hyvästelemään vanhan ystävän.Tein niin sanotun järkivalinnan ja myin Clion pois.Sittemmin olen ajanut uudempia Clioja vain ohimennen, mutta nyt maahantuojan pihalla minua odottaa tositarkoituksella uusi, vuoden 2018 farmari-Clio.Clio on mallina pian jo kolmekymppinen ja moni tuntuu siitä tykkäävän kuin isäni aikoinaan. Se on yksi Euroopan myydyimmistä pikkuautoista: ihmiset ostavat näitä satoja tuhansia vuodessa.Jo vuosia Cliosta on ollut tarjolla myös tämä farkkumalli, joka tekee pienestä ranskalaisesta hitusen käytännöllisemmän. Turvallisuustesteissä se on saanut täydet viisi tähteä, kuten aiemmatkin mallit.Nyt koeajossa oleva malli tuli kauppoihin oikeastaan jo 2012, mutta pari vuotta sitten se sai pienen ulkonäköpäivityksen. Näillä eväillä tämä sukupolvi ­Cliosta saatellaan vanhainkotiin, ja vuosikymmenen vaihteessa auto syntyy taas uudestaan, kun viides sukupolvi ilmestyy.Clion hinta niin töppöperäisenä kuin farmarimallinakin asettuu välille 15–22 tuhatta euroa. Koeajoauto on malliston halvimmasta päästä, eli 18 000 euron hintainen Zen-malli tärkeimmillä perusvarusteilla. Ilmastointi on manuaalinen ja takaikkunat saa veivata auki, mutta hintaan kuuluu navigaattori, multime­diajärjestelmä ja vakionopeudensäädin. Ihan hyvin tällä rahalla.Istutaanpa sisälle. Ensimmäinen ilonaihe on kuskin penkki. Se ei ole enää sellainen korkea, harmaasta muovista tehty vessanpytty kuten vuonna 2004, vaan järkevän näköinen. Verhoilu on siistiä, tummaa keinokuitua. Ajoasento löytyy helposti. Penkinlämmittimen suunnittelija on jostain syystä saanut pitää päänsä: nappi on yhä näkymättömissä reiden ja oven välissä. Takamus myös paahtuu yhä alle minuutissa. Kosketusnäyttö toimii myös hanskat kädessä, mikä on talvella mukava juttu.Liikkeellelähtöä häiritsee näin pakkaspäivänä kuitenkin hieman se, että käsijarru on jäätynyt kiinni. Jumi aukeaa perinteisesti rivakalla peruutuksella. Tätähän tapahtuu talvella autolle kuin autolle, mutta uudessa Renaultissa on niin fiksuja antureita, että yhden pyörän hetkellinen lukkiutuminen sekoittaa muun muassa luis­toneston, ABS-jarrut ja rengaspaineita tarkkailevan järjestelmän.Nämäkin ominaisuudet autosta siis löytyvät. Maahantuojan kokenut Renault-mies nollaa mittariston vikailmoitukset puolessa tunnissa ja pääsemme matkaan.Tien päällä Clio toimii kuin perusauton pitääkin. Ohjaus on kevyt ja autoa on helppo pyöritellä. Luistonesto puuttuu myös hanakasti ajoon. Kun vanhemmat pikkuautot jäävät liukkaalla tiellä valoihin sutimaan, Clio paapoo kuljettajansa pehmeästi eteenpäin. Sohjoisista mutkista auto taittuu läpi niin, ettei kuski edes huomaa renkaiden lipsuneen.Tämä tekee Cliosta vähän tunnottoman ajettavan, mutta liikenteessä tärkeintä on, että auto osaa paikkailla kuskin mokia ja saatella kyytiläiset turvallisesti määränpäähän. Näissä pienissä, ajoa helpottavissa asioissa Renault on aina ollut hyvä. Mukava yllätys on sekin, että autossa on vakiona mäkilähtöominaisuus. Se ei siis lähdekään valumaan taaksepäin mäessä, kun valo vaihtuu vihreälle.Pitkästä matkasta Clio suoriutuu aivan mukavasti. Rengasmelu ei häiritse liikaa ja ratista on helppo näpsytellä haluttu nopeus vakionopeudensäätimeen.Mutta sitten. Renaultin omistajat saavat nyt heittää minua mädillä tomaateilla, mutta kaikista näppäryyksistä huolimatta uusi Clio on kilpailijoihinsa verrattuna kamala ajettava. Se on kaupunkiauto, jota on tuskallista ajaa kaupungissa.Renaultin uuden, kolmisylinterisen pikkuturbon alavääntö on aivan surkea. Moottori ei vain jaksa punnertaa autoa eteenpäin isommilla vaihteilla, ja kaupungissa joutuu yllättävän usein etenemään kakkosvaihteella ja jopa ykkösellä. Se on elämälle vierasta. Vaihdetuntuma on kuin survoisi muovista nuijaa pienoismallin rakennuskehikkoon ja kytkimen liike on pitkä. Kokonaisuus tuntuu lelumaiselta ja oudolta.Renaultin näkemys manuaalivaihteistosta on aina ollut erikoinen, mutta tämä on hirveä.Clio on auto, jota todella haluaisi rakastaa. Se on melko edullinen ja tarjoaa farkkuversiona riittävät kuljetustilat pikkuperheelle. Kontin pohja on matalalla ja tavaroiden lastaus on helppoa. Tavaratilassa on myös fiksu valepohja, jonka alle voi piilottaa sekalaista pikkutavaraa. Pirteän näköinen pikkurellu erottuu kivasti massasta eikä syö turhan paljon bensaakaan. Talvisella yhdistelmälenkillä Clio kulutti 6,4 litraa sadalla, mutta varovaisesti ajelemalla luvussa on hyvinkin tiristysvaraa.Valitettavasti uusi Clio on halvan oloinen muovipulkka, joka häviää ajotuntumassa monelle kilpailijalleen. Joskus oli toisin päin.Ovet sulkeutuvat rämähtäen, keskikonsoli ja käsijarru ovat kovinta mahdollista muovia, eikä auton ilmastointi jaksa talvella ainakaan koeajetussa farkkumallissa pitää ikkunoita huuruttomana. Ajovalot eivät syty automaattisesti vaan ne pitää muistaa erikseen naksauttaa päälle, erilaiset varoitusäänet ovat ärsyttävän kimeitä ja ilmastoinnin puhalluksen suuntaa ohjaava laitimmainen kytkin on tehty niin, ettei kuski näe kaikkia asentovalintoja. Ne peittyvät itse napin taakse.Clion valtti pikkuautoluokassa on aina ollut se, että se ei edullisuudestaan huolimatta ole tuntunut halvalta. Tämä tuntuu.