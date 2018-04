Auto

Saksalaisen Mersusi sydän voi olla ranskalaiselta Renault’lta – kova kilpailu ajaa autonvalmistajat sisäsiitto

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Fuusioita

Yhteistyö sujuu hyvin, kun molemmat osapuolet saavat jotain.

Syynä

Usein

Joskus

Toisaalta