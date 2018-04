Tältä näyttää automaailmassa, jossa mikään ei riitä – superrikkaalle Ferrari on liian tavallinen, joten se pitää kustomoida yksilölliseksi

Auto

Tältä näyttää automaailmassa, jossa mikään ei riitä – superrikkaalle Ferrari on liian tavallinen, joten se pit

Monilla

Tämä on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+taskinen

Auton

Toisaalta

Aivan kuin

Yritysten

on nuoruudestaan kokemuksia korttelirallista: ajellaan kaverien kanssa ympäri kylää perjantai-iltana, ihan vain ajankuluksi.Korttelirallissa kovin kuski on se, jolla on päheimmin tuunattu eli personoitu auto. Vanhassa Toyota Corollassa saattaa olla vaikkapa itse kyhätty valtava takaspoileri.Pakoputken pitää olla iso ja pärisevä. Kaikista reteimmillä kavereilla on alustasarja ja niin isot vanteet, että kumia ei ole nimeksikään. Luonnollisesti ilman karvanoppia ei ole asiaa huoltoaseman pihalle.tavallisten nuorten aikuisten hupia. Tosin aivan sama meininki on ei niin tavallisilla ja ei niin nuorilla aikuisilla. He ovat niitä, joille Lamborghini, Ferrari, Bugatti tai Bentley on aivan liian kansanomainen ja tavallinen.He ovat niitä, jotka ovat erilaisten autojen kustomointipajojen asiakkaita.”Voisi kuvitella, että ne autojen tuunauspajat ovat jotain nyrkkipajoja, mutta ilmeisesti tuossa isojen poikien karusellissa pyörii todella isot rahat. Niillä on valtavat messuosastot autonäyttelyissä. Paljon on nimiä, joita ei ole koskaan kuullutkaan”, Taskinen sanoo.Joukosta löytyy esimerkiksi tällaisia nimiä: Liberty Walk, Statech, Nimrod, Mansory, Klassen, Kahn, Hamann, Fab Design, DMC, Brabus ja Hennessey.kustomointia tehdään moniin eri tarpeisiin. Joku ha­luaa lisää tehoa, toinen näyttävyyttä ja kolmas luodinkestävän auton.Hennesseylta saa urheiluauton, jossa on tolkuton määrä tehoa.Saksalaiselta Startechilta voi ostaa sellaisen Land Rover -katumaasturin, josta on leikattu peräpäästä siivu niin, että se on maasturin sijasta avolava-auto.Klassen-yritys taas tekee luksuspakettiautoja ja limusiiniversioita vaikkapa Rolls Royceista.”Skaala näyttäisi olevan aika laaja. On panssaroituja, luodinkestäviä ja kaksi metriä normaalia pidempää Land Roveria. On entistä näyttävämpiä tai tehokkaampia versioita näyttävistä ja tehokkaista autoista”, Taskinen sanoo.”Jos joku haluaa maastokelpoisen Ferrarin, eiköhän sekin järjesty.”sellaisiakin pajoja löytyy, joiden tuotteisiin on varaa ihan tavallisellakin tallaajalla.Esimerkiksi saksalaiselta Hamannilta voi ostaa ihan tavalliseen BMW-perheautoon vaikkapa spoilerin.Hinnat voivat toki nousta poskettomiksi. Esimerkiksi Mansory on kustomoinut Bugatti Veyron -hyperauton muutamilla eri tavoilla. Yhden niistä nimi on Diamond Editon eli ”timanttipainos”.Hintaa voi vain arvailla, mutta jotain kertoo se, että perus-Veyron maksaa seitsennumeroisen summan.nuorten Corolloissa, myös superautojen tuunauksessa on pääosin kysymys yksilöllisyydestä.Jos sattuu olemaan vaikkapa dubailainen miljonääri tai miljardööri, Lamborghini tai Ferrari ei ole mitään, koska kaikilla on sellainen. Erottuakseen joukosta täytyy olla jotain, mitä kenelläkään muulla ei voi olla.Silloin soitetaan johonkin kustomointifirmaan ja sanotaan, millaisen auton haluaisi.Esimerkiksi yhdysvaltalainen Nimrod kertoo verkkosivuillaan: ”Meillä on yksi päämäärä: luoda kaikkein yksilöllisin auto. SINULLE!”kokoluokan huomaa hyvin siitä, että niillä saattaa olla yritysbrändin vahvistamiseksi muitakin tuotteita kuin autojen kustomointi.Muun muassa Mansory tekee paitsi autojen kustomointia, myös huonekaluja, vaatteita – ja energiajuomaa.Mainoslause kuuluu tietenkin:”Uniikilla kofeiinin ja tauriinin sekoituksellaan tämä energiajuoma antaa sinulle kesyttämättömän, 1 250 hevosvoiman tehon.”