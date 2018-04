Auto

HS koeajoi: Nissanin uusi Leaf-sähköauto parantaa kuin sika juoksuaan, mutta Suomen talvi on sille kova pala

Ihailen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisää toimintamatkaa

Pakkanen vie veronsa

Entistä reippaampi

Kiireettä paras