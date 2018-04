HS koeajoi: Kia Stonic on kuin mopoauto aikuisille – pirteästi liikkuvan pikkupurtilon ratissa ihminen tuntee itsensä parikymppiseksi

Auto

HS koeajoi: Kia Stonic on kuin mopoauto aikuisille – pirteästi liikkuvan pikkupurtilon ratissa ihminen tuntee

”Herranjumala

Stonic

Maitopurkkiturbo jaksaa vääntää

Kytkin

Autossa

Takamus paahtuu talvella

, miten hieno auto, onpa kiva”, hihkaisee eräs täpärästi parikymppinen nainen, kun kurvaan uudella, tipunkeltaisella Kia Stonicilla pihaan. Olen luvannut kuskata vaimon työkavereita firman juhliin, ja totuushan tulee lasten ja nousuhumalaisten suusta.Kieltämättä tämä uusi Kia on ihan näpsäkän näköinen. Siihen saa myös 1980-luvun tyyliset koristeteippaukset kylkiin ja peileihin. Onneksi niitä nyt ei kuitenkaan tässä koeajomallissa ole.on Kian uusi pienehkö crossover. Saa sanoa myös lelumaasturi: autossa on hitusen korkeampi maavara kuin tavallisessa pikkuautossa, ja takapuskuri matkii pohjapanssaria. Ei tällä silti metsään kannata kurvata. Etuvetoinen pikkukötöstin vääntelee tuskissaan sivulta toiselle jo pienessä sohjossa.Eikä tämä olekaan muuta kuin reilun 20 tuhannen euron hintainen perusauto, johon mahtuu hädin tuskin viisi ihmistä ja kauppareissun verran tavaraa. Stonic on käytännössä maasturin näköiseksi muotoiltu versio pikkuveljestään Kia Riosta vähän paremmilla tiloilla ja isommalla hintalapulla.Silti Stonicia on niin hauska ajaa, etten oikein malttaisi palauttaa sitä koeajoviikon päätteeksi.Jotain on nyt Koreassa tehty oikein.Kia Stonic tunkee hinta- ja kokoluokkaan, jossa on todella paljon kilpailua. Stonicin hintahaitari on noin 18 000–25 000 euroa, ja tuohon väliin mahtuu kymmeniä tavallisen ihmisen kuljetustarpeet täyttäviä uusia autoja ostajan harkittavaksi.Näitä pikkumaastureitakin on tusina. Stonic kannattaa tästä ryppäästä kuitenkin koeajaa esimerkkinä napakasta ja pirteästä ajotuntumasta.Ehkä kovin suora vastus sille on uusi Seat Arona. Hinnoissa ja varusteissa ei tässä pikkumaasturiluokassa ole suurta eroa, ainoastaan Mazda CX-3 karkaa hieman kalliimmaksi. Täysin varustellun Stonicin hinnalla saa toisaalta jo luokkaa isomman Qashqain.Stonicia myydään kolmella moottorilla ja kolmella varustetasolla. Kehut pätevät malliston keskimmäiseen, yhden litran turbolla ja kuusivaihteisella manuaalilla varustettuun EX-tason versioon.Koeajomallissa oli lisäksi muun muassa 17 tuuman vanteet ja puolinahkaverhoilun sisältävä Premium Pack -varustelu, joten hinnaksi tulee tällä kattauksella lähes tasan 23 000 euroa.Stoniciin asennettu 120-hevosvoimainen versio Kian jo tutusta­ T-GDI -moottorista on yllättävän ruudikas ja toimii napakan manuaalivaihteiston kanssa hyvin yhteen. Ohjaus on kevyt ja tavallista pikkuautoa korkeammasta maavarastaan huolimatta Stonic taipuu mutkiin tiukasti eikä vello. Alusta on hieman pintakova mutta ei häiritsevästi.tarraa herkästi kiinni ja on ensituntumalta turhankin ärhäkkä, mutta kun vauhtiin pääsee, on tuntuma suorastaan sporttinen.Pistoolikahvaisella vaihdekepillä on hauska loksautella vaihteita silmään pienellä ranneliikkeellä ja koneessa on pikkuturboksi yllättävän paljon alavääntöä. Kaasuvaste on hyvä ja auto jaksaa punnertaa eteenpäin isommillakin vaihteilla niin, ettei lisävauhtia tarvitse aina kaivaa korkeilta kierroksilta.Kolmesylinteriselle moottorille tyypillinen röpötys ei myöskään Stonicissa ole niin häiritsevä kuin muissa vastaavissa maitopurkkiturboissa.Pienellä koneella kaasujalan asento näkyy sitten kyllä no­peasti bensankulutuksessa. Kaupunkipainotteisella koeajolla menovettä hupeni 7,9 litraa sadalla.Sisältä auto on tasalaatuista Kiaa. Mikään ei erityisesti ärsytä, jos ei elähdytäkään.Kuskin penkki ei näytä kummoiselta mutta tarjoaa yllättävän hyvän tuen. Stonicin ajo­asento varsinkin pitkälle ihmiselle näyttää eri lehtien arvioissa jakaneen varsin paljon mielipiteitä, mutta itse 185-senttisenä en löytänyt moitittavaa.Ristiselän tukea saattaa kuitenkin moni jäädä kaipaamaan. Sivukahvasta istuma-asentoa voi jonkin verran pumpata matalan ja korkean välillä.Sisustasta löytyy riittämiin kovaa muovia koputeltavaksi, mutta yleistuntuma on aivan laadukas ja rauhallisempi kuin esimerkiksi sisarmalli Hyundai Konassa. Ei tämä silti mikään isoisän nahka-BMW ole.Värikkäät koristeet reunustavat keskikonsolia ja ilmastoinnin säätöpaneeli näyttää aivan Playstation-ohjaimelta.Stonicissa moni ratkaisu vaikuttaakin siltä kuin auto olisi suunniteltu jonkinlaiseksi aikuisten mopoautoksi. Tällaisena kolmekymppisenä henkisenä papparaisena odottaisi esimerkiksi navigaattorin jo sisältyvän uuden auton hintaan, mutta autoilun tulevaisuus taitaa olla siinä, että ihminen loihtii itse nämä sovellukset kännykästään auton kosketusnäytölle tai vaihtoehtoisesti maksaa näistä ominaisuuksista autonvalmistajalle varsin kalliin preemion: navin saa vasta 24 000 euron TX-malliin.on tietysti bluetooth-liitäntä kännykälle musiikkia ja puheluita varten. Lisäksi Stonic tukee Android Autoa ja Applen Carplayta eli kännykän autoon yhdistäviä sovelluksia, joilla voi puheohjattuna pyöritellä auton kosketusnäytöllä esimerkiksi Googlen karttasovellusta ja selailla vaikka sähköpostia.Android Autoa ei jostain syystä kuitenkaan vieläkään ole Suomessa saatavilla Googlen omasta sovelluskaupasta, joten sen joutuu lataamaan omalla vastuullaan muualta netistä.Vaikka Stonic on pohjimmiltaan maasturiksi venytetty pikkuauto, sisätilat matkustajille ovat ihan kohtalaiset. Pitkän kuskin taakse ei toinen pitkäjalkainen mukavasti mahdu, mutta neljä keskimittaista matkustaa mukavasti ja viidennellekin sopu antaa sijaa. Pää ei osu kattoon kenelläkään.Tavaratilaa on keskiverrot 352 litraa, eli tilavampiakin autoja tähän hintaan saa. Kontti on kuitenkin muunneltavissa näppärällä valepohjalla, jonka alle voi työntää pikkutavaroita tieltä kuljeksimasta.Stonic on ketterä pikkuauto ihmiselle, jolle ulkonäkö ja ajettavuus ovat tärkeämpiä kuin tavaratila. Kaikki perusasiat ovat kunnossa, ja autosta saa muunneltua mieleisensä erilaisilla korin ja katon väriyhdistelmillä.Nelivetoisena Stonicia ei saa, joten maasturi-ilme on puhdasta bluffia vähän korotettua maavaraa lukuun ottamatta. Mutta miksipä ei autoa voisi ostaa vain ajamisen ilosta, ja siinä vertailussa Stonic pärjää.Jos ei kaikkein paksuimpaan sohjovelliin talvella eksy, niin Kian luistonesto hoitelee liukkaatkin tiet varsin nätisti. Talvea ajatellen on myös mukavaa, että lämmitettävä ratti sisältyy jo halvimpaan varustetasoon.Ja penkinlämmitin on ärhäkkä. Täydellä teholla istuin paahtuu melko nopeasti jopa epämiellyttävän kuumaksi.EuroNCAP-turvallisuustestistä Stonic saa vakiovarusteilla vain kolme tähteä viidestä, sillä automaattinen hätäjarrutustoiminto, kuljettajan vireystilan valvontaominaisuus ja kaista-avustin sisältyvät vasta 650 euron hintaiseen lisävarustepakettiin. Näillä varusteilla törmäystestistä irtoaa sitten jo viisi tähteä.Kia Stonic on vinkeä uutuus pienten crossoverien luokkaan, jossa yksikään auto ei varsinaisesti ole järkivalinta. Mutta tunteella näitä ostetaan.