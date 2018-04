HS Koeajo: Ryhdikäs T-Roc on kaupungissa näppärä ja maantiellä varma – sillä on kaikki eväät menestyä, sillä Volkswagenit ja crossoverit kelpaavat kuluttajille

Auto

uuden Volkkarin penkille kuin keittiön pöydän ääreen. Penkki on melkeinpä yhtä kova kuin tyypillinen kevyesti pehmustettu ruokapöydän tuoli. Se on myös samalla korkeudella maasta.Tässä on ryhdikkyyttä monien autojen lattianrajassa oleviin laiskanlinnoihin. Tämä ei ole nojatuolilla lautanen sylissä syötävä ateria, vaan nyt istutaan kunnolla pöydän ääressä.Kuskin edessä pöydän antimet näyttävät tutuilta, jos on ajanut 2010-luvun Volkswagenilla joskus aiemminkin.Tämä on ruokalistan varma valinta, broilerin rintafilee ranskalaisilla. Tosin ne ranskikset ovat bataattiranskalaiset. Nyt ollaan tukevasti tässä ajassa.Näitä crossover-autoja yhä useammat ostavat. Ne eivät ole ihan maastureita, mutteivät ihan perushenkilöautojakaan.Siksi Volkswagenille ei riitä Tiguan, koska se on liian maasturimainen.Toisaalta ihmiset eivät halua ainoastaan korkeampaa istuma-asentoa. Siksi Golfista korotettu pikkutila-auto Golf Sportsvan ei riitä, koska se on liian tylsä. Ja sen nimessä on sana ”van”, pakettiauto.Piti siis lisäksi tehdä auto, joka on korkeampi kuin Golf. Ei kuitenkaan liian maasturi eikä liian tilava. Nimeen piti saada myös ripaus asennetta, ”rockia”.Kyllähän myös perus-Golf on suosittu. Golf, samaa tekniikkaa jakava Škoda Octavia ja crossover-autojen mittatikku Nissan Qashqai ovat olleet suomalaisen automyynnin mitalikolmikko ison osan 2010-luvusta.Kun Qashqain mittasuhteet toteutetaan Golfin ja Octavian tekniikalla, niin voiko menestyvämpää reseptiä olla?”ruokapöydän” ääressä kuskin paikalla saa kyllä homman hoidettua, kun istuu asiallisesti. Ajaminen on helppoa, kun istuma-asento on ryhdikäs ja ulos näkee oikein hyvin.Ainoastaan takavasemmalle ja -oikealle on vaikea nähdä risteyksissä. Takanurkan iso palkki piilottaa lähestyvän pyöräilijän. Fillaristi voi ihailla tuon palkin voimakasta muotoilua, toivot­tavasti ei kuitenkaan liian läheltä.Auton mittasuhteet ovat nykyautoksi helppoja hahmottaa. Konepeltikin näkyy kuskin paikalta, jos ajoasento on säädetty autokoulun oppien mukaan. T-Rocin kohtuullisen lyhyt 423 cm pituus auttaa taskuparkkipaikan löytämisessä.Koeajettu etuvetoinen perusversio yksilitraisella bensaturbomoottorilla ja käsivaihteistolla on mukavan pirteä tapaus. Se tuntuu kevyeltä, ja sitä se nykyautoksi onkin: 1 270 kiloa.kaupungissa on näppärän kepeä, maantiellä vakaan varma. Ajossa asiat tuntuvat loksahtavan hyvin kohdalleen, kuten kuusipykäläisen käsivaihteiston vaihteetkin.Pikkumoottorin 115 hepan tehot eivät ole maailmaa mullistavia, mutta vääntöä on juuri sopivasti 200 Nm. Meno maistuu väkevän voimakkaalta, kun moottori kiertää yli 1 500 kierrosta minuutissa. Fiilis on kuin kevytversio dieselistä – myös moottorin hieman rohisevan äänen puolesta.Kulutus valitettavasti ei ole dieselin kevytversio. Käytännössä pyöritään 6–8 litran tienoilla satasta kohden. Pikkukoneella ehkä säästetään hieman, mutta ei mullisteta maailmaa.Sähkö- tai edes hybridiversiota ei T-Rocista ilmeisesti ole tulossa. Volkkari aikoo tehdä sähkömalleista aivan erillisen mallistonsa.ovat erikseen. Tämä on perinteisemmän tyylin lihansyöjä.Lisukkeiden lista on pitkä ja osittain hintava. T-Rocia voi maustaa runsaastikin, jos sellaiseen haluaa tuhlata.Vakionakin onneksi on muutamia moderneja varusteita. Rattia kääntävä kaistavahti ja automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ovat jo perusmallissa. Style-varustelussa tulee myös mukautuva vakionopeussäädin ja Apple Car Play.Lapsiperheiden kiusaksi lastenistuinten Isofix-kiinnikkeet ovat vasta Stylestä alkaen.Muuten perheautona tämä on kohtalainen, ja aavistuksen etevämpi kuin perus-Golf.Takapenkillä tilaa ei ole kovin paljoa, kuten ei Golfissakaan. Istuma-asento on ryhdikkäämpi, eli keittiönpöytäteema jatkuu täälläkin. Jalkatila loppuu pidemmillä ensimmäisenä kesken. Kolme henkeä takapenkille on änkeämistä.Takakontti on crossover-maailmassa korkeintaan keskitasoa. Sillä pärjää kyllä, kun pitää välipohjan ala-asennossaan. Litroja on 445 eli 65 enemmän kuin pystyperäisessä perus-Golfissa. Lastenvaunuilijat kiittävät.Nelivetoisessa T-Rocissa takakontti olisi viitisenkymmentä litraa pienempi.ainakin alkuvaiheessa T-Rocin nelivedot ovat kaikki dieseleitä, etuvedot kaikki bensoja. Yhdessä diesel ja neliveto lisäävät hintaa viitisen tuhatta euroa vastaavaan bensaetuvetoon verrattuna.Varsinkin etuvetona taas ollaan kohtuullisissa hinnoissa, ja vain noin kaksi tuhatta euroa vastaavaa Golfia kalliimpana. Sillä saa vähän ryhdikkäämmän istuma-asennon, paremman takakontin ja monen makuun kivemman ulkonäön.Kun trendikkään auton jälleenmyyntiarvokin on oletettavasti parempi, T-Roc on mainiota vastinetta rahalle. Lisäksi saa pientä ainutlaatuisuutta: T-Roceja ei tule ihan yhtä paljon vastaan kuin Golfeja. Vielä.