Onko lentomatkustaja pahempi saastuttaja kuin yksityisautoilija ja kalliimpi bensiini vähäpäästöisempää? Selvitimme, mitkä autoilun ympäristöväitteistä ovat totta ja mitkä tarua

Onko lentomatkustaja pahempi saastuttaja kuin yksityisautoilija ja kalliimpi bensiini vähäpäästöisempää? Selvi

Tankkiin on ympäristöystävällisempää tankata 98:a kuin 95:sta, koska 98 palaa puhtaammin ja sitä kuluu vähemmän: Tarua

Auton ostaminen Euroopasta tai muuten mahdollisimman läheltä on ekoteko, koska Japanista laivaaminen saastuttaa: Totta – tavallaan

Jos

Mutta:

Suomalaisen vähäpäästöisellä autolla ei ole ympäristön kannalta mitään väliä, koska yhdysvaltalaiset, kiinalaiset, ja muut suuret kansakunnat kuitenkin käyttävät paljon päästäviä autoja: Tarua

Mutta

Paljon lentävä on pahempi saastuttaja kuin yksityisautoilija: Totta – tavallaan

Kysymykseen

Kansainvälisen

Vanha auto on ympäristöystävällisempi, koska uuden auton valmistus saastuttaa: Tarua – tavallaan

Keskivertoautossa

Sähköauto on aina ekoteko: Tarua

Sähköauton

Uudella autolla ajaminen on aina ekoteko: Totta – tavallaan

Ei

EU-komissio

autoilusta on usein myös puhetta käyttövoimista ja ympäristöstä.Keräsimme muutamia yleisiä väitteitä ja uskomuksia autoilusta ja ympäristöystävällisyydestä ja etsimme niihin vastaukset.erossa on kysymys on etanolin määrästä. 95E10-laatuinen bensiini sisältää enimmillään 10 tilavuusprosenttia etanolia ja 98E5 enintään 5 tilavuusprosenttia etanolia.Fossiilista alkuperää olevan hiilivetybensiinin lämpöarvo on noin 32 megajoulea litralta ja etanolin noin 21 megajoulea litralta. E10-bensiinin, jossa on 10 prosenttia etanolia, energiasisältö on siis noin 1,5 prosenttia pienempi kuin enintään 5 prosenttia etanolia sisältävässä 98E-bensiinissä.ero on kuitenkin niin pieni, ettei sitä huomaa litramääräisessä polttoaineenkulutuksessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT teki tästä mittauksia vuonna 2011, kun 95E10-polttoaine tuli markkinoille. Mitatut erot jäivät merkityksettömän pieniksi.95E-bensiini on siis ympäristön kannalta parempi valinta kuin 98E-laatuinen.lähipäästöissä ei näillä polttoaineilla ole mittaustarkkuuden rajoissa merkittävää eroa. Näitä pakokaasupäästöjä ovat muun muassa hiilimonoksidi (CO), palamattomat hiilivedyt (HC) ja typen oksidit (NOx).VTT:n mukaan 95E10-laatua käyttämällä CO- ja HC-päästöt olivat keskimäärin hieman pienemmät kuin 98E5-laadulla. Vastaavasti NOx-päästöt olivat 95E10-laadulla keskimäärin hieman suuremmat kuin 98E5-laadulla.ajatellaan vaikkapa Japanista tuotua autoa, auton merikuljetuksen päästöt ovat verrattain suuret. Autonkuljetusalusta ei nimittäin voida pakata yhtä täyteen kuin esimerkiksi irtolastialusta.Matkaa kertyy esimerkiksi Kobesta Kotkaan Suezin kanavan kautta noin 22 500 kilometriä. Yleisimmin autot kuljetetaan aluksi Euroopan isoihin satamiin, joista on jatkokuljetuksia Suomen satamiin.VTT:n mukaan autonkuljetusalus tuottaisi suoraan Suomeen tuodessa keskimäärin 1 800–2 500 kiloa hiilidioksidipäästöjä autoa kohden, jos aluksella olisi Euroopasta myös paluukuormaa Japaniin.Määrä vastaa noin 12 000–16 000 kilometrin ajoa Suomen autokannan keskivertohenkilöautolla.suurin osa esimerkiksi japanilaisten automerkkien Suomeen tuotavista autoista valmistetaan Euroopassa, joten niiden kuljetusmatka jää yleensä suhteellisen lyhyeksi.Ei siis kannata liiaksi kantaa huonoa omatuntoa, jos oma auto on japanilainen.Kysymys on vähän samanlaisesta dilemmasta kuin äänestämisessä: eihän minun ääneni merkitse, koska muut äänestävät kuitenkin ihan miten sattuu.Eihän asiaa voi näin ajatella.Ilmaston kannalta jokaisen maan hiilidioksidipäästöillä on merkitystä. Suurin osa maailman maista on ratifioinut Pariisin ilmastosopimuksen ja sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Tähän mennessä ilmastosopimukseen on liittynyt jo 176 maata.Yhdysvallathan irtautui sopimuksesta?Asia ei ole niin yksinkertainen.Vaikka Yhdysvallat irtautuikin ilmastosopimuksesta heinäkuussa 2017, monissa Yhdysvaltain osavaltioissa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi Kalifornia on asettanut tavoitteekseen vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.Lisäksi täytyy ottaa huomioon lähipäästöt, joilla on välitön vaikutus paikalliseen elämänlaatuun, sillä niiden vaikutukset näkyvät paikallisesti ja alueellisesti esimerkiksi kaupunki-ilman laadussa.ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä muuttujia on paljon. Kuinka pitkiä lentomatkat ovat? Millaisella koneella? Mikä on koneen matkustajamäärä? Millaisella autolla yksityisautoilija ajaa? Paljonko autossa on matkustajia?Lisäksi lentomatkan päästöt riippuvat matkalla tehtävien nousujen ja laskujen määrästä.Myös laskutavoissa on eroja. Lentolaskuri.fi-palvelu antaa Helsinki–Oulu-lennolle yhtä matkustajaa kohden muodostuvaksi CO2-päästöksi 158 kilogrammaa. Hollantilainen Greanseat.nl-palvelu antaa lukemaksi 90 kilogramma.Autolla matka Helsingistä Ouluun on 600 kilometriä ja esimerkiksi 135 gramman kilometrikohtaisilla hiilidioksidipäästöillä kokonaispäästöt ovat 81 kilogrammaa, jos autossa on vain yksi matkustaja.siviili-ilmailujärjestön ICAO:n päästölaskurin perusteella keskiverto menopaluulento esimerkiksi Helsingistä Lontooseen tuottaa noin 319 kiloa hiilidioksidipäästöjä, joka vastaisi keskivertoautolla noin 2 100 kilometrin ajelua.Bangkokin lennolla päästöjä syntyy noin 605 kilogrammaa eli sama määrä kuin noin 4 000 kilometrin ajelusta keskivertoautolla. Jos Helsingistä Thaimaahan lentää nelihenkinen perhe, päästöjä syntyisi noin 2 400 kiloa, joka vastaisi noin 16 000 kilometrin ajoa keskivertoautolla.Jos lentoon sisältyy välilaskuja, päästöt kasvavat huomattavasti. Esimerkiksi Helsingistä Amsterdamin kautta Bangkokiin lennettäessä päästöjä syntyy 1 100 kiloa ja Helsingistä Lontoon kautta Kapkaupunkiin lennettäessä 1 820 kiloa. Nämä vastaavat noin 7 300 ja 12 100 kilometrin ajelua henkilöautolla.valmistuksen osuus koko elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä on Suomen mittapuulla 10–15 prosenttia.Valmistuksen osuus koko elinkaaresta riippuu siis siitä, paljonko autolla elinkaaren aikana ajetaan ja toisaalta mikä on auton käyttövoima.Pelkkää energiankulutusta ja päästöjä tarkastelemalla paljon kuluttava vanha auto kannattaisi vaihtaa uuteen ja energiatehokkaampaan 11–12 vuoden käytön jälkeen, jos uusien autojen polttoainetaloudellisuus parantuisi vuosittain vähintään 3 prosenttia.päästöt riippuvat täysin siitä, miten sähkö on tuotettu. Hiilivoimalla tuotetun sähkön hiilidioksidipäästöt ovat liikennekäytössä suuremmat kuin polttomoottoriautojen päästöt.Jos sen sijaan sähköntuotanto perustuu uusiutuviin energianlähteisiin tai ydinvoimaan, hiilidioksidipäästöjä syntyy vain vähän. Silloin sähköauton ympäristökuormitus rajoittuu pääosin ajoneuvon ja akkujen valmistukseen ja kierrätykseen, jolloin sähköauto on yleensä ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin polttomoottoriauto.tietenkään ole ekoteko ajaa uudella Ferrarilla tai Bentley Bentaygalla, jotka puksuttavat valtavia määriä hiilidioksidia ilmaan.Ajoneuvotekniikan kehitys on kuitenkin ollut nopeaa, ja uusien autojen pakokaasupäästöt ovat viime vuosikymmenten aikana vähentyneet. Pakokaasupäästöjen raja-arvot tulevat myös tulevina vuosina kiristymään.julkaisi marraskuussa uudet vuotta 2030 koskevat hiilidioksidipäästöjen raja-arvot, jotka ovat 30 prosenttia vuoden 2021 tavoitearvoja alhaisempia. Myös tulevaisuudessa auton vaihtaminen uuteen aiempaa energiatehokkaampaan ja vähäpäästöisempään vähentää siis ympäristövaikutuksia.Auton materiaalit myös kiertävät tehokkaasti, ja autojen kierrätystä säätelevä ELV-lainsäädäntö (end of life vehicles) on vähentänyt auton elinkaaren aikaisia päästöjä.EU:n tavoitteena on nostaa kierrätyksen ja uudelleenkäytön osuutta vähintään 85 prosenttiin materiaaleista. Suomessa romuajoneuvojen kierrätys- ja hyödyntämisaste oli vuonna 2016 noin 97 prosenttia.