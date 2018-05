HS koeajoi: Tämän pienemmällä rahalla ei uutta isoa, nelivetomaasturia Suomessa saa – oudolta kuulostava Ssangyong Rexton on ällistyttävän hyvä

Auto

uuden ­Ssangyong Rextonin huoltoasemalle parkkiin. Merikontin kokoisen maasturin ratista huomaan, kuinka pesuhallin nurkalla seisova mies vilkaisee ensin autoa ja jää sitten tuijottamaan. Suu raottuu hitaasti auki. Nousen autosta. Mies tuijottaa.”Hei anteeksi, saako kysyä, mikä tuo on? Onko se joku kiinalainen?”Ei kun korealainen, kerron, ja esittelen auton lyhyesti.”Kyllä ne kiinalaiset tekee niin huonoja tuotteita, meillä oli rakennustöissä kiinalaisia työkaluja eivätkä ne kestäneet kuin yhden kesän”, mies jatkaa.Aasia on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Haukumme yksissä tuumin kiinalaiset vatupassit ja poistumme tahoillemme, hän japanilaisella ja minä korealaisella autolla.sain koko ajan olla selittämässä, mikä ihmeen auto Ssangyong oikein on. Ko­rean neljänneksi suurin autonvalmistaja on toki jäänyt Euroopassa vieraaksi ihan syystä. Kun esimerkiksi Kia ja Hyundai ovat oppineet valmistamaan laadukkaita ja mukavia perusautoja, ­Ssangyongin brändistrategia on ollut survoa markkinoille outoja, rumia ja vanhanaikaisia kapistuksia, jotka on petollisen helppo sekoittaa Kiinassa valmistetuiksi länsimerkkien kopioiksi.Nyt Ssangyongin pääkonttorilla Etelä-Korean Pyeongtaekissa on viimein päätetty, että vinoilu saa loppua.Tehdas on valmistanut auton, joka pärjää vertailussa kaikille kilpailijoilleen ja maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja vähemmän. Rexton maksaa 58 000 euroa, kun vastaavilla varusteilla uudesta Land Cruiserista, Land Rovereista ja Jeepeistä saa pulittaa 70 000–100 000 tuhatta euroa.Edellinen Rexton oli ankea Pirkka-versio ökymaasturista, mutta Ssangyong on toteuttanut vuosisadan malliuudistuksen. Uusi Rexton on laadukas, mukava ja hyvin varusteltu. Hinta-laatusuhteeltaan se on lyömätön.Rexton on siis yli kaksi tonnia painava, maastoon ja vetämiseen suunniteltu alennusvaihteistolla varustettu nelivetojärkäle, jolla saa kuljettaa 3 000 kilon painoista vaunua. Jos tällaista ehdottomasti tarvitsee, ei tällä hinnalla isompaa saa.Rextonin maavara on lähes 23 senttiä ja autoon ei niinkään istuta kuin kiivetään. Nahkaverhoillusta ohjaamosta saa katsoa pienempiä autoja alaspäin liikennevaloissa ja säädellä kosketusnäytöstä mieluisat sävelet soimaan. Kuskin penkki säätyy sähköllä moneen suuntaan ja sivuttaistuki on yllättävän hyvä.Sisusta, ja koko auto, on harpannut edellisestä mallista vuosikymmenen eteenpäin. Edellisen Rextonin ohjaamo oli kammottava muovibasaari, mutta nyt kuskin työpiste on mukava ja laadukas.Edelleen jotkut nappulat huokuvat vähän mennyttä aikaa, mutta eivät häiritsevästi.turbodiesel liikuttaa autoa pehmeästi, äänieristys on hyvä ja maantiellä Rexton kulkee kuin juna. Mersun valmistama seitsemänportainen automaattivaihteisto hoitaa myös tehtävänsä hyvin, mutta vaihteiston käsivalintamahdollisuus on toteutettu kehnolla peukalokytkimellä vaihdekepin kyljessä. Sitä ei tee mieli käyttää.Tilaa on. Takapenkit kaadettuna autoon voi heittää sisään kokonaisen parvekekaluston eli kaksi tuolia, pöydän ja pienen sohvan niin, että siinä sohvalla mahtuu kontissa vielä istumaankin. Kokeilimme.Rextonin kääntösäde on kohtalaisen pieni ja autoa on kokoonsa nähden kevyt ajaa. Joidenkin makuun ohjaus voi olla liiankin kevyeksi tehostettu. Jonkin verran Rexton nuokahtelee töyssyissä ja pompuissa, mutta tien epätasaisuudet se nielee yleisesti hyvin.Ylipäänsä ajettavuus arkikäytössä on tällaiselle tonnimaasturille riittävän hyvä. Jousituksesta kyllä huomaa, että auto on mietitty enemmän kurateille, ja kilpailijat ovat kokonaisuutena hienostuneempia.Rexton on vanhan ajan maasturi, eli autossa on erillinen tikapuurunko, jonka päälle kori on kiinnitetty. Se tekee autosta jykevän. Neliveto kytkettynä auto muuttuu tuntuvasti kankeammaksi ja aliohjautuvaksi. Tiukempaan maastomöyrimiseen on sitten vielä hidas neliveto eli alennusvaihde.Vaikeilla teillä Rexton vakuuttaa. Auton voi pysäyttää umpisurkealla traktoripolulla jyrkkään, liukkaaseen ylämäkeen ja se lähtee vaivoitta liikkeelle. Auraamattomilla metsäteillä uskaltaa paahtaa aika huolettomasti, ja pitoon on helppo luottaa.Oli se testimielessä kuitenkin jumiin saatava ja tässä onnistuin viimein ajamalla Rextonin väkisin yli 30 senttiä syvään ja kovaan umpihankeen, johon auto jäi pohjasta kiinni.Oikea takapyörä jäi matalampaan hankeen, mutta edes hidas neliveto ei auttanut, kun kolme pyörää suti tyhjää ja neljäskin on huonolla pidolla.la­pioidessa oli aikaa miettiä nelivetojärjestelmän rakennetta. Rextonin neliveto jakaa voiman etu- ja taka-akselin välillä puoliksi, mutta siinä ei ole mekaanisia tasauspyörästön lukkoja. Voiman tasausta hoitelee sähköinen jakolaatikko luistoneston avulla. Sen on tarkoitus jarruttaa sutivia pyöriä niin, että voima ei pääse karkaamaan.Mikään tekniikka ei silti oikein toimi, kun auto roikkuu mahallaan hangessa.Pohdintani keskeytti tuttu Jeep-mies, jonka tontille olin Rextonin survonut jumiin. Hän veti auton irti ja halusi sitten rehvakkaasti kokeilla, kuinka hyvin oma amerikkalainen maasturi samasta tilanteesta selviytyy. Vanha Cherokee kolasi lumessa auton mitan pidemmälle kuin Rexton, kunnes jumahti.Sitten taas liinat kiinni ja vetämään. 420 newtonmetrin dieselväännöllä raskas Rexton veti Jeepin irti yhdessä hujauksessa.Uusi Rexton on hintaansa nähden oikein vakuuttava. Jotain kertoo sekin, että brittiläinen maastomöyrimisen erikoislehti 4x4 Magazine valitsi hiljattain Rextonin vuoden nelivedoksi.Se ei tarkoita, etteikö isolla rahalla saisi parempaa, mutta valinnassa on painotettu kokonaisuutta. Rexton on halvin iso maasturi, jonka kaupasta uutena saa. Se tarjoaa hyvän yhdistelmän maastokykyä ja mukavuutta sekä järeän 3 000 kilon vetokyvyn.Vajaan 60 tuhannen euron hintaisessa Rextonissa let­keän kyydin, isojen tilojen ja nelivedon kilohinnaksi tulee 27 euroa, eikä siihen yksikään kilpailija pysty. Mukautuvaa vakionopeudensäädintä lukuun ottamatta Rextonissa on olennaisesti kaikki varusteet, joita useimmat tarvitsevat, myös viiden vuoden takuu ilman kilometrirajaa.Merkin outous kuitenkin tarkoittaa, että auton arvon alenemista käytettynä ei välttämättä jarruta edes alamäkihidastin. Ssangyongin huoltoverkosto on myös todella harva. Ssangyong listaa sivuillaan kahdeksan huoltopistettä, joista kolme on pääkaupunkiseudulla ja muut Tampereella, Turussa, Oulussa, Rovaniemellä ja Kouvolassa.Itä-Suomessa tai länsirannikolla asuva Rextonin omistaja joutuu siis pahimmillaan ajamaan yli 300 kilometriä viedäkseen autonsa huoltoon.