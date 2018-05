Auto

HS Pikakoeajo: Volkswagen e-Golf on helposti käteen sopiva peli – sähköauton etuineen ja haittoineen

Volkswagen

Mahtuvatko akut?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riittääkö toimintasäde?

Golf sai viime vuonna pienen päivityksen. Ehkä isoin muutos tuli sähkömalliin, jossa virallinen toimintasäde kasvoi 200 kilometristä 300:aan. Kun auto kulkee pidempään eikä näytä yhtä oudolta kuin jotkin sähköautot, olisiko nyt hyvä hetki vaihtaa sähköön?Porkkanaakin on valtiolta tarjolla. Uuden alle 50 000 euron hintaisen sähköauton hankkiva saa nyt 2 000 euron hankintatuen eli alennuksen ostohinnasta. Säästyneen summan voi ajatella käyttävänsä vaikka laadukkaan latauspisteen asennuttamiseen.Sähkömoottorissa on tasaista voimaa. Sähköautoa ensimmäistä kertaa kokeilevat yllättyvät yleensä positiivisesti. Moottori on värinätön ja hiljainen, ­e-Golfissa käytännössä täysin äänetön. Meno on jouhevaa, kun vaihtuvia vaihteita ei ole.Huippuvääntö 290 Nm on käytössä heti lähdöstä alkaen. Valoista e-Golf lähteekin rivakasti, eikä vauhti hyydy vielä maantievauhdeillakaan.Isohkot 35,8 kWh akut on ­e-Golfissa onnistuttu piilottamaan lattian alle. Tilankäytöstä ei helpolla arvaisi tämän olevan sähköauto. Sähköautoksi erikseen suunnitelluissa malleissa tilan voisi käyttää vielä fiksummin. Lähivuosina Volkswagenilta onkin tulossa erillinen sähköautomallisto.Lämmityslaite tyhjentää akkuja. Latausjohtojumppailun ohella sähköauton käytössä toinen ärsyttävä puoli on toimintamatka. Talvella sitä lyhentää eniten lämmityslaitteen käyttö. Se on ­e-Golfissa onneksi sähköä säästävä ilmalämpöpumppu, mutta virtaa sekin vie.Pikakoeajossa ajettiin lenkki vaihtelevaa kaupunki-, maantie- ja moottoritieajoa. Lämmityslaitteella pidettiin sisälämpö 23 asteessa, että tarkeni ilman takkia. Moottoritiellä kilometrit hupenivat nopeiten, rauhallisessa taajama-ajossa hitaimmin. 108 kilometrin jälkeen toimintamatkaa oli jäljellä 50 kilometriä. Tässä ajossa viiden asteen pakkasessa olisi siis päässyt vajaat 160 kilometriä. Se on kakkosautoille ja monille ykkösautoillekin riittävä päivämatka.Sähköauto on kallis. Kohtuullisen runsain vakiovarustein ­e-Golf maksaa reilut 42 000 euroa. Vastaava bensa-automaatti-Golf on noin 15 000 euroa halvempi. Eron kurominen ajamalla kiinni vaatisi halvalla sähköllä yli 200 000 kilometriä. Sen verran useimmilla autoilla kyllä ajetaan – koko elinkaaren aikana.Volkkarin omassa mallistossa lataushybridi Golf GTE on houkuttelevasti ostohinnaltaan tonnin tätä sähkömallia halvempi. Siihen verrattuna sähkömalli on oikeasti ajon aikana päästötön vaihtoehto ja varustettu vieläpä kunnon isolla sähkömoottorilla.Moottori vetää kivasti ja matalalla painopisteellä auto on tukeva ajaa. Nämä sähköajamisen parhaat puolet sopivat kuin nenä päähän muutenkin napakasti käsissä olevaan Golfiin. Sähköversio on tien päällä oi­keastaan jopa parhaan tuntuinen Golf.