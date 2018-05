Uutena 200 000 euroa maksaneen katumaasturin voi saada käytettynä reilulla kymppitonnilla – Huomioi nämä asiat kun hankit vanhaa mallia

Auto

Uutena 200 000 euroa maksaneen katumaasturin voi saada käytettynä reilulla kymppitonnilla – Huomioi nämä asiat

Isomman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/autot/art-2000005033672.html

Katsokaamme

Toiseksi

Molemmissa

Ensimmäiseksi

Kaskovakuutus

Korjaukset

Todennäköisesti

Mikäli

Korjauksiin

Lähteet: Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, Nettiauto.com