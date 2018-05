Auto

Koeajo: Polo väittää minun olevan väsynyt, mutta onko se totta? Koeajoimme Volkswagenin uuden pikkuauton

Serkukset kilpasilla

Miedompi moottori

Kulutus kurissa

Olen ajanut edessä olevasta 500 kilometrin päivämatkasta vasta vajaat sata, kun auton mittariston keskelle ilmestyy äänimerkin säestämänä yllättävä ilmoitus: väsymystä havaittu!Mitä, nytkö pitäisi siis piristyä?Allani on upouusi pikkuauto Volkswagen Polo, jolla kyllä pitkäkin matka taittuu sujuvasti. En ole mielestäni lainkaan väsynyt, joten mitä ihmettä tämä nyt varoittelee? Lurppaavatko silmäni, vai voisiko aurinkolasien käyttö hämätä Polon väsymyksen tunnistusta?Asiasta täytyy ottaa selvää.Toisaalta onhan liikenneväsymys huomionarvoinen ilmiö. Vaikka liikenne ja väsymys sopivat yhteen kuin öljy ja vesi, on liikenneväsymys hyvin yleistä myös Suomessa. Väsymyksen on arvioitu vaikuttavan taustalla joka kuudennessa kuolonkolarissa. Kun Liikenneturvan ennakkotiedon mukaan viime vuonna maamme tieliikenteessä kuoli 224 ihmistä, olisi näistä noin 37 kuolonkolarissa väsymyksellä osuutta asiaan.Vaikka ei saisi, käytännössä lähes jokainen autoilija on ajanut joskus väsyneenä. Joka neljäs kertoo joskus torkahtaneensa ratin takana.Bling! Luvut ovat herättävän suuria.Pitkän matkan aikana ratin takana on aikaa muistella Volkswagen Polon historiaa, jotta pysyy hereillä. Auto näki päivänvalon ensi kerran jo vuonna 1975. Siksi ei olekaan ihme, että siitä on vuosikymmenten varrella hioutunut varsin kyvykäs kokonaisuus. Polon uusin versio kulkee edelleen pikkuautoluokan kärkikahinoissa, mutta kilpailu on vuosi vuodelta kireämpää.Oli pieni yllätys, että Volkswagenin konserniserkku Seat Ibiza saatiin valmiiksi ja markkinoille ennen uutta Poloa jo viime vuonna. Ibiza sai markkinoilla varsin lämpimän vastaanoton, ja kruunattiin Suomessakin Vuoden Autoksi 2018. Näin ollen uusi Polo on kuin puun ja kuoren välissä: toisaalta pitäisi näyttää tytäryhtiön tuotteelle kaapin paikka, toisaalta se on jo voittajaksi valittu. Voisiko Ibizan vanavedessä kulkeva Polo olla vielä sitäkin parempi pikkuauto?Tilojen suhteen erot ovat hä­viävän pienet, koska autot rakennetaan samalle perusrakenteelle ja tekniikka on muutenkin yhteistä. Polon ohjaimissa istuu niin lyhyt kuin pitkäkin kuljettaja mielellään. Ibizaan verrattuna edessä konkreettisia tilaeroja on hyvin vaikea osoittaa, mutta takaistuimella Polossa on aavistuksen vähemmän aidon tilaihmeen fiilistä. Polo häviää hiuksenhienosti – neljän litran verran – Ibizalle myös tavaratilan koossa.Polo oli koeajossa 1,0-litraisen TSI-moottorin ja DSG-automaatin vauhdittamina. Tämän kokoluokan yhdistelmä on pikkuautoluokassa nykyisin hyvin yleinen. Siinä missä Volkswagen tarjoaa Polossa 95 hevosvoimaa, vetää Seat pidemmän korren: samasta moottorista saa samalla rahalla Ibizassa 20 hevosvoimaa enemmän. Näin ollen Polo onkin jonkin verran tahmeampi liikkeissään, mutta käytännössä Polollakin pärjää vallan mainiosti kiihkeämmässäkin liikennevirrassa.DSG-automaatti on joillekin vielä lähestulkoon kirosana, koska tämän vaihteistotyypin yleisistä kestävyysongelmista ei vielä ole kulunut kovin montaa vuotta. Jopa jotkut vaihtoautokauppiaat ovat suhtautuneet vanhempiin kuivakytkinlevyisiin DSG-automaattiautoihin karsastaen, jos niiden huolloista tai korjauksista ei ole auton historiassa mainintaa.Volkswagenin maahantuoja kuitenkin rauhoittelee epäilijöitä: vaihteistoihin on sittemmin tehty materiaali- ja mekatroniikkaparannuksia, eikä uusissa autoissa ongelmia enää pitäisi olla.Aika näyttää, mutta yleisellä tasolla DSG-kohu tuntuu viime vuosina laantuneen. Ajossa automaatti toimii ongelmattomasti ja siististi, vain peruutusvaihdetta kytkettäessä voi joskus esiintyä pientä toiminnan kulmikkuutta.Uusi Polo nuukailee mukavasti kulutuksessaan. Noin 1 500 kilometrin matka-ajopainotteisella koeajojaksolla auto kulutti talvirenkain keskimäärin 5,4 litraa bensiiniä sadalla, kun keskinopeus oli 62 kilometriä tunnissa. Kesärenkain Pololla pääsee varmasti suunnilleen viiden litran keskikulutuslukemiin. Tasaisella alustalla Polo kulkee 80 kilometriä tunnissa kahden hengen kuormalla alle neljällä litralla sadalla. Se on vähän.Kulutus on tosielämässäkin jo niin vähäistä, että hybridit saavat nykyisistä turboahdetuista pikkumoottoreista kovat haastajat.Mutta entä se bling? Olenko nyt siis väsynyt ja vaarassa nukahtaa rattiin? Voinko ajamiseen turtuneena ajautua vaikkapa vastaantulevan rekan alle? Pitäisikö jo alkaa katsella taukopaikkaa?Auton antama väsymisvaroitus saa selityksen, kun tiedustelen kuinka auto kuljettajaa tarkkailee. Uusi Polo oppii noin 15 ensimmäisen ajominuutin aikana kuljettajan normaalia ajokäyttäytymistä, esimerkiksi ohjauspyörän ja muiden hallintalaitteiden käyttöä, ja etsii sitten muutoksia näihin kuljettajatoimintoihin.Nopeat ohjausliikkeet suoralla tiellä voivat laukaista ilmoituksen, tai vaikkapa risteyksessä kääntyminen vilkkua käyttämättä. Auto saattaa siis olla ylivarovainen, mutta parempi näin päin.Ja onneksi väsymyksentunnistus on vakiovaruste. En tahdo yhdeksi uudeksi tilastomerkinnäksi, 37 väsyneen jatkoksi.Uusi Volkswagen Polo on onnistunut mutta korostuneen neutraali pikkuauto. Toinen saattaa kuvailla sitä valjuksi, toinen tyylikkään eleettömäksi. Jos autoa tahtoo rakentaa paremmin omaa käyttöä palvelevaksi, järkevimpiä lisävarusteita on mukautuva tasanopeussäädin, jonka saa noin 300 lisäeurolla.Koeajoyksilöön oli ympätty lisävarusteita peräti noin viidellä ja puolella tuhannella eurolla, joten kokonaishinta nousi jo 27 000 euroon. Tämä onkin Polon harmittavimpia ominaisuuksia: hankintahinta alkaa karata kovin korkeaksi, jos autoon valitsee laajemmin mukavuutta parantavia lisävarusteita.Takuukin on nykyisin poikkeavan vaatimaton useimpiin kilpailijoihin verrattuna. Jos Volkswagen luottaa osaamiseensa ja laatuunsa, eikö takuuta voisi huoletta pidentää?