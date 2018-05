HS koeajoi: Hyundai Kona on muovin riemuvoitto, mutta ketterä kurvailtava ja pirteä uutuus tukkoon kilpailtuun crossover-luokkaan

Auto

HS koeajoi: Hyundai Kona on muovin riemuvoitto, mutta ketterä kurvailtava ja pirteä uutuus tukkoon kilpailtuun

Sata

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vinkeä ja vauhdikas

Noin

Pikkukoneen

Ei mikään tilaihme

Halvin

Toisaalta