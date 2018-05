Autojen yhteiskäyttö on yhä pitkälti tappiollinen bisnes, ja yritykset ovat erimielisiä alan tulevaisuudesta – ”Tämä on pitkäjänteistä liiketoimintaa”

Auto

Autojen yhteiskäyttö on yhä pitkälti tappiollinen bisnes, ja yritykset ovat erimielisiä alan tulevaisuudesta –

Yhteiskäyttöautojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tappioista

Myös

Alan

Drivenow

Auton omistushalukkuus voi vähentyä

Yhteiskäyttöautoilun