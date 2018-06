Tesla pidensi jarrutusmatkaa etäpäivityksellä ja näytti, millaista autojen huolto pian on – Suomalaistutkija: ”Autoja voi korjata tuhansia kappaleita yhtä aikaa niin sanotusti nappia painamalla”

Auto

Tesla pidensi jarrutusmatkaa etäpäivityksellä ja näytti, millaista autojen huolto pian on – Suomalaistutkija:

Vähän

Auton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevaisuudessa

Käytännössä

Autonomistajalle

Kutsut

Tietysti

Lisäksi

Kehitys