Koeajo: Jaguarin pienestä mukamaasturi E-Pacesta puuttuu karismaa – kelpaisiko se Jerry Cottonille?

”Kuka

Mennäänkö virran mukana?

Mihin hävisi aitous?

Kelpaisiko se Jerrylle?

Tehot eivät riitä

ajaa punaisella Jaguarilla?” kysyi rockyhtye Kontra vuonna 1978 todennäköisesti tunnetuimmassa kappaleessaan. Vastaus on tietenkin Jerry Cotton, kuvitteellinen kioskikirjallisuudessa seikkaileva FBI-agentti New Yorkista. Jos kappale ei kuulosta tutulta, kannattaa tehdä pikainen muistelomatka 1970-luvun lopulle.Kappaleen sanoitus toimii erinomaisena ajankuvana ja populaaritaiteen peilinä aikakaudelta, jolloin agenttiromantiikka vielä kukoisti. Silloin autotkin olivat oikeita autoja, eivätkä vain toistensa kopioita.Jerry Cottonin Jaguar oli tietenkin ikoninen E-Type. Se on klassikko, joka suorastaan tihkuu karismaa ja on useasti ­äänestetty maailman kaikkien aikojen kauneimmaksi autoksi. Pitkäkeulainen ja matala urheiluauto liikkui 1960-luvun alkupuolella suurehkon bensiinimoottorin voimin, ja sopikin Jerry Cottonille kuin nenä päähän.Mutta maailma on muuttunut paljon niiden 40 vuoden aikana, joiden toisessa päässä Kontra hittikappaleensa sanoitti. Suomalaisversio Cottonista syntyi jo lähes 60 vuotta sitten, ja vaikka hän olisi aloittanut uransa kuinka nuorena, olisivat nyt jo väistämättä edessä eläkevuodet. Ja silloin auto menee tavallisesti vaihtoon.Minkä Jaguarin Jerry Cotton valitsisi eläkepäivilleen? Voisiko se olla uusi E-Pace?Jaguar on 2010-luvulla johdonmukaisesti laajentanut mallis­toaan. Perinteistä autonrakennuskaavaa noudattelevien XE- ja XF-mallien lisäksi saataville on tullut urheiluauto F-Type, auto, joka on E-Typen ideologinen jatkumo. Siihen Cotton tuskin iäkkäine polvineen enää taipuisi.Sitten ovat Jaguarin uudet SUV-mallit: isompi F-Pace sekä tuoreempi E-Pace. Upouusi täyssähköversio I-Pace on myös saapumassa Suomen kauppoihin elokuussa. Monialayhtiö Tatan omistukseen päätynyt Jaguar on siis useine uusine malleineen hyvin ajan hermolla. Niin pitääkin, sillä kamppailu SUV-asiakkaista on tätä nykyä veristä.Koeajoon otettu E-Pace on kompakti, noin 4,4-metrinen SUV. Se on samalla Jaguarin edullisin malli Suomessa. Lähtöhinnalla saa etuvetoisen, 150-hevosvoimaisen dieselmanuaaliversion. Se köyhdyttää kukkaroa vajaan 38 000 euron verran. Kaikki muut versiot uutuudesta ovatkin sitten nelivetoautomaatteja ja huomattavasti kalliimpia.Ennen E-Pacea markkinoille tullut ja pykälää suurempi F-Pace oli erittäin onnistunut kokonaisuus, sillä auto nappasi sekä World Car of the Year -tittelin että kauneimman auton palkinnon samana vuonna. Tuohon autoon Jerrykin ehkä olisi suostunut astumaan E-Typen jälkeen.Mutta nyt pienempää E-Pacea on ilmeisesti yritetty luoda yksinkertaista kutistuskaavaa noudattaen. Lyhentyneestä kokonaispituudesta huolimatta auton korkeus ja leveys ovat pysyneet vertailuryhmässä huomattavan suurina. Tästä seuraa mittasuhteiden dilemma, joka ei välttämättä miellytä puristien silmää.E-Pacessa on kyllä Jaguarin nykyistä sukunäköä, mutta mikään ei poista sitä tosiseikkaa, että siinä on myös koirankoppimaista kömpelyyttä. E-Pacella on nöpö nenä ja töpö perä. Kokonaisuus vaipuu tavanomaisuuden harmauteen. Tämä Jaguar on harmi kyllä taputeltu varman päälle nykymuodin mukana, ja se tassuttelee eteenpäin sen enempää itsestään huutelematta. Missä on karisma?E-Pace lainaa nimessään legendaarisen ärjyn E-Typen nimiperinnöstä paljon, mutta oikeasti se on iltapäivän lämmön väsyttämä kotikissa keinutuolissa torkkumassa.Moni muukin asia tuntuu olevan tässä Jaguarissa väärin. Esimerkiksi sopii hyvin auton kori. Jaguarin nykymalleissa on tavallisesti ns. alumiini-intensiivinen korirakenne, eli käytännössä alumiinia on käytetty auton painon vähentämiseksi.Sen suurimpina etuina ovat paremmat ajo-ominaisuudet ja pienempi polttoaineen kulutus. E-Pacessa näin ei kuitenkaan ole, vaan auton kori on edullisempaa terästä, todennäköisimmin juuri säästösyistä. Niinpä auto painaakin noin 1 900 kiloa, eli lähestulkoon saman verran kuin isoveljensä F-Pace. Myös auton moottori on asennettu nokalle poikittain, ei pitkittäin, kuten tavallisesti. Eikä Jerry olisi kuuna päivänä hyväksynyt dieselmoottoria autoonsa. Jaguariin yhdistetään tavallisesti aimo annos urheilullisuutta – nyt dieselmoottori kiidättää E-Pacea vain tavanomaisella tahdilla. Ihan kiva, muttei oikein sytytä.Kaikki nämä saattavat olla joillekin vain sivuseikkoja, joilla ei ole suurta käytännön merkitystä. Ne tekevät E-Pacesta silti ainakin tänä versiona hieman falskin oloisen.Mutta on E-Pacessa paljon hyvääkin. Ensinnäkin siinä istutaan sen verran korkealla, että käynti kuljettajan paikalle on helppoa. Etuistuimilla on mukavasti tilaa, ja ajoasento on luonteva. Näkyvyys ulos on hyvä. Kuljettaja arvostaa E-Pacen ohjaustuntumaa, joka on aitoa Jaguaria: ohjausvaihde on välitetty nopeahkoksi ja samalla tarkaksi.Ohjauksen palautuksessa on pientä haparointia, mutta ominaisuuteen tottuu pian. Tien päällä E-Pace on tasaisen varma tuttavuus, jota ajaa ilokseen niin suorilla kuin mutkateilläkin.Matkustusmukavuutta sen sijaan syö liian kovaksi säädetty jousitus. Jopa comfort-ajoasetuksella mukulakiveyksillä ja kuoppaisilla teillä ajaminen on kaukana mukavasta.Takaistuimelle siirryttäessä asiat muuttuvat muutenkin jonkin verran. Tilaa ei enää ole hukattavaksi, ja pidemmillä henkilöillä pää alkaa helposti hipoa kattoverhoilua. Jalkatilaa riittää reunapaikoilla kohtalaisen hyvin. Rengasmelua on selkeästi kuultavissa. Tavaratila on 577 litrallaan kunnon kokoinen.On harmi, että tämän dieselmoottorin voimavarat (180 hv, 430 Nm) eivät riitä ripeämpään kulkuun kuljettajan viihdyttämiseksi. Tarjolla on mallisarjan toisessa ääripäässä myös 300-hevosvoimainen bensiiniversio, mutta sen hinta karkaa vähimmilläänkin yli 70 000 euroon.Koeajon aikana auto kulutti dieseliä keskimäärin 7,3 litraa sadalla, kun keskinopeus oli taajama-painotteinen 44 km/h. Tasaisella kaasujalalla luvusta voi varmasti nipistää hieman, mutta auton omapaino näkyy kulutuksessa.Positiivinen seikka puolestaan on, että auton ostaja saa hankintahinnassa kolmen vuoden määräaikaishuollot ilman lisähintaa.Kelpaisiko uusi E-Pace siis legendaariselle Jerry Cottonille? Ehkä, mutta pitkän harkinnan jälkeen ja ennen kaikkea tehokkaampana bensiiniversiona.