Auto

Pikakoeajo: Uusi ”luksus-Lada” yllättää – Vesta on lähes tavallinen ja lähes yhtä hyvä kuin kilpailijansa

Arvaisitko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavanomainen ohjaamo

Tilat kuin ”vanhalta hyvältä ajalta”

Ajaminen kuin Dacialla

Miksi juuri Lada?

tämän auton merkkiä? Lada Vesta ei juuri erotu muista edullisista nykyautoista. Toisin oli aiemmin, kun uudetkin Ladat näyttivät vanhoilta.Suomalaisittain Ladan alamäki alkoi Neuvostoliiton romahtamisesta. Vielä 1980-luvun lopussa Lada oli Suomen liikenteessä viidenneksi yleisin automerkki. Sitten mallisto alkoi vanhentua ja hintaetu muihin kaventua. Maahantuonti hiipui, kunnes 2010-luvulle tultaessa loppui kokonaan. Halpa-automarkkinat valtasi Dacia.Venäjällä tilanne on ollut toinen. Vanhaa takaveto-Ladaa tehtiin yhteensä yli 20 miljoonaa, ja se oli tuotannossa vuoteen 2012 asti. Tuoreempien mallien myynti vetää edelleen kohtalaisesti. Tosin kiinalaisvalmistajat haastavat vielä halvemmilla autoillaan.Ladan – ja myös Dacian – omistaa nykyään Renault–Nissan. Nyky-Ladat ovat 2000-luvulla esiteltyjä malleja, yhdellä poikkeuksella. Jo 1970-luvun lopulla esitelty 4x4 eli Niva rämpii yhä läpi pahemmista maastoista kuin monet muut tosimaasturit. Sen saa Suomessakin uutena nyt alle 20 000 eurolla.Uuden maahantuontifirman myötä uusia Ladoja saa taas täälläkin. 4x4-maasturin lisäksi saatavilla ovat edulliset Granta ja Kalina sekä tämä hintavampi uusi Vesta. Sen kehutaan olevan aivan uuden sukupolven Lada.Ratin takana näyttää tutulta: onko tämä Ford? Hyundai? Ajoasennosta saa säädettyä oikein passelin. Mukavuutta kruunaa säädettävä keskikyynärnoja. Lähinnä ratin muovisuus sekä Bluetoothilla varustetun radion ja lämmityslaitteen vaikeakäyttöisyydet voivat häiritä.Perinteisen konttiperän tavaratila on kohtuukookas 480-litrainen. Takapenkillä istuu kolme henkeäkin aika hyvin. Pääntila tosin ahdistaa yli 180-senttisillä. Sisään on helppo astua, kun kapoiset kynnykset eivät ole yhtä järeät kuin useimmissa nykyautoissa.Vesta tuntuu aavistuksen raskassoutuiselta. Ohjaus ja vaihteisto ovat vähän tönkömpiä kuin useimmissa nykyautoissa. Turboton moottori tuntuu laiskalta, ellei konetta huudata täysillä.Meno maistuu silti ihan kelvolliselta, eikä ominaisuuksissa ole mitään erityisen pahasti pielessä. Vakionopeussäädin päällä maantie taittuu leppoisasti. Parhaimmillaan Lada on silti huonoilla teillä. Jousitus ottaa epätasaisuudet pehmeästi. Maavaraa on 18 senttiä, eli monien katumaasturien verran.Noin 20 000 euron luokassa automalleja on tarjolla kymmenittäin. Ajatukseltaan Lada on lähimpänä Daciaa: perusauto ilman viimeisimpiä tekniikkakikkailuja. Dacialta tosin puuttuu porrasperämalli, mutta katumaasturi Duster varmaan osuu monen makuun.Perinteisen muotoista perusautoa isolla takakontilla kaipaaville vaihtoehtoja on lähinnä Seat Toledo ja Škoda Rapid. Näiden rinnalla Vesta loistaa lähinnä takapenkkitiloillaan. Sen hankkiakseen pitää haluta nimenomaan Lada.