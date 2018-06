Tuhoavatko pesuautomaatit maalipinnan, voiko autoa pestä liikaa ja riittääkö pelkkä astianpesuaine? Selvitimme, mitkä väitteet auton pesemisestä ovat totta ja mitkä tarua

Auto

Tuhoavatko pesuautomaatit maalipinnan, voiko autoa pestä liikaa ja riittääkö pelkkä astianpesuaine? Selvitimme

Pesty

1. Huoltoaseman pesuautomaatti naarmuttaa auton maalipinnan

2. Auton pintaa ei saa pyyhkiä rätillä, koska se voi naarmuttaa maalipintaa

3. Autoa on hyvä pestä säännöllisesti, mutta liika on liikaa

4. Automaattipesujen erilaiset vahausohjelmat ovat huuhaata

5. Sateella ei kannata pestä autoa

6. Jos ei pese autoaan pitkään aikaan, lika pinttyy eikä lähde enää lainkaan pois

7. Linnunuloste syövyttää maalipinnan, joten se pitää saada heti pois

8. Liian läheltä tehty painepesuripesu rikkoo maalipinnan

9. Auton voi pestä tavallisella saippualla tai astianpesuaineella