Liikenneympyrässä ei käytetä vilkkua, valoissa tupeksitaan ja autoilijat näyttävät keskisormea – Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä pännii liikenteessä ja kuinka toiset voisi huomioida paremmin

Liikenneympyrässä ei käytetä vilkkua, valoissa tupeksitaan ja autoilijat näyttävät keskisormea – Vastaa kysely

tapahtuu paljon ja nopeasti – ja joskus ei niin nopeasti.Mikä olisikaan ärsyttävämpää kuin se, että liikennevalot vaihtuvat vihreiksi ja jokainen edessä oleva laittaa vaihteen päälle vasta, kun edellinen lähtee liikkeelle? Risteysliikenne jouhevoituisi, jos kaikki lähtisivät liikkeelle yhtä aikaa.Sekin voi ärsyttää, kun liikenneympyrässä kääntyjä ei laita vilkkua päälle poistumisen merkiksi. Ympyrään jonottaja joutuu odottamaan turhaan.Joillakin autoilijoilla on myös tapana pilkata liikenneympyrän kiertäjiä, jotka vilkuttavat vasemmalle.Pura ärsytyksenaiheesi alla olevaan kyselyyn. Pyrimme selvittämään, mitkä pikkuasiat ärsyttävät liikenteessä eniten.Keräämme myös neuvoja, miten jokainen meistä voisi ottaa toiset tienkäyttäjät paremmin huomioon ja tehdä liikenteestä mukavamman paikan meille kaikille., kertoo Liikenneturvan taannoinen kysely.Vastaajista 84 prosenttia kertoi joskus suuttuneensa tai raivostuneensa liikenteessä. Kuusi kymmenestä kertoi ärtyvänsä kerran tai muutaman kerran vuodessa. Yli puolet sanoivat, etteivät he anna ärtymyksen näkyä toiminnassaan.Liikenneraivo näkyy esimerkiksi torven soittamisena ja keskisormen näyttämisenä. Liikenneturvan mukaan osaa välitön palaute provosoi, jolloin ”liikenneraivon noidankehä” on valmis.kuin ärsytys kasvaa liiaksi, muista: parasta, turvallisinta ja sujuvinta on lopulta ottaa rauhallisesti liikenteessä, vaikka ärsyttäisi. Ketään ei hyödytä, jos ihmiset ryhtyvät rattiravipäiksi liikenteessä.Seuraavat rikkeet eivät ole välttämättä lainvastaisia vaan nimenomaan pieniä asioita, jotka nostavat muiden autoilijoiden verenpainetta liikenteessä.