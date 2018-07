Koeajo: Fordin Ecosport tiivistää sen, mikä pikkumaastureissa on vikana – ei ole tilaa, ei taloudellisuutta eikä urheilullisuutta

Auto

parkkipaikalla ja katselen uutta Ford Ecosportia.Nimen perusteella voisi kuvitella, että kyseessä olisi vaikkapa tehokkaampi versio Fordin mainiosta Fiesta-pikkuautosta tai jokin aivan uusi näkemys tulevaisuuden ketterästä ekoautosta.Ei. Parkkiruudun täyttää lyhyt ja korkea bensakäyttöinen etuvetomaasturi, joka ei näytä sen paremmin taloudelliselta kuin urheilulliseltakaan. On kuin Fordin Kuga-maasturi olisi kutistunut.Ecosport on Fordin tarjokas suosittuun pikkumaasturien luokkaan, johon jokaisella autonvalmistajalla on antaa vaihtoehto.Mikäli myyntikäyristä nyt pitäisi ennustaa tulevaisuutta, niin viiden vuoden päästä pääkaupunkiseudun kehätiet ovat tukossa yksin ajavista ihmisistä, jotka katsovat toisiaan ruuhkassa alistuneesti silmiin kukin omassa minimaasturissaan, takakontissa yksi ruokakassillinen ostoksia.Eihän näihin autoihin juuri muuta mahdu – Ecosportiin vielä vähemmän kuin kilpailijoihinsa. Taakse sopii hädin tuskin yksi iso matkalaukku, ellei penkkejä kaada. Fordin 335 litran takakontti on niukka jopa tässä autoluokassa. Ja kun maasturiksi muotoiltu auto vielä on etuvetoinen eikä edes urheilullinen.Ecosport on niin sanottu b-segmentin crossover. Se kilpailee muun muassa sellaisten autojen kanssa kuin Seat Arona, VW T-Roc, Hyundai Kona sekä Renault Captur.Fordin ei luulisi joutuvan lähtemään tähän kisaan altavastaajana, sillä perinteikäs autonvalmistaja osaa tehdä laadukkaita ja ajettavuudeltaan passeleita autoja. Tämä puoli uudistuneessa Ecosportissa onkin kunnossa, joten kehut on helppo jakaa heti kärkeen.Kun autoon istuu, laadun tuntee. Penkit ovat mukavat ja ohjaamossa hallintalaitteet istuvat hyvin käteen. Sisällä istutaan myös varsin korkealla, joten autoon on helppo nousta. Ecosportissa on maavaraa 19 senttiä ja nivelvaivainenkin pääsee mukavasti kyytiin.yleisilme on tämän luokan parhaasta päästä eikä mikään tunnu halvalta. Mukava puolinahkaverhoilu sisältyy kaikkiin paitsi halvimpaan Trend-malliin. Kokonaisuus on jämäkkä ja hintaan nähden jopa yllättävän hyvä. Ecosport maksaa siis mallista riippuen 20 000–29 000 tuhatta euroa, mikä on aika tarkasti linjassa kilpailijoiden kanssa.Nyt koeajossa oleva malli on 140-hevosvoimainen bensaturbo-ST-Line manuaalivaihteilla, korisarjalla ja tiukemmalla jousituksella eli kaikista Ecos­porteista eniten sport.Ekoa on sitten oikein tuplasti, ainakin nimessä: moottoriksi saa näet joko Ecoboost-bensaturbon tai vahvemmin vääntävän Eco­blue-turbodieselin. Vain dieselmalli on nelivetoinen.kaasua. Fordin pieni bensaturbo on taajama­oloissa jäntevä kone ja jaksaa liikuttaa maasturimaista mötikkää aivan pirteästi. Kytkin- ja vaihdetuntuma on sopivan napakka. Moottorista löytyy alavääntöä sen verran, että vaihteiden välillä ei tarvitse turhaan sohlata ja arkiajossa Ecosport on helppo ja vaivaton auto.Maantiellä ja etenkin moottoritiellä alkaa kuitenkin harmittaa. Auto ei tahdo millään kiihtyä ohitusnopeuteen. Tuntuu, että kaasupolkimen saa survoa moottoritilaan asti kolmosvaihde päällä, jotta mitään tapahtuisi. Eikä tapahdu oikein sittenkään. 140 turboahdetulta hevoselta odottaisi näissä tilanteissa hieman kovempaa työmoraalia.On siis ajeltava leppoisasti. Pitkällä matkalla Ecosport on rauhallinen ja tasainen kaveri eikä pidä itsestään kauheasti mölyä. Ford kertoo panostaneensa äänieristykseen, ja se on ihan totta. Helppoa tällä on kaupungista toiseen ajella. Mukautuvaa vakionopeudensäädintä ei harmillisesti ole tarjolla.auton korkean painopisteen tuntee ytimissään. Lyhyttä ja korkeaa Ecosportia ei varmaankaan ensisijaisesti hankita erinomaisten kaarreominaisuuksien vuoksi, mutta reilua on silti huomauttaa, että kilpailijat suoriutuvat tiukoista mutkista paremmin. Urheilulliseksi viritetty jousitus on jossain pintakovan ja vellovan välimaastossa.Kurveissa huomaa myös, että tuulilasin ja etusivuikkunan välinen pilari syö pahasti näkyvyyttä. Vasemmalle kaartuvassa mutkassa vastaantulijaa on yksinkertaisesti vaikea nähdä.Entä se eko?Viikon yhdistetyllä koeajolla bensaa meni 8,8 litraa sadalla. Moottoritieajo nosti selvästi kulutusta eikä koeajolla pyritty ajamaan erityisen varovasti, mutta ei Ecosport silti mihinkään maailmanpelastuslukemiin yllä. Litran bensaturbosta on vaikea saada sekä tehokasta että taloudellista.Kolmas auton mielekkyyttä nakertava seikka ovat sisätilat, tai niiden puute. Etuovien lokerot ovat niukat ja niihin mahtuu lähinnä papereita. Hanskalokeron päällä on pieni syvennys esimerkiksi matkustajan kännykkää varten, mutta mitään tila­ihmeratkaisuja pikkutavaroille ei löydy.Neljälle matkustajalle tilaa on ihan hyvin, sillä autossa istutaan aika pystyssä. Monessa kilpailijassa pitkän ihmisen polvet osuvat selkänojaan, Ecosportissa eivät.Takakontti sen sijaan on järjettömän pieni ja kontin luukku aukeaa erikoisesti sivulle. Tämä siksi, että lisävarusteena ostettava vararengas kiinnitetään maasturimaisesti takaluukkuun. Tähän parhaimmin varusteltuun ST-malliin sitä ei edes saa, koska se ei sovi sport-vaikutelmaan, jota ei ole.Pitkälle taakse aukeava luukku on vain hankala, eikä esimerkiksi taskuparkissa mahdu kunnolla avautumaan osumatta takana olevan auton keulaan.muotoiltu Eco­sport näyttää omassa luokassaan eniten maasturilta, ja jos siihen haluaa myös maasturi­ominaisuudet, kannattaa katsella nelivetoista dieselmallia. Sen lähtöhinta 27 400 euroa on tässä autoluokassa järkevä, mutta sitten saakin raapia päätään. Tarvitsenko vararengasta vai vetokoukkua? Molemmat eivät auton perään nimittäin mahdu.Viikon koeajon päätteeksi Ecosportista jää ristiriitainen mieli. Se on perustuntumaltaan laadukas auto ja päihittää arkisessa ajomukavuudessa monet kilpailijansa, mutta kokonaisuutena Ecosport ei onnistu loistamaan tässä äärimmäisen kilpaillussa luokassa.Se ei ole urheilullinen, erityisen taloudellinen eikä käytännöllinen, ja iso ulkokuori korisarjoineen ja spoilereineen on pelkkää show’ta. Ecosport jää kuin karikatyyriksi etuvetoisista muotimaastureista.Ehkäpä Fordilta on vain tottunut odottamaan parempaa.