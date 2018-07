Vanhasta ruostekasasta kuoriutui viriili kilpuri, joka haastaa entisajan superautot – Jukka Huhta pääsi ensimmäisenä suomalaisena Le Mans Classiciin

Auto

Vanhasta ruostekasasta kuoriutui viriili kilpuri, joka haastaa entisajan superautot – Jukka Huhta pääsi ensimm

Vihti.

Suuren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huhta

Kaksi

Vuonna

Huhta

Työtuntien

Huhta

Mitä