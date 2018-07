Auto

Koeajo: Lexuksen uusi huippuhybridi häviää kulutuksessa parhaille dieselkilpailijoille

LS 500h AWD

runsaan vuoden ajan automaailmassa on ollut yksi suuri syntipukki: dieselmoottori. Sille on esitetty korvaajaa niin sähköstä, vedystä kuin hybridimoottoristakin, mutta ennen kaikkea viimeksi mainitusta.Pienissä autoluokissa bensiinihybridit ovatkin jo syrjäyttäneet dieselin lähestulkoon kokonaan, mutta suuremmissa autoissa tilanne on vielä toinen.Siksi onkin mielenkiintoinen kysymys, kuinka hyvä on Lexuksen huippuhybriditekniikka edustusautoluokassa. Pärjäisikö se dieselille taloudellisuudessa?siihen voi antaa uusi Lexus LS 500h AWD, joka on Toyotan tytärbrändin osaamisen huipputaidonnäyte.Jotta voisi sisäistää, millainen auto tämä oikein on, pitäisi astua toiseen todellisuuteen – siihen, johon vain harvoilla ja valituilla on pääsy. Kuten ministereillä, jotka tämän autoluokan tuotteita Suomessakin käyttävät. Muut joutuvat tyytymään haaveiluun, sillä tämän Lexuksen lähtöhinta on maassamme lähes 140 000 euroa.Hyvin harvinaisesta autosta oli koeajossa korkein, Luxury-varustetason versio, johon on sisällytetty lähes tulkoon kaikki turvallisuus- ja mukavuusvarusteet, jotka keksiä saattaa.Niinpä LS 500h AWD:n hinta kohosi koeajoasussa jo yli 187 000 euroon. Vertailun vuoksi: reilulla 50 000 eurolla saa Suomessakin varsin pätevän, tyylikkään ja kookkaan uuden premium-perheauton, mutta tässä tapauksessa sen verran uppoaa pelkkään autoveroon. Siitä huolimatta, että kyseessä on hybridiauto, jonka hiilidioksidipäästötaso on kokoluokassaan maltillisen siisti, 161 g/km.LS 500h AWD:sta ei puutu karismaa – ainakaan keulasta katsoen. Tarkemmassa katsastelussa pitkä akseliväli alleviivaa vyötärölinjan alapuolelle jääviä latteita laakapintoja, ja lisäksi sivuikkunapintojen vaakasuora alalinja luo vaikutelman esteettisestä voiman puutteesta.Ja sitten: perää kohti siirryttäessä auto alkaa takavaloineen muistuttaa olemukseltaan viimeisimpiä tuiki tavallisia Toyota Avensiksen malleja. Kokonaisuus on hillitty ja näyttävä, mutta ei varmasti kaikkien mieleen.sisällä Lexus lyö pöytään parhaan osaamisensa hybriditekniikasta. Uuden tekniikan nimi on Multi Stage Hybrid. Tämä MSH-järjestelmä tuo autoon ajomukavuutta, rivakamman kiihtyvyyden sekä paremman polttoainetehokkuuden. Näin siis paperilla, ja se suurin hyöty eli virallinen keskikulutus, on desin yli seitsemän litraa sadalla.Ihan hieno suoritus, mutta saman koko- ja suorituskykyluokan S-sarjan Mercedes-Benz kuluttaa yli puolitoista litraa vähemmän dieseliä.MSH-järjestelmän ansiosta auto reagoi nopeammin kiihdytyksiin, mikä näkyy erityisesti liikkeellelähdössä. Vaikka järjestelmässä on vain neliportainen automaattivaihteisto, sen ajotuntuman pitäisi muistuttaa 10-portaista. Veto välittyykin pyörille lähes saumattomasti, ja auto linkoutuu niin halutessa rivakasti vauhtiin.Hybrid Drive -voimalinjaan kuuluu 3,5-litrainen ahtamaton V6-bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria. Järjestelmä mahdollistaa 129 kilometrin tuntinopeuden ilman bensiinimoottoria, eli se on tavallaan pieni myönnytys kohti täyssähköautoa. Ladatahan Lexuksia ei voi, vaikka haluaisikin.LS lähtee liikkeelle hiljaa ja eleettömästi lipuen, sillä sähkömoottorit vievät autoa ensimmäiset metrit eteenpäin. Kiihdytettäessä voimakkaammin polttomoottori astuu mukaan töihin, ja sitten mennään.Kiihtyvyys on huomattavan reipasta, mutta ei aivan vertailujoukon terävintä. Autossa on viisi eri ajotilaa, joiden vaikutusta ajotuntumaan voi luonnehtia maltillisiksi. Ajotuntuma on selkeän moitteeton, ja superhybridillä ajaa mielellään niin tasaista suoraa, kuin nautiskellen polveilevaa mutkatietä seuraten.Koeajoauton varusteluun kuului myös ilmajousitus, joka matkustajat huomioiden nostaa autoa sisäänkäynnin helpottamiseksi. Comfort-ajotila luo jousitukseen jonkin verran lisäpehmeyttä, mutta silti esimerkiksi kivetyillä katuosuuksilla jousitus ei onnistu suodattamaan korin vavahteluita pois.Kaikesta huolimatta Lexus LS 500h AWD ei ole ajajan auto, vaan sen tärkein paikka on oikea takaistuin eli ns. ministerin paikka. Oikealla takaistuimella matkustava saa nauttia laadukkaista materiaaleista ja mukavuudesta isolla M-kirjaimella.Takaistuimella on todella monipuoliset säätömahdollisuudet, joita hallitaan kosketusnäytöltä. Esimerkiksi istuimen lämmitys ja jäähdytys ovat vakiovarusteita. Ilmastoinnin voi takana säätää molemmille puolille mieleisekseen. Sähkötoimiset taka­ovien ja -ikkunoiden aurinkoverhot nousevat haluttaessa esiin suojaamaan liian uteliailta katseilta.Ministerinpaikalla on hyvin helppo nauttia matkanteosta, ja lähes vaakatasoon säätyvä istuin eteen jalkaraheineen sekä hierontatoimintoineen on silkkaa luksusta.on ristiriitainen kokonaisuus. Se on Lexuksen eittämätön taidonnäyte hybridiosaamisestaan. Toisaalta sen käytännön kulutus on ristiriidassa suorituskyvyn kanssa. Todellisuudessa alle kymmenen litran keskikulutukseen pääseminen vaatii hyvin kevyttä kaasujalkaa.Koeajossa auto kulutti 10,4 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 48 kilometriä tunnissa. Tulos asettaa hybridihyödyt kyseenalaisiksi, sillä parhaat dieselkilpailijat kuluttavat vähemmän.Syy on osittain autossa itsessään, sillä se on ylipainoinen. Lähemmäs 2,5 tonnin omamassa sopisi ehkä suurelle sähköautolle akkuineen, hybridiautolle se on edustusstatuksesta huolimatta liikaa.