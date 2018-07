Tällaisilla autoilla Trump ja Putin matkustavat Suomessa – HS:n 3d-malleista näet panssaroitujen autojen varustelut

Auto

Tällaisilla autoilla Trump ja Putin matkustavat Suomessa – HS:n 3d-malleista näet panssaroitujen autojen varus

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mercedes

Putin

Tämä

Trump

Mutta

Tällainen on Trumpin auto:





Tällainen on Putinin auto: