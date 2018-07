Auto

HS Pikakoeajo: Mini Countryman lataushybridi outoilee ja viehättää – onko isoin Mini myös paras?

Mini

Miniakku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköajo on kivaa

Hybridinä pöristellään vauhdilla

Sisätiloissa järkeä ja jekkuja

Välimuoto varman päälle

tarkoitti joskus pienikokoista. Nykyään se tarkoittaa myös autoa, jolla ei ole paljoa tekemistä pienikokoisuuden kanssa. Pieninkin nyky-Mini on lähes nelimetrinen ja harvinaisen jykevä pikkuauto.Tämä lataushybridi Mini Countryman Cooper S E ALL4 taas on iso kuin nimensä. Se painaa rotevat 1 660 kiloa. Pituutta on vähän kohtuullisemmin, pienelle perheautolle tyypilliset 4,3 metriä. Cooper ­S E:ssä on tehoa sporttiset 224 hevosvoimaa ja takapyörien sähkömoottorin avulla ALL4-neliveto. Silti hintaa ei ole kuin reilut 40 000 euroa.Kia Niron plug-in-versio on vain aavistuksen halvempi, mutta selvästi hitaampi etuvetoinen kauppakassi. Volkswagen Golfin GTE-versio taas tarjoaa vauhtia, mutta vähemmän tilaa ja sekin vain etuvedon. Olisiko Mini hintaluokkansa hauskin ja kätevin tapa päästä kurkistamaan sähköisen ajamisen maailmaan?Pikakoeajossa päästiin vaihtelevaa maantie- ja kehätieajoa 29 kilometriä täyssähköisessä MAX eDRIVE -tilassa. Kaupunkiajo näytti johtavan suunnilleen saman mittaiseen akun kestoon. Onko se ihan liian vähän? Suomalaisten työmatkojen keskiarvo on Tilastokeskuksen mukaan reilut 14 kilometriä. Edestakaisen sellaisen voisi siis tehdä pelkällä sähköllä.Jos latinkia riittää, Minissä valitsee mielellään käyttöön MAX eDRIVE -tilan. Silloin se liikahtaa kaupunkiajossa äänettömästi sähkömoottorin tasaisella ja rotevalla väännöllä. Kovemmissa vauhdeissa yleinen melutaso kasvaa. Minin sähkömoottorin voimavarat alkavat myös ehtyä, vaikka 125 km/h asti vielä päästään sähköllä. Näissä vauhdeissa akkukin kuluu selvästi no­peammin.Plug-in-hybridin nimi on siis Cooper S E, mikä kuulostaa kovalta lupaukselta. Cooper S -mallit ovat aina olleet nopeita sportteja. Talla pohjaan todistaa sen tässäkin. Silloin bensamoottori astuu areenalle, vaikka oltaisiin muuten sähköajotilassa. Kolmesylinterinen turbomoottori rykäisee yhteistyössä sähkömoottorin kanssa Minin laittomiin lukemiin jo moottoritien rampin aikana. Ajotuntuma on jykevä ja tarkka: ei ehkä hauska, mutta laadukas.Kojelauta on Mini-tyyliin hassu ja monimutkainen. Käynnistys on keinuvivusta ja iDrive-keskinäyttöä käytetään penkkien välissä lattialla olevista säätimistä. Onneksi näyttö toimii nyt myös kosketuksella. Takapenkillä on ryhdikkäästi tilaa parille aikuisellekin. Takakontti taas voi tuntua perhekäyttöön pieneltä. Latauskaapelit saa kontin välipohjan alle piiloon.Countrymanissa on ripaus Minin leikkisyyttä, mutta lähinnä järkevän crossover-auton käytännöllisyyttä. Lataushybridinä se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla sähköllä ajamista, mutta pysytellen samalla perinteisessä bensatankkailun maailmassa. Tässä on monelle ehkä juuri sopiva määrä kokeilunhalua.