HS Pikakoeajo: Nelivetoinen Suzuki Swift -hybridi on täyteen lastattu kauppakassi – yllättäen vain tunne hybridillä ajamisesta puuttuu

HS Pikakoeajo: Nelivetoinen Suzuki Swift -hybridi on täyteen lastattu kauppakassi – yllättäen vain tunne hybri

auton ostaa vain järjellä? Suzuki Swift lataa GLX hybrid -huippuversiollaan pöytään sellaiset ominaisuudet ja varusteet, ettei sitä pitäisi voida ohittaa.Nelivedolla talvi sujuu mukavasti. Automaatti-ilmastointi tuo mukavuutta kesään, led-ajovalot valoa yöhön. Led-kaukovalotkin menevät päälle ja pois automaattisesti.Mukautuvalla vakionopeussäätimellä auto vapauttaa kuskin jalkatyöstä. Kaistavahti varoittaa, jos ollaan ajautumassa väärille urille.Törmäysvaroitus puolestaan varoittaa edessä olevista esteistä. Jos kuski ei silti jarruta, automaattinen hätäjarrutus yrittää välttää kolarin tai vähentää törmäysnopeutta.Ison kosketusnäytön navigaattorilla pääsee perille. Park­keeraus onnistuu turvallisesti peruutuskameran avulla.Näillä vakiovarusteilla Suzukin hinta on vain vajaat 18 700 euroa. Muilla merkeillä sillä saa köyhemmin varustellun perusmallisemman auton, ei hybridiä eikä varsinkaan nelivetoa.Hybrid-mallinimi saa odottamaan hiirenhiljaista sähköajoa. Swiftin liikkuessa bensamoottori on kuitenkin aina käynnissä. Tällaista ratkaisua monet muut kutsuvat mikrohybridiksi. Jarru­tusenergiaa otetaan talteen konepellin alla olevaan akkuun. Varsinaisten hybridien kaltaista isoa akkua auton alla ei ole. Arvokasta tilaa säästyy. Painoakin on vain kymmenen kiloa perusbensamallia enemmän.Swiftissä on kiihdytykseen pikkuinen sähköavustus. Se on niin pientä, että sitä ei käytännössä tunne.Kulutuksessa saa sentään pientä etua, kun bensakone pääsee sähköavulla hitusen helpommalla. Koeajoautolla oli ajettu pitkä aikaväli kohtuullisella 5,5 litran kulutuksella.Varusteet helpottavat elämää. Toisaalta Suzuki tuntuu monesta kohtaa halvalta ja vähän vanhalta. Nykyaikaisen tekniikan mukana ei ole tullut yhtä uudenaikaista designia.Swift on näppärä kaupungissa ja kopperomaiset muodot on helppo hahmottaa. Ehkä suurin kaupunkimiinus on käsivaih­teisto: automaattia ei ole saatavissa.Maantiellä olo on pieni, mutta mikään ei ole pahasti pielessä. Moni muu nykypikkuauto on silti vielä parempi kilometrinnielijä.Hieman ahdas 265 litran tavaratila ei ole lapsiperheiden mieleen. Takapenkille sentään mahtuu kaksi aikuista istumaan suorassa.Swift voittaa muut hintaluokkansa autot varustelun lisäksi nelivedollaan. Se on automaattisesti päälle kytkeytyvää mallia. Maavaraa on tavanomaiset 14,5 senttiä.Perän alla nelivedon takatasauspyörästö tulee aika alas, eli sen osumista mökkitien keski­osan kiviin pitää varoa. Huonoilla teillä tämä ei korvaa maasturia.Jos talvella pitää selvitä ki­noksista tai jyrkistä ylämäistä eikä tarvitse isompaa autoa, Swift on nappivalinta. Jos taas sen tyyli ja varustelu miellyttää, nelivedon saa kivasti kaupan päälle. Kun Swiftissä jopa ku­lutus pysyy kurissa, nelivedosta ei ole oikein mitään haittaakaan.