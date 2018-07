HS Koeajo: Mitsubishin uusi design-auto ponkaisee liikkeelle kuin rusakko pusikosta

Auto

on sana, joka saa monet suomalais­autoilijat varpailleen. Näkökulmia nelivedon tarpeellisuudesta on ainakin kaksi: yleisimmin kuulee huokailuja siitä, että olisihan se kiva omassakin autossa.Toinen näkemys taas kääntää neljästä nurkasta vetäville autoille mieluummin selkänsä, koska osaava kuljettaja pärjää kyllä kaksivetoisellakin autolla. Lieneekö jälkimmäinen mielipide sittenkin vain happamia pihlajanmarjoja kuin ketulle ikään, mutta tavallisesti nelivetoon kerran siirtyneet eivät kuuna päivänä enää haluaisi palata kaksivetoiseen autoon.Se onkin helppo ymmärtää, kun painaa nelivetoisen Mitsubishi Eclipse Crossin kaasun pohjaan tavallisella suomalaisella hiekkatiellä. Pikkukivet vain ropisevat pyöräkoteloissa ja hiekka pöllähtää, kun auto paikaltaan kiihdyttäessä haluaa ponkaista liikkeelle kuin rusakko pellonlaidan ruohikosta.Vauhtiin päästyään Eclipse Cross on sitä enemmän omillaan, mitä huonommaksi ja kuoppaisemmaksi tie muuttuu.Pienet töyssyt eivät oikeastaan tunnu vielä missään, ja auto kulkee hanakasti rouheammassakin maastossa. Tämähän sopii hyvin pienille suomalaisteille.Sen vuoksi on helppo uskoa, että Mitsubishilla on yli 80 vuoden kokemus nelivetoautojen valmistuksesta.Eclipse Cross avaa niin muotoilullisesti kuin suunnitteluideologiansa suhteen eriävän sivulinjan uusille Mitsubisheille. Lisää saman tyylisuunnan edustajia lienee siten myöhemmin luvassa.Noin 4,4-metrinen auto sijoittuu japanilaismerkin mallistossa pienemmän ASX:n ja suuremman Outlanderin välimaastoon. Mitsubishin ollessa kyseessä yhdeksi valintakriteeriksi saattaa muodostua nimenomaan auton tarjoama neliveto, josta merkki on tunnettu.Silti myös etuvetoversiot ovat mallistossa mukana. Eclipse Cross valmistetaan Japanin Okazakissa.Eclipse Crossin neliveto on Mitsubishin muista malleista tuttu S-AWC-järjestelmä, joka säätää etu- ja taka-akseleiden välistä vetoa laajalla skaalalla. Mökkipoluille ja Suomen talven taittajaksi tästä on kiistatta hyötyä. Samalla auto eroaa myös niistä kilpailijoistaan, jotka eivät nelivetoa voi tarjota.Varsinkin takaosastaan erottuvasti muotoiltu Eclipse Cross on noteerattu maailmalla myös muotoilupalkinnoin.Mitsubishi on kertonut, että hybridiversio oli Eclipse Crossin suunnittelussa alun perin ykkössijalla, mutta se jäi pois kannattavuussyistä.Tämä on nykypäivänä varsin erikoista. Hybridille olisi markkinoilla ollut varmasti jo kysyntää, ja Suomessa pienempi kulutus olisi tarkoittanut myös pienempää autoveroa.Nyt Eclipse Crossin päästöt liikkuvat välillä 151–159 grammaa kilometrille, mikä on monien yrityskäyttäjien näkökulmasta yksinkertaisesti liian paljon.Ohjaamo on jaettu kahteen kapeahkoksi muotoiltuun poteroonsa, jotka erottaa toisistaan korkea keskikonsoli. Harmittamaan jäävät etenkin etuistuinten puutteelliset säätömahdollisuudet: kuljettajan istuin ei laskeudu tarpeeksi alas pitkiä kuljettajia ajatellen.Takanakin jalkatilaa on vain keskinkertaisesti, mutta istuimen selkänojan kallistuskulmaa voi säätää. Sisätiloiltaan Eclipse Cross on keskinkertainen ­uutuus.Eclipse Crossin 1,5-litrainen turbomoottori (163 hv/250 Nm) tarjoaa tervettä voimaa, mutta kiihtyvyys on silti vain tavanomaisella tasolla.Auton ohjaus palauttaa pienemmissä nopeuksissa käännöksissä tahmeasti, jääden selkeästi kaartamaan, jolloin kuljettajan pitää korjata menosuuntaa itse. Myös renkaiden ajosuunnasta toivoisi parempaa tuntumaa, nyt ohjaustuntuma on kokonaisuutena hieman tunnoton.Suuremmissa nopeuksissa auto huojahtelee menosuunnassaan jonkin verran, ja etenemistä täytyy korjailla silloin tällöin.Ronskimmin kurvailtaessa auton ajonvakautusjärjestelmä leikkaa tehoja huomattavasti. Ajonvakautus pois päältä kytkettynä auto puskee luistossa pitkään, ja vasta mutkan loppupuolella vedättäminen saa sen keulan kääntymään paremmin kohti toivottua ajolinjaa.Eclipse Cross pysyy kuitenkin menosuunnassaan hyvin ennalta arvattavana liukkaallakin, eikä auton kori kallistele mutkissa merkittävästi. CVT-automaatti välittää voimaa tien pintaan kuminauhamaisesti, mutta samalla jouheasti.Koeajon aikana ajoimme autolla pääosin erilaista matka-ajoa Eco-ajotilassa, mutta mukaan mahtui myös kaupunkiajoa.Auto kulutti keskimäärin 8,6 litraa bensiiniä sadalla, joten taloudellisuus ei ole Eclipse Crossin vahvuus. Tämä on nelivedon kääntöpuolia.Digiajan matkustusmukavuutta lisää kosketusnäyttö, johon on saatavilla älypuhelimen integroimista varten Android Auto ja Apple CarPlay -palvelut.Mitsubishi Eclipse Cross kuuluu niihin autoihin, joiden syvin olemus alkaa avautua vasta ­useamman päivän tutustumisen jälkeen. Ulkoisesti auto saattaa ensisilmäyksellä näyttää vain yhdeltä uudelta kompaktilta cross­overilta, mutta jos muodot miellyttävät, tarjoaa Eclipse Cross silmänruokaa pidemmälläkin aikajänteellä. Se on siten selkeästi design-tuote.Olisiko Eclipse Cross fiksumpi valinta etu- vai nelivetoisena? Kalliimmasta hankintahinnastaan ja korkeammista kulutuslukemistaan huolimatta juuri neliveto tekee siitä kiinnostavan – etuvetoinen versio hukkuu tavanomaisuuden harmaaseen massaan.