Nousijat, romahtajat ja tasaisen varmat suorittajat – tätä on Suomen uusien autojen kauppa liki 20 vuoden ajalta

1. Kriisi kuritti, eikä vieläkään olla kuivilla

2. Skoda on tehnyt tasaista nousua – muutoin top-5 on melko vakiintunut

3. Myös korealaiset ovat nostaneet profiiliaan

4. Sähköautomerkkien kasvu on prosentuaalisesti kovaa

5. Ranskalaiset romahtajat

6. Tasaiset saksalaiset premiumit

7. Tasaisesti marginaalissa

8. Miltä uusien autojen kauppa näyttää suhteessa käytettyjen kauppaan?

autojen kauppa kertoo monista erilaisista asioista.Myyntiluvut korreloivat melko hyvin esimerkiksi sen suhteen, millainen taloustilanne koko maassa on, sillä autokauppa piristyy ja lakastuu paljolti sen mukaan, millainen usko ihmisillä on taloudelliseen tulevaisuuteen.tilastoista löytyy myös monia mielenkiintoisia asioita sen suhteen, mitkä merkit ovat olleet milloinkin suosiossa, mikä on ollut nouseva ja mikä laskeva merkki ja niin edespäin.HS tarkasteli uusien autojen ensirekisteröintejä välillä 2001–2017 ja analysoi sen kiinnostavimmat asiat:tarkastelee kaikkien henkilöautojen myyntiä, huomaa, että vuosina 2008–2009 tapahtui melkoinen käännekohta automarkkinoilla.Kun 2008 myytiin vielä 139 669 uutta autoa, seuraavana vuonna määrä romahti 90 575 kappaleeseen.oli maailmanlaajuinen finanssikriisi ja autoveromuutos Suomessa, joka sai ihmiset laittamaan autoihin investoinnin jäihin. Tapaus oli autokaupalle katastrofaalinen.Autokauppa ei itse asiassa ole sen koommin noussut niin sanotulle aiemmalle normaalitasolleen. Ennen romahdusta autoja myytiin vuosittain jopa 150 000 kappaletta. Finanssikriisin jälkeen paras myyntivuosi oli 2011, jolloin autoja meni 126 130.myydyimmät automerkit 2017 olivat Toyota, Volkswagen, Skoda, Volvo ja Ford:Ykkös- ja kakkossijat eivät yllätä, mutta kolmanneksi noussut Skoda on tehnyt vuosien saatossa huoman harppauksen.2001 Skodan myynti oli reilut 2000 kappaletta, mutta viime vuonna autoja meni jo reippaasti yli 11 000 kappaletta.Skoda on tehnyt hienoa työtä uudelleen brändäämisessä, sillä se on noussut halveksitusta itäautosta lähes premium-perheautoksi luokiteltavaksi autoksi. Skoda Octavia on ollut useana vuotena Suomen myydyin automalli.Suomen ja Ruotsin markkinoiden erikoisuus on aina ollut se, että Volvolla on kova asema autojen myynnissä.lisäksi etenkin Kia on nostanut profiiliaan kovasti. Se oli viime vuonna seitsemänneksi myydyin automerkki lähes 7 000 myydyllä autolla, kun vielä 2004 Kioja myytiin vain muutamia satoja kappaleita.Myös Hyundai on tehnyt nousua, mutta myös laskua. Se ei olekaan Kian lukemissa, mutta tänä vuonna Hyundai nostanee myyntiään taas lähelle 4 000 kappaletta, sillä vuoden puolessa välissä autoja on mennyt kaupaksi jo pari tuhatta.sähköautonvalmistaja Teslan ja BMW:n i-alamerkin autojen myyntilukemat osoittavat, että sähköautomerkkien kasvu on prosentuaalisesti valtavaa luokkaa, mutta myyntivolyymit ovat edelleen käytännössä mitättömiä.Esimerkiksi Teslan kohdalla viime vuosi oli merkin paras, mutta autoja myytiin silloinkin vain 248 kappaletta.Vuonna 2005 Citroenia myytiin lähemmäs 7 000 kappaletta, mutta viime vuonna myyntilukemat olivat pudonneet 1 200 kappaleeseen. Finanssikriisin jälkeinen pudotus oli hurja: myynti putosi noin 5 400 kappaleesta reiluun 2 000 kappaleeseen.Toinen ranskalaismerkki Peugeot on kokenut samanlaisen kohtalon: vuonna 2005 autoja meni yli 8 700 kappaletta, ja viime vuonna lukema oli pudonnut noin 2 300 kappaleeseen.kiinnostava kamppailu automarkkinoilla käydään kolmen saksalaisen premium-merkin suhteen. BMW, Audi ja Mercedes-Benz ovat aina olleet maailmanlaajuisestikin kilpasilla sen suhteen, kenellä on suurin premium-automerkin markkinaosuus.Suomessa kamppailua johtaa Mercedes Benz, Audi on kakkosena ja BMW kolmantena. Premium-merkkien suosio on ollut finanssikriisin pudotusta lukuun ottamatta melko tasaisessa kasvussa halki vuosien.on ollut aina Suomessa oma asemansa automarkkinoilla. Se ei ole koskaan ollut erityisen suosittu, mutta ei sen myynti ole pahemmin vuosien saatossa pudonnutkaan.Subarulla on ilmeisesti oma vakiintunut asiakaskuntansa, joka ostaa sen tuhannen Subarua joka vuosi. Samantyyppisessä tilanteessa on Suzuki.asfalttiviidakon sanonnan mukaan autokaupasta ei voi Suomessa puhua, jos ei puhuta käytettyjen autojen kaupasta.Uusien autojen kaupassa näkyy enemmän järki kuin käytettyjen autojen kaupassa, sillä suomalaiset ostavat käytettyinä lähtökohtaisesti kalliimpia autoja kuin uutena.autojen suurimmassa nettikaupassa Nettiautossa Mercedes-Benz on kolmanneksi myydyin merkki, BMW viidenneksi myydyin ja Audi seitsemänneksi myydyin.Näistä merkeistä uusien autojen top-10-listalle pääsee vain Mercedes Benz.Nettiauton analytiikan mukaan myös nämä merkit ovat kaikista haetuimpia merkkejä, eli ihmiset selkeästi haaveilevat ikkunaostoksilla kalliimmista autoista.