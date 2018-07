Auto

HS Koeajo: Dacia tekee sen, mikä muita ei oikein kiinnosta, ja siksi konstailematon Duster on hittiauto

Halpaa karismaa

Varusteita kohtuurahalla

Kestääkö tekniikka?

kymmenen vuotta sitten Suomeen rantautunut Dacia on ollut menestystarina. Alun perin Romaniasta kotoisin oleva, myöhemmin Renault’n haltuun päätynyt pikkumerkki on kasvanut kulttimaineeseen asti. Malliston vetojuhtana on toiminut häpeilemättömän ronskia maastomeininkiä henkivä Duster, joka on otettu meilläkin avosylin vastaan.Hinta edellä kulkevia Dacioita on maassamme jo yli 10 000 kappaletta, niistä yli puolet juuri rempseitä Dustereita. Suomessa Daciaa on myyty tänä vuonna jo enemmän kuin takavuosina varsin suosittuja japanilaismerkkejä Mazdaa, Subarua ja Mitsubishiä tai italialaista Fiatia. Dacia-autoilijat ovat tutkimusten mukaan myös huomattavan merkkiuskollisia. Mikä on sen salaisuus?Se on tietenkin edullinen hankintahinta ja uudenlainen lähestymistapa autoiluun. Tästä autosta on riisuttu turhat härpäkkeet. Ratkaisun odotettiin miellyttävän tiettyä ostajakuntaa, ja oletus osui oikeaan.Duster on ollut menestys myös Euroopan mittakaavassa. Kompakti ja konstailematon kevytmaasturi purjehti nopeasti kiihtyvän katumaasturibuumin aallonharjalle, kun Dusteria alettiin valmistaa ympäri maailmaa niin Romaniassa, Brasiliassa, Venäjällä kuin esimerkiksi Intiassakin. Jo vuonna 2013 Duster oli maailman kolmanneksi myydyin SUV.Vastaavia tarinoita löytyy eurooppalaisesta autohistoriasta monia muitakin, kuten esimerkiksi BMC Mini, Volkswagen Kupla, Ford Capri ja Transit. Ne kaikki ovat tarjonneet luokassaan erinomaisen vastineen rahalle, ja nousseet siksi menestystarinoiksi. Jää vielä nähtäväksi, kuinka korkealle Duster nousee autoilun historian todellisten hittien joukossa.Reilua meininkiä tarjoaa myös uusi, toisen sukupolven Dacia Duster. Hinnoittelun suhteen se jatkaa edeltäjänsä jalanjäljissä, sillä 15 400 euron lähtöhinta hätkähdyttää, vaikka auto tällä tasolla olisikin vaatimattomasti varusteltu. Bonuksena uusi Duster on entistä muhkeamman ja modernimman näköinen. Alkuperäistä esteettistä kalpeutta on nyt vähennetty. Korotettu vyötärölinja ja kyljistä voimakkaasti ulos työntyvät lokasuojien kaaret tekevät Dusterista roisin oloisen. Niinpä, vaikka auton kori on täysin uusi, kantaa Dusterin vilpitön karisma edelleen.Edullisuudesta huolimatta uuteen Dusteriin istuutuessa ei tunne tipahtaneensa ajasta jälkeen jääneeseen museopurkkiin. Laadullista olemusta on etenkin sisällä kohennettu.Kojelauta on uusittu ja kytkimet sijoiteltu uudelleen. Kuljettajan paikalla asiat ovat muutoin mallikkaasti, mutta istuimeen kaipaisi vielä hieman laajemmat säädöt. Nyt pitkän kuljettajan jalat jäävät koukkuun, mikä saattaa pitkillä matkoilla kostautua puutumisena. Ohjauspyörä säätyy kuitenkin niin korkeus- kuin pituussuunnassa, ja autosta näkee ulos suhteellisen hyvin.Koeajetun ylimmän Prestige-varustelun myötä istuimessa on mukavasti korkeussäätövaraa sekä ristiselän tuen säätömahdollisuus. Varustetasoja on neljä: ­Access, Essential, Comfort ja Prestige.Niin, sitten se varustelu. Saadakseen Dusterista edes himpun karvalakkimallia hienomman version, täytyy taipua auton hinnannousussa prosentuaalisesti suuriin korotuksiin. Edullisimman nelivedon hankkiakseen lähtöhintaan pitää lisätä peräti kolmannes. Onneksi asiassa on säästeliäälle autoilijalle kuitenkin yksi mutta.Vaikka hintaa tulee prosenteissa runsaasti lisää, eivät euromäärät sittenkään päätä huimaa. Jos Dusterista valitsee kaikkein kalleimman ja parhaiten varustellun version, jää hinta reiluun 22 000 euroon. Lisäksi kaikki lisävarusteet on hinnoiteltu poikkeuksellisen edullisiksi, pääosin vain satoihin euroihin.Ei ole tavallista, että nahkaverhoilun saa autoveroineen noin 800 eurolla, tai automaatti-ilmastoinnin vajaalla 400 eurolla. Mainio lisävaruste on myös älyavain (+328 euroa), jonka avulla Duster osaa avata ja sulkea ovien lukot automaattisesti autoa lähestyttäessä tai siitä poistuttaessa.Koeajoautomme oli pienen, Renault-sukuisen 1,2-litraisen TCe-bensiiniturbon (125 hv, 205 Nm) ja nelivedon yhdistelmä manuaalivaihteisena. Automaattia ei ole bensiiniversioihin saatavana, mikä on harmi.Uuden sukupolven myötä Dusterin ohjaus on muuttunut sähkötehosteiseksi. Ohjausvaihdetta on myös nopeutettu ja kevennetty, mikä tekee pyörittelystä kaupungissa helpompaa. Tuntuma tiehen on kunnossa, ja ennen kaikkea hämmästyttää suuntavakaus, jolla Duster taittaa matkaa moottoritienopeuksissa. Turhaa tarvetta korjailla ajosuuntaa ei esiinny.Pikkumoottori jaksaa viedä autoa kohtalaisella kepeydellä ja arkiautolle odotetulla tempolla eteenpäin, ja jousitus tekee työnsä asiallisesti. Neliveto-Duster kulutti koeajon aikana keskimäärin 7,7 litraa sadalla, kun keskinopeus oli matka-ajopainotteinen 66,4 km/h. Tulos on nelivetoautolle kohtuullinen.Osa Dusterin viehätystä on tyytyminen jo koeteltuun perustekniikkaan, jonka oletetaan kestävän rankan arjen kulutusta, vuodesta toiseen, ilman mukinoita. Lunastaako Duster nämä lupaukset?Ensimmäisen sukupolven eli vuonna 2011 käyttöönotettujen Dustereiden hylkäysprosentti oli niiden ensimmäisessä katsastuksessa peräti 7,63, eli huomattavan suuri. Maastoileva Dacia sijoittui saavutuksellaan 83. sijalle kaikkiaan 94 eri automallin joukossa. Kun keskimääräinen hylkäysprosentti oli 3,43, herää kysymys, mikä Dusterin tulosta heikensi.Selitys tulokseen ei ole yksiselitteinen, vaan heikohko saavutus kertoo uuden auton pienistä, mutta lukuisistakin vioista. Suurin osa niistä liittyy alustan osien normaaliin kulumiseen, mutta mukaan mahtuu myös nopeasti ruostuvia pakoputkia, heikkoa ruostesuojausta, rikkinäisiä vetonivelten suojakumeja ja mittaristo- sekä maalivikoja.Edellismallin murheet eivät kerro sinänsä mitään uudesta versiosta, mutta tiettyjä olettamuksia niistä voi johtaa.Uusikaan Duster ei siis konstailemattomuudestaan huolimatta liene immuuni vioille, mutta isommat harmit sen kanssa välttänee.