GM hankkiutui eroon miljarditappioita tehneestä Opelista ja tämän sisarbrändistä – ranskalaisomistuksessa raharei’istä tulikin rahasampoja

Auto

GM hankkiutui eroon miljarditappioita tehneestä Opelista ja tämän sisarbrändistä – ranskalaisomistuksessa raha

Autokauppa

Oikeastaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

https://www.hs.fi/autot/art-2000005569530.html

Säästöt