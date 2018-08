Auto

Moni pakenee hellettä viileään autoon – Se on yhtä aikaa nautinnollista ja traagista

Tuskas­tuttaa. Ulkona on kuuma, kämpässä on kuuma, töissä on kuuma.Ainoa paikka, jossa on mukavan viileää, on ilmastoitu auto. Kolme­litrainen, yli 200 grammaa hiilidioksidia kilometrillä päästävä bensiini­moottori käyntiin, ilmas­tointi kahteenk­ymmeneen asteeseen ja liikkeelle.Aijai. Tulee melkein vilu.yksi parhaimmista puolista on eristäytyminen. Kun auton oven painaa kiinni, se kumauttaa ympärillä olevan maailman ulkopuolelle.On hiljaista ja viileää. Mutta helteellä – tai jonkin muun sään ääri-ilmiön aikaan – autoillessa mieltä kaihertaa jokin. Tulee mieleen The Vaselines -yhtyeen laulu Sex With An X:Feels so good, it must be bad for me/Let's do it, let's do it againEli: tuntuu niin hyvältä, että sen täytyy olla pahasta – tehdään se uudelleen.aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, jotka lämmittävät ilmastoa. Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä kuumempia lämpöaallot ovat ja sitä useammin niitä on.Autossa kuumuudesta johtuvaa tuskallisuutta pääsee karkuun, mutta edellä mainituista syistä autoilija saattaa tuntea olonsa hieman haljuksi: tässä sitä viilennytään ja samalla lämmitetään ilmastoa.Autossa viileydestä nauttiminen on vähän kuin istuisi ruokapöydässä herkkuja ahmien, kun pöytä on täynnä nälkiintyviä ihmisiä: ruoka kyllä maittaa, mutta omatunto soimaa, koska tässä nautitaan muiden kustannuksella.Tässä vaiheessa moni tätä tekstiä lukeva todennäköisesti tuhahtaa, että jo on kirjoittajalla murheet. Suomen päästöt kun ovat lillukanvarsi verrattuna siihen, mitä koko maailma tai edes suuret yksittäiset valtiot päästävät.Suomessakin liikenteen päästöt ovat vain noin 20 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä.Yksittäisen ihmisen päästöt ovat kansallisessa mittakaavassa samalla tavalla lillukanvarsi kuin Suomen päästöt globaalilla tasolla.Siksi viileässä autossa korventavaa hellettä pakoillessaan voi sanoa itselleen, että eihän tässä sopassa yksittäisellä ihmisellä ja autoilijalla ole mitään merkitystä.Tosin samalla argumentoinnilla voi lopettaa äänestämisen ja itse asiassa kuopata koko demokratian sekä kaiken muunkin toiminnan, jossa yksittäisten henkilöiden toiminnasta koostuu yhdessä jotain suurempaa.tämä hellekesä on ohi, tulee ehkä tappotalvi myrskyineen ja pakkasineen.Töihin lähteminen omalla, maailmasta eristävällä autolla silloin, kun sään ääri-ilmiö – helle, sade- tai lumimyrsky, hirvittävä pakkanen – kurittaa, eristää kuskin ilmiöstä, jota kuski itse samalla vahvistaa.Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä yleisemmiksi sään ääri-ilmiöt käyvät.on useille ihmisille välttämättömyys, joten on usein epäreilua soimata siitä muita tai itseään liiaksi.Helteellä tai muina ääri-ilmiöiden aikana autoilun vaikutukset ja toisaalta autoilun mukavuus kuitenkin kärjistyvät niin kouriintuntuviksi, että siinä on miltei runollista traagisuutta.Siinä suljetaan maailma ulkopuolelle ja nautitaan omissa, mukavissa oloissaan samalla, kun maailma palaa ulkopuolella.Täytynee laittaa stereoista The Vaselinesia soimaan, kun lähden ajamaan.Feels so good, it must be bad for me/Let's do it, let's do it again